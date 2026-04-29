Osvaldo Giordano, ex titular de Anses: “Persiste la pérdida de empleo por distorsiones que el Gobierno todavía no corrigió”

La situación del mercado laboral argentino se encuentra en el centro del debate económico, con voces que insisten en la necesidad de avanzar hacia reformas profundas. Osvaldo Giordano, ex titular de Anses y presidente de IERAL, de la Fundación Mediterránea, analizó en diálogo con Infobae en Vivo el impacto de las políticas actuales y las tensiones entre los avances y las deudas que persisten en la economía nacional.

En su evaluación, Giordano destacó que la adecuación que atraviesa el país “es socialmente costosa y necesaria, pero también persisten factores no resueltos que explican la pérdida de empleo”.

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Durante su intervención, Giordano planteó que la discusión pública parece girar en torno al clásico dilema del vaso medio lleno o medio vacío. Según el economista, existen fundamentos para ambas perspectivas. “Se hicieron muchas cosas muy importantes por parte del Gobierno, como el equilibrio fiscal, la integración al mundo, varias reformas importantes, aunque todavía quedan muchas por hacer”, sostuvo. Para el titular de IERAL, el cambio de rumbo actual se alinea con prácticas de países que ya alcanzaron resultados positivos en materia de desarrollo.

No obstante, el especialista advirtió sobre las dificultades inmediatas que enfrenta la economía argentina, en particular la persistencia de la inflación y el estancamiento de la actividad económica. “El Gobierno pone énfasis en la inflación y en la caída de la actividad económica que ya lleva un año sin saltos”, subrayó. Según su visión, esta situación afecta especialmente a un mercado de trabajo que ya exhibía debilidades estructurales previas: “No es un problema reciente, pero en los últimos dos años se acentuó la baja en la calidad del empleo”, remarcó el economista.

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El análisis de Giordano distingue entre el nivel global de empleo y lo que ocurre con el empleo de calidad. “Tal vez en el empleo total no es tanto el desempleo, pero cuando se desagrega el empleo de calidad, el formal, el que cumple con las normas, está cayendo y eso naturalmente repercute en la situación social”, puntualizó. Para el presidente de Fundación Mediterránea, la preocupación central radica en la caída del trabajo formal, que se traduce en mayor vulnerabilidad social.

Osvaldo Giordano, economista y presidente de IERAL, de la Fundación Mediterránea

En ese contexto, Giordano propuso avanzar en la discusión sobre cómo mejorar la dinámica de la economía sin perder los logros alcanzados en materia de equilibrio fiscal y estabilidad. “La pregunta es cómo podríamos ser un poco más dinámicos en la actividad económica que no sea solo Neuquén, que arrastre a otras actividades y que esto lleve a una mejora en el empleo y, por lo tanto, en la situación social”, explicó en diálogo con Infobae en Vivo.

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En este sentido, el economista identificó dos factores principales detrás del deterioro laboral. “Hay una adecuación que en muchos casos es socialmente costosa e imprescindible, pero también hay una pérdida de empleo fruto de que todavía subsisten un montón de distorsiones que el Gobierno no corrigió. Y ese es el principal déficit”, afirmó. Para Giordano, la agenda pública debería priorizar la discusión de una reforma previsional, tributaria y de mejoras en la infraestructura, en lugar de debates legislativos coyunturales.

“Si se resolvieran esos temas, estaríamos hablando de una economía más dinámica, con más empleo y con menos problemas sociales”, consideró el titular de IERAL. En su evaluación, parte de las pérdidas laborales responden a la reestructuración de sectores ineficientes, pero otra parte obedece a la persistencia de reglas que dificultan la producción. Ejemplificó con el caso Fate o con aquellas provincias petroleras que dependian de la explotación convencional: “Probablemente era necesario porque se trataba de estructuras productivas ineficientes que son inviables en las actuales condiciones”.

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Sin embargo, apuntó contra la carga impositiva que afrontan las empresas locales y aclaró que “sostener impuestos tan malos lleva a que muchas industrias se vuelvan menos competitivas no porque no sean eficientes, sino por la carga impositiva”, puntualizó. Entre los tributos que, según Giordano, afectan la competitividad se encuentran ingresos brutos, el impuesto al cheque, sellos y retenciones.

Finalmente, el presidente de Fundación Mediterránea insistió respecto a los impuestos: “Esa es producción que no hacemos, es empleo que no generamos. Hay una parte que es una adecuación necesaria y otra parte que es todavía resabio de malas reglas que no se cambiaron y que cuanto más demoren, más problemas va a generar”, finalizó.

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