Economía

Las tensiones geopolíticas alteran los mercados pero benefician a la Argentina por un inesperado motivo

El conflicto entre Estados Unidos e Irán potencia el alza del oro y otros metales, lo que fortalece las reservas del Banco Central. Qué ocurre con el petróleo

Guardar
La volatilidad internacional potencia la
La volatilidad internacional potencia la suba del oro, lo que beneficia a las reservas del Banco Central.

Tras horas de tensión, los republicanos y los demócratas de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo y evitaron la paralización de la administración norteamericana. El riesgo era un cierre similar al que ocurrió a fines de 2025 y se extendió durante 43 días.

El analista financiero Roberto Ruarte recordó que en la anterior clausura “el oro y la plata alcanzaron máximos históricos”. En esta ocasión, el metal precioso tuvo un comportamiento volátil con leves subas y bajas, pero en el after market de anoche se recuperaba mientras bajaban las Bolsas de Nueva York.

La suba del petróleo de más de 3%, que llevó al crudo a USD 70, completó un panorama de desorientación de los inversores. Las Bolsas de Nueva York cerraron en baja.

La Argentina se vio afectada por el movimiento, pero sirvió de prueba para los bonos soberanos, que experimentaron tenues descensos, y el riesgo país subió apenas 8 unidades a 492 puntos básicos. Los títulos argentinos fueron los menos afectados de la región, lo que muestra que está en carrera para llegar pronto al refinanciamiento de su deuda.

La Bolsa de Valores, en cambio no la pasó bien. El Merval de las acciones líderes perdió 0,6% en pesos y 1,8% en dólares por la suba del contado con liquidación.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el Banco Central fue un activo jugador y se alzó con USD 52 millones, que elevaron las reservas al nivel más alto de la gestión Milei, 46.240 millones de dólares. Esta vez, le faltó el plus que aporta el oro que tuvo una contracción inferior a 1 por ciento. Cabe destacar que con la suba del metal precioso de los últimos días, las tenencias del BCRA aumentaron notablemente, ya que la entidad cuenta con casi dos millones de onzas troy en su haber. En concreto, la volatilidad internacional que eleva la cotización del commodity termina beneficiando indirectamente a la Argentina.

Según Jorge Harker, analista de mercados internacionales de Adcap Grupo Financiero el foco de los mercados ahora está en Irán. “Lentamente la capacidad militar de Estados Unidos viene aumentando en la región, especialmente con elementos aéreos y aparentemente muchas unidades de defensa antiaérea. Pareciera que las exigencias del Gobierno de Trump están dirigidas para que el régimen iraní las rechace y así puedan tener una excusa para atacarlos y provocar un cambio en el Gobierno. Hay varias cosas para analizar en este contexto: si se desata un conflicto, el impacto en los mercados accionarios dependerá sólo y únicamente de la extensión de ese conflicto. El estrecho de Ormuz, aunque clave en el comercio mundial, el mayor impacto de un cierre lo llevará Irán”, evaluó.

En tal sentido, el especialista agregó que una de las consecuencias del conflicto es el alza del valor de los metales. A la vez, Harper pronosticó una alta probabilidad de que continúen en una tendencia alcista por los siguientes motivos:

  • Los bancos centrales continuaron comprando oro. Un dólar débil los lleva a acumular reservas y mucha gente está empezando a dudar de la capacidad del dólar como un mecanismo de reserva de valor.
  • La posición de Rusia y China comprando oro llevó a que los metales preciosos se encuentren baratos. Durante mucho tiempo, se consideraron metales netamente industriales o de lujo, sin considerarse reserva de valor de riqueza. Eso está cambiando.
  • Las tensiones con Irán apenas empiezan. El perfil ideológico del régimen iraní basado en temas religiosos los vuelve más radicales y, por ende, más peligrosos. Eso pone nerviosos a los mercados y el oro puede tener más empuje.

Ayer se conoció que El Salvador sumó oro por USD 50 millones y su tenencia del metal aumentó a 360 millones de dólares. Tiempo atrás había comprado 7.547 Bitcoin. Las acciones de las empresas mineras, en tanto, siguen subiendo porque la capacidad de extracción de metales es inferior a la demanda. El escenario explica porque hoy la Argentina tiene las reservas más altas desde 2021.

