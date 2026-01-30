Estados Unidos

Senadores demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo para evitar la paralización del Gobierno de Estados Unidos

El entendimiento permitió destrabar la financiación temporal del Departamento de Seguridad Nacional mientras continúan las negociaciones sobre política migratoria

Guardar
La bandera de Estados Unidos
La bandera de Estados Unidos ondea frente al Capitolio (REUTERS/Kent Nishimura)

Senadores demócratas y republicanos, en coordinación con la Casa Blanca, alcanzaron este jueves un acuerdo de última hora para evitar un nuevo cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, apenas horas antes de que expirara el plazo para aprobar el presupuesto, según reportes de medios como CNN y The Hill.

El entendimiento separa la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del resto del paquete presupuestario, permitiendo que el gobierno continúe operando mientras siguen las negociaciones sobre el futuro de las políticas migratorias y de seguridad interna.

El acuerdo establece que el DHS, agencia responsable de la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), será financiado a los niveles actuales durante dos semanas adicionales a través de una resolución de continuidad.

El resto del gobierno federal recibirá fondos hasta septiembre, tal como estaba previsto originalmente en el proyecto de ley de asignaciones múltiples. El presidente Donald Trump celebró la noticia y sostuvo que “republicanos y demócratas han trabajado juntos para mantener la mayor parte del gobierno financiado hasta septiembre”.

Gregory Bovino, comandante de la
Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, tropieza en la nieve durante una detención en Minneapolis (REUTERS/Tim Evans)

La medida de emergencia se produce tras semanas de estancamiento en el Senado y la presión de ambos partidos para evitar la repetición del cierre de 43 días que paralizó la administración federal el año pasado. La negociación se vio acelerada por el asesinato de dos ciudadanos, Alex Pretti y Renee Good, a manos de agentes federales en Mineápolis, que reavivó el debate sobre la supervisión y los protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad.

Los senadores demócratas, liderados por Chuck Schumer, habían exigido reformas en las prácticas del DHS como condición para avanzar en la aprobación de fondos. Entre las demandas figuran la prohibición del uso de pasamontañas por parte de los agentes de ICE, la implementación obligatoria de cámaras corporales y una mayor coordinación con las autoridades locales en los operativos migratorios.

Esto no es ley y orden, es caos”, declaró Schumer, quien insistió en que los agentes deben ser identificables y actuar bajo normas de transparencia y rendición de cuentas.

El acuerdo alcanzado permitirá un debate más profundo y específico sobre el futuro del DHS y las políticas migratorias en las próximas dos semanas, sin poner en riesgo el funcionamiento de agencias clave como Defensa, Transporte, Salud, Educación y Tesoro.

Un tributo en Mineápolis con
Un tributo en Mineápolis con fotografías de Alex Pretti y Renee Good, víctimas mortales de tiroteos de agentes federales durante operativos de inmigración (REUTERS)

El paquete aprobado cubre los gastos esenciales y evita la suspensión de servicios federales, la interrupción de pagos a empleados y contratistas, y el retraso de informes económicos críticos, como el de desempleo.

El presidente Trump, por su parte, afirmó antes de la votación que “no cree que los demócratas quieran un cierre”, y que su gobierno está trabajando para lograr una solución bipartidista. “Con suerte, no habrá un cierre del gobierno. Estamos trabajando en eso ahora mismo”, manifestó.

Entre los republicanos, la decisión de separar el financiamiento del DHS fue recibida con escepticismo por algunos líderes, que preferían una extensión más larga para la agencia. Sin embargo, otros, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconocieron la necesidad de actuar rápido para evitar un cierre y se mostraron dispuestos a aprobar los proyectos de ley tan pronto como el Senado los remita.

La Cámara de Representantes, que está fuera de sesión esta semana, deberá regresar a Washington para considerar y aprobar los proyectos separados si el Senado vota a favor del acuerdo. Johnson advirtió que tendrá “decisiones difíciles” sobre cuándo convocar a los legisladores, pero subrayó que “un cierre no ayuda a nadie”.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, ofrece declaraciones a la prensa en el Capitolio (REUTERS/Aaron Schwartz)

La crisis presupuestaria se produce en medio de una fuerte tensión política en Estados Unidos, con protestas por el accionar de los cuerpos de seguridad y divisiones sobre la política migratoria y la gestión de la frontera sur.

