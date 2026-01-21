Argentina registró un superávit energético récord en 2025: el rol clave de las exportaciones y qué proyecta el Gobierno

Los envíos de combustibles y energía alcanzaron USD 11.086 millones en el año, con un crecimiento interanual del 12,8%.

La balanza energética de la Argentina cerró 2025 con un superávit de USD 7.815 millones, el más alto desde que existen registros. El resultado se explicó por un incremento de las exportaciones del sector y una reducción significativa de las importaciones, de acuerdo con los datos oficiales del intercambio comercial argentino difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante el año, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron USD 11.086 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 12,8% y marcó también un máximo histórico. En paralelo, las importaciones del sector sumaron USD 3.271 millones, con una caída del 18% en comparación con 2024. La combinación de ambos movimientos permitió alcanzar el mayor superávit energético anual registrado hasta el momento. El balance positivo es superior incluso al 2024 y al 2006, años en los que el superávit energético superó la barrera de los USD 5.000 millones.

El desempeño del sector energético se dio en el marco de un año en el que el comercio exterior de bienes cerró con un superávit total de USD 11.286 millones. Según el Indec, las exportaciones totales de la Argentina sumaron USD 87.077 millones en 2025, con un aumento del 9,3% interanual, mientras que las importaciones alcanzaron USD 75.791 millones, lo que implicó un incremento del 24,7% respecto del año anterior.

De cara al futuro, las proyecciones del Gobierno nacional son más que optimistas. De acuerdo a un cuadro estimativo publicado por el ministro de Economía, Luis Caputo, las exportaciones energéticas crecerán exponencialmente en los próximos diez años.

En detalle, Economía proyecta que para 2030 las ventas externas de energía serán de USD 45.000 millones a favor, con un aporte de USD 30.000 millones de la energía y USD 15.000 millones de la minería. La estimación indica además que para 2035 los montos exportados rondarán los USD 75.000 millones, con USD 44.000 millones logrados gracias a al energía y USD 31.000 millones a la minería.

El aporte del sector energético

Dentro de ese contexto general, el comercio de combustibles y energía tuvo un rol relevante en el resultado final. El informe oficial detalla que, en el acumulado anual, las exportaciones energéticas representaron el 12,7% del total exportado por el país. En términos de valores, el sector se ubicó por detrás de las manufacturas de origen agropecuario y de las manufacturas de origen industrial, pero mostró uno de los saldos comerciales más elevados entre los grandes rubros.

De acuerdo con el Indec, en el análisis por grandes segmentos, el intercambio de combustibles y energía registró un saldo positivo que explicó una parte sustancial del superávit comercial total. En el informe se señala que “las exportaciones de combustibles y energía totalizaron USD 11.086 millones en 2025”, mientras que “las importaciones de ese rubro alcanzaron USD 3.271 millones”, lo que derivó en el saldo positivo récord del sector.

El resultado anual se vio reforzado por la dinámica observada en los últimos meses del año, en particular en diciembre, cuando el sector energético volvió a mostrar un superávit significativo.

Diciembre: un cierre de año con saldo positivo

En diciembre de 2025, la balanza energética registró un superávit de USD 893 millones. En ese mes, las exportaciones de combustibles y energía ascendieron a USD 1.067 millones, con una suba interanual del 0,6%, mientras que las importaciones totalizaron USD 174 millones, lo que implicó una baja del 0,4% en relación con el mismo mes del año anterior.

El Indec explicó que, en términos generales, en diciembre “las exportaciones totalizaron USD 7.448 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 5,7%”, mientras que “las importaciones alcanzaron USD 5.556 millones, con un incremento interanual de 3,5%”. Como resultado, la balanza comercial de bienes presentó en ese mes un superávit de USD 1.892 millones, el vigésimo quinto resultado positivo consecutivo.

En ese marco, el sector energético volvió a contribuir de manera relevante al saldo favorable del comercio exterior. El informe oficial detalla que, en diciembre, las exportaciones de combustibles y energía mostraron un incremento de las cantidades vendidas, aunque con una caída de los precios, una dinámica que también se observó en otros rubros del comercio exterior.

En diciembre, la balanza energética registró un superávit de USD 893 millones, con exportaciones por USD 1.067 millones (Reuters)

Evolución de las exportaciones e importaciones energéticas

El desempeño del sector energético a lo largo de 2025 estuvo marcado por un aumento sostenido de las exportaciones y una reducción de las importaciones. Según los datos oficiales, el crecimiento de las ventas externas del rubro se explicó principalmente por un aumento de las cantidades exportadas, mientras que los precios tuvieron un comportamiento dispar a lo largo del año.

En diciembre, por ejemplo, el organismo estadístico indicó que “las cantidades exportadas de combustibles y energía se incrementaron 12,7%, mientras que los precios descendieron 10,7%”. Esa combinación permitió que el valor exportado se mantuviera levemente por encima del registrado un año antes.

En cuanto a las importaciones energéticas, el informe apuntó que en diciembre se observó una disminución interanual tanto en cantidades como en precios. A lo largo del año, esa tendencia contribuyó a reducir el peso de las compras externas del sector en el total importado por la Argentina.