El petróleo subió más de 3% por el conflicto con Irán. Matías Togni, analista de la consultora NextBarrel, señaló que “el petróleo tocó los 70 dólares después de 3 meses, volviendo a poner en foco la prima de riesgo geopolítico, esta vez Irán. Los dichos de Trump, el posicionamiento de un portaviones y tropas en el Medio Oriente desató otra ola de compras el jueves, principalmente de fondos especulativos. Hay varios factores que influyen en este salto de casi 10 dólares desde inicio del año, por un lado, teníamos problemas puntuales debido al clima que atrasó algunas cargas en el hemisferio norte -se perdió algo de producción, que de a poco está regresando- pero, sin duda, todo el complejo de energía está mirando lo que ocurre con los metales y algo de eso se puede que se esté filtrando en el sentimiento del petróleo”.

Y sumó: “El mercado físico sigue sobre ofertado, sobre todo en Medio Oriente y nadie realmente cree que pueda haber una disrupción en el estrecho de Ormuz. La acción está concentrada en los mercados de futuros, específicamente Brent, cuyo contrato expira hoy (viernes) y viene marcando récords en Interés Abierto”.

Los argumentos a favor de los metales se suman y si bien benefician a las reservas argentinas, perjudican a las inversiones de riesgo. En este marco, las tasas en pesos no padecieron la crisis. Las LECAP cortas bajaron su rendimiento a 2,7% efectivo mensual, mientras la caución a un día subió a 27%.

Temas Relacionados

OroReservasBanco CentralEstados UnidosRiesgo paísDólarPetróleoBonosAccionesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Subsidios al transporte: el Gobierno impulsa una auditoría y retiene fondos a empresas tras detectar irregularidades

La medida alcanza a las compañías del transporte automotor con inconsistencias detectadas y se aplicará de manera transitoria hasta que finalicen las verificaciones técnicas ordenadas por el Ministerio de Economía

Subsidios al transporte: el Gobierno

Juicio por YPF: en una audiencia con Burford, Argentina volvió a negarse a dar información sobre el oro del BCRA

El Estado ratificó su rechazo a los pedidos de información de Burford Capital y confirmó que el 19 de febrero presentará su descargo frente a la acusación de desacato

Juicio por YPF: en una

El consumo repuntó 2,5% en 2025, pero terminó el año con tendencia a la baja y señales de enfriamiento

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios mostró un cierre de 2025 marcado por caídas consecutivas en el consumo de los hogares

El consumo repuntó 2,5% en

Jornada financiera: la volatilidad internacional afectó a los activos argentinos y subió el riesgo país

Los índices de Wall Street negociaron en baja, afectados por los balances de empresas tecnológicas. El S&P Merval descontó 0,6% y los bonos cerraron en baja, con un riesgo país que subió a 492 puntos. El dólar quedó estable a $1.465 en el Banco Nación

Jornada financiera: la volatilidad internacional

El Banco Central compró USD 52 millones y las reservas marcaron un nuevo máximo en la era Milei

La autoridad monetaria acumuló USD 1.134 millones en las últimas 19 ruedas y sus tenencias internacionales siguen arriba de los USD 46.000 millones

El Banco Central compró USD
DEPORTES
La misteriosa publicación de Kendry

La misteriosa publicación de Kendry Páez a horas de transformarse en refuerzo de River Plate: los cálidos mensajes que recibió

El incómodo ida y vuelta entre un jugador de Atlético Tucumán y un “niño periodista” que se volvió viral

Benzema estalló contra su club en Arabia Saudita por una “humillante e insultante” oferta de renovación del contrato

Thiago Tirante dio otro paso en Baréin y hubo dos festejos argentinos en Chile

Tras visitar a Messi, Scaloni se reunió con los jugadores argentinos del Atlético de Madrid: su charla con Simeone y los ausentes

TELESHOW
Ángel de Brito contó las

Ángel de Brito contó las internas de la separación de Facundo Arana y María Susini: “No pesa ninguna restricción perimetral”

El cuestionamiento de Sabrina Rojas a Flor Vigna por su canción para Luciano Castro: “Si él te angustia, no hagas esto”

La China Suárez compartió un recuerdo nostálgico de su niñez: la foto de sus años en Rincón de Luz

Marixa Balli habló del cierre de sus locales en Flores: “Nunca vivimos una situación tan difícil”

Daniela Celis intentó agasajar a sus hijas por su cumpleaños, pero un detalle clave terminó en desastre

INFOBAE AMÉRICA

Mucho más allá del meme

Mucho más allá del meme de la ferretería, Diego Capusotto es un crack y lo demuestra en el teatro

El Niño vuelve al radar climático de Panamá

De los rituales aztecas a Patti Smith: por qué el sacrificio nunca pasó de moda en la cultura occidental

¿Cómo llegaron las piedras a Stonehenge? Un descubrimiento reciente cambiaría la historia del monumento

Embajadas de Europa y América Latina activaron planes de evacuación para abandonar Cuba en el corto plazo