Los demócratas han dejado claro que mantendrán la presión para lograr cambios de fondo en el DHS y en ICE, mientras que los republicanos insisten en que cualquier reforma debe ser equilibrada y garantizar el control fronterizo.

La resolución alcanzada este jueves otorga un respiro temporal al gobierno federal, pero deja pendiente la discusión de fondo sobre el papel y la supervisión de las agencias de seguridad interna.

(Con información de EFE y The Associated Press)

Temas Relacionados

Estados UnidosCierre del gobiernoShutdownÚltimas Noticias AméricaDepartamento de Seguridad NacionalICEPolítica migratoriaPatrulla FronterizaDonald TrumpPartido DemócrataPartido RepublicanoSenado de Estados UnidosCámara de representantes

Últimas Noticias

Un hombre se hizo pasar por agente del FBI para intentar liberar a Luigi Mangione de prisión

Un desconocido se presentó en un centro de detención federal de Nueva York con documentos falsificados y armas improvisadas, en un intento por sacar de la cárcel al acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Un hombre se hizo pasar

American Airlines retomará los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela

La aerolínea estadounidense informó que la reanudación de la ruta dependerá de la aprobación de las autoridades y de estrictas revisiones de seguridad, tras varios años de suspensión de operaciones comerciales entre ambos países

American Airlines retomará los vuelos

Estados Unidos actualizó una advertencia de viaje para los ciudadanos que consideren visitar este país

La recomendación oficial mantiene el Nivel 3 de alerta y señala provincias específicas con mayores amenazas a la seguridad, de acuerdo con el Departamento de Estado

Estados Unidos actualizó una advertencia

Dulces, alimentos y artículos de uso cotidiano fueron retirados del mercado por exposición a desechos de roedores

La medida alcanzó a miles de referencias distribuidas en varios estados tras detectarse condiciones insalubres en una planta de almacenamiento

Dulces, alimentos y artículos de

Trump aseguró que Rusia suspenderá los bombardeos en Ucrania durante una semana por el frío extremo: “Putin aceptó”

El mandatario estadounidense subrayó la gravedad de la situación en Kiev, donde se pronostican temperaturas muy por debajo de cero y millones de personas carecen de electricidad y calefacción tras los recientes ataques de Moscú

Trump aseguró que Rusia suspenderá

TECNO

Este es el juego gratuito

Este es el juego gratuito de febrero para PS5: divide a la comunidad y recibe una valoración de 70 sobre 100

Por qué apagar el Bluetooth del celular puede protegerte: conoce qué es el Bluesnarfing y cómo evitarlo

Los motivos por los que uno de cada cinco usuarios de iPhone rechaza actualizar a iOS 26

Este celular tiene una batería que promete hasta dos días de autonomía y resistencia a golpes

No tires tu teléfono viejo: conviértelo en una consola retro definitiva de PlayStation, Xbox y Game Boy

ENTRETENIMIENTO

La historia de una mujer

La historia de una mujer que se convirtió en escort, tras 40 años de celibato

De Clueless a Los Increíbles: cuáles son las 25 películas que ingresan al Registro Nacional de Cine de Estados Unidos

Robbie Williams mostró su lado más humano: “Creí que ser una estrella del pop, famoso y exitoso, iba a arreglarme”

El trastorno mental que sufre Khloé Kardashian y afecta su vida romántica

La historia detrás del legendario collar Taj Mahal de Elizabeth Taylor que Margot Robbie llevó a la alfombra roja

MUNDO

El régimen de Irán amenazó

El régimen de Irán amenazó con atacar bases y portaaviones de Estados Unidos ante cualquier acción militar de Washington

La OMS confirmó ataques a hospitales en Irán y denunció agresiones a personal sanitario en medio de la represión

Alerta en Nueva Zelanda: la crisis climática agrava los deslizamientos de tierra

La demanda minorista en China dispara el precio de la plata y el oro: el mercado vive su mayor volatilidad desde 1979

Trump afirmó que Hamas “parece” dispuesto a desarmarse mientras Estados Unidos presiona por la segunda fase del alto el fuego