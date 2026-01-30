Senadores demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo para evitar la paralización del Gobierno de Estados Unidos

La bandera de Estados Unidos ondea frente al Capitolio (REUTERS/Kent Nishimura)

Senadores demócratas y republicanos, en coordinación con la Casa Blanca, alcanzaron este jueves un acuerdo de última hora para evitar un nuevo cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, apenas horas antes de que expirara el plazo para aprobar el presupuesto, según reportes de medios como CNN y The Hill.

El entendimiento separa la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del resto del paquete presupuestario, permitiendo que el gobierno continúe operando mientras siguen las negociaciones sobre el futuro de las políticas migratorias y de seguridad interna.

El acuerdo establece que el DHS, agencia responsable de la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), será financiado a los niveles actuales durante dos semanas adicionales a través de una resolución de continuidad.

El resto del gobierno federal recibirá fondos hasta septiembre, tal como estaba previsto originalmente en el proyecto de ley de asignaciones múltiples. El presidente Donald Trump celebró la noticia y sostuvo que “republicanos y demócratas han trabajado juntos para mantener la mayor parte del gobierno financiado hasta septiembre”.

Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, tropieza en la nieve durante una detención en Minneapolis (REUTERS/Tim Evans)

La medida de emergencia se produce tras semanas de estancamiento en el Senado y la presión de ambos partidos para evitar la repetición del cierre de 43 días que paralizó la administración federal el año pasado. La negociación se vio acelerada por el asesinato de dos ciudadanos, Alex Pretti y Renee Good, a manos de agentes federales en Mineápolis, que reavivó el debate sobre la supervisión y los protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad.

Los senadores demócratas, liderados por Chuck Schumer, habían exigido reformas en las prácticas del DHS como condición para avanzar en la aprobación de fondos. Entre las demandas figuran la prohibición del uso de pasamontañas por parte de los agentes de ICE, la implementación obligatoria de cámaras corporales y una mayor coordinación con las autoridades locales en los operativos migratorios.

“Esto no es ley y orden, es caos”, declaró Schumer, quien insistió en que los agentes deben ser identificables y actuar bajo normas de transparencia y rendición de cuentas.

El acuerdo alcanzado permitirá un debate más profundo y específico sobre el futuro del DHS y las políticas migratorias en las próximas dos semanas, sin poner en riesgo el funcionamiento de agencias clave como Defensa, Transporte, Salud, Educación y Tesoro.

Un tributo en Mineápolis con fotografías de Alex Pretti y Renee Good, víctimas mortales de tiroteos de agentes federales durante operativos de inmigración (REUTERS)

El paquete aprobado cubre los gastos esenciales y evita la suspensión de servicios federales, la interrupción de pagos a empleados y contratistas, y el retraso de informes económicos críticos, como el de desempleo.

El presidente Trump, por su parte, afirmó antes de la votación que “no cree que los demócratas quieran un cierre”, y que su gobierno está trabajando para lograr una solución bipartidista. “Con suerte, no habrá un cierre del gobierno. Estamos trabajando en eso ahora mismo”, manifestó.

Entre los republicanos, la decisión de separar el financiamiento del DHS fue recibida con escepticismo por algunos líderes, que preferían una extensión más larga para la agencia. Sin embargo, otros, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconocieron la necesidad de actuar rápido para evitar un cierre y se mostraron dispuestos a aprobar los proyectos de ley tan pronto como el Senado los remita.

La Cámara de Representantes, que está fuera de sesión esta semana, deberá regresar a Washington para considerar y aprobar los proyectos separados si el Senado vota a favor del acuerdo. Johnson advirtió que tendrá “decisiones difíciles” sobre cuándo convocar a los legisladores, pero subrayó que “un cierre no ayuda a nadie”.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, ofrece declaraciones a la prensa en el Capitolio (REUTERS/Aaron Schwartz)

La crisis presupuestaria se produce en medio de una fuerte tensión política en Estados Unidos, con protestas por el accionar de los cuerpos de seguridad y divisiones sobre la política migratoria y la gestión de la frontera sur.

Los demócratas han dejado claro que mantendrán la presión para lograr cambios de fondo en el DHS y en ICE, mientras que los republicanos insisten en que cualquier reforma debe ser equilibrada y garantizar el control fronterizo.

La resolución alcanzada este jueves otorga un respiro temporal al gobierno federal, pero deja pendiente la discusión de fondo sobre el papel y la supervisión de las agencias de seguridad interna.

(Con información de EFE y The Associated Press)