Jornada financiera: cayó el riesgo país y las acciones argentinas tuvieron alzas selectivas por el salto del petróleo

Wall Street operó con cautela y expectativa por la temporada de balances.

Los activos bursátiles argentinos operaron con selectividad en un contexto global que siguió con atención los precios del crudo, que saltaron casi 8%, otra vez en máximos desde junio de 2022, tras informaciones que indicaron que Estados Unidos ampliará su bloqueo a los puertos iraníes, lo que probablemente prolongará las interrupciones en el suministro.

El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en junio avanzó un 7,6%, a USD 119,80, mientras que el WTI de Texas cotizó en EEUU a USD 107,80 (+7,9%).

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El riesgo país argentino retrocedió 18 unidades y se ubicó en niveles de 566 puntos básicos y los bonos soberanos en dólares promediaron una ganancia de 0,3 por ciento.

Por su parte, el índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires cayó un 1,4% a 2.829.679 puntos, pese a la mejora de 2,5% en pesos anotada en las acciones de la petrolera YPF ante el alza del crudo.

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En Wall Street los ADR y acciones del sector energía operaron en alza, como el caso de YPF (+3,3%, a USD 44,83), Vista Energy (+1,7%), Pampa Energía (+0,8%) y Tenaris (+0,6%). Del lado perdedor encabezaron Banco Supervielle (-4,4%), Banco Francés (-3,9%) y Bioceres (-3,3%).

El ADR de Telecom saltó 9,1% luego de que JP Morgan mejoró la calificación de “neutral” a “sobreponderar” y elevó su precio objetivo a 16 dólares desde 12 dólares, con nuevo objetivo un potencial alcista de más del 40 por ciento.

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Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York operaron oscilantes. El S&P 500 y el Nasdaq tecnológico finalizaron neutro, mientras que el Dow Jones de Industriales cayó 0,6 por ciento.

En el contexto local, los bonos hard dollar, la Secretaría de Finanzas completó el martes el cupo máximo de colocación de USD 700 millones con los Bonar 2027 (AO27) y 2028 (AO28), mientras que este miércoles se adjudicó un total de USD 148 millones habiendo recibido ofertas por ese total: USD 100 millones en AO27 y USD 48 millones en el AO28.

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“Creemos conveniente una cartera con baja dolarización relativa, mayor peso en instrumentos CER, posiciones selectivas en Lecap y exposición táctica a Bonares y Globales”, evaluó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

En la misma línea Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Compañía consideró que “junto con nuestra preferencia por la curva CER, vemos valor relativo en algunos bonos que pagan tasa TAMAR dado que las breakeven (punto de equilibrio) por debajo de 20% de tasa nominal lucen optimistas dadas las expectativas de inflación”.

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Sin variantes para las tasas de la Fed

La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo inalterada la tasa de política monetaria en un rango de 3,5 a 3,75% anual, en línea con lo esperado.

“En cuanto al comunicado, el mismo incorporó mayores efectos del conflicto en Medio Oriente, señalando que los desarrollos en la región están contribuyendo a un alto nivel de incertidumbre en el panorama económico. Por el lado de la actividad, los miembros de la Fed sostuvieron que los indicadores recientes sugieren que la actividad económica se estuvo expandiendo a un ritmo sólido y que la creación de empleo ha permanecido baja en promedio, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo casi inalterada en los últimos meses. En cuanto a la inflación, el comunicado señaló que esta permanece elevada, en parte reflejando los recientes incrementos en los precios globales de la energía”, aportaron los analistas de Balanz.

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El Senado votó este miércoles la confirmación de Kevin Warsh como próximo presidente del banco central norteamericano, lo que probablemente lo colocará en el cargo antes del 15 de mayo, fecha en la que expira el mandato de Jerome Powell, quien estuvo bajo presión de Donald Trump para reducir más las tasas.

“Se queda Powell como gobernador, se va como presidente de la Fed. No hace lo que hicieron sus predecesores y le saca la posibilidad a Trump de seguir nominando gobernadores más alineados”, explicó Gabriel Caamaño, economista en Outlier.

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Segunda baja seguida para el dólar

Con USD 537,6 millones negociados en el segmento de contado del mercado de cambios, la oferta fue suficiente para forzar la segunda baja para el dólar esta semana. Así, el tipo de cambio cedió 13 pesos o 0,9%, a 1.391,50 pesos. En abril la suba del dólar mayorista queda reducida a 9,50 pesos o 0,7 por ciento.

“La divisa abrió la jornada en baja en $1.400 y desde el comienzo de la rueda, con escasas operaciones y una demanda prácticamente ausente, la oferta se hizo presente, retomando así la senda bajista con la que se venía operando en las ruedas anteriores”, sintetizó Mateo Busto, del Departamento Comercial de ABC Mercado de Cambios.

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El Banco Central fijó para este miércoles un techo para las bandas cambiarias en los $1.701,60, tope que dejó al dólar mayorista a 310,10 pesos o 22,3% de ese margen para la libre flotación.

“El mercado cambiario sigue mostrando señales de compresión: el dólar financiero y el oficial se mueven con leves bajas diarias, mientras en el acumulado anual persiste una tendencia descendente en todas las cotizaciones. La brecha se mantiene contenida, pero con futuros del ROFEX ya insinuando expectativas más bajas, el mercado empieza a ‘pricear’ un escenario de mayor estabilidad… al menos en el corto plazo", comentó Marcelo Trovato, director de Pronóstico Bursátil.

El dólar al público cayó 15 pesos o 1,1%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.418,69 para la venta y $1.367,21 para la compra.

El dólar blue bajó en la misma proporción que el minorista en bancos y recortó 15 pesos o 1,1%, para terminar ofrecido a 1.415 pesos.

Todos los contratos de dólar futuro finalizaron con bajas en un rango de 0,5% a 1%, con un importante monto operado equivalente a USD 2.167,9 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de abril quedaron a $1.391,50 (-1%) y ara fin de mayo, a $1.413,50 (-1%).

Un informe de Sailing Inversiones indicó que “los contratos de dólar futuro se mantienen todavía lejos del techo de la banda, pero eso no implica que ese techo haya perdido relevancia. Más bien, lo que ocurrió es que la banda siguió ajustando por inflación y, como la inflación volvió a acelerarse en los últimos meses, el techo se fue desplazando hacia arriba. Al mismo tiempo, la presión vendedora en el mercado de cambios dejó al tipo de cambio operando bastante más abajo, generando una distancia mayor contra el límite superior”.

El Banco Central absorbió unos USD 76 millones con su intervención compradora en el mercado de cambios, para tomar el 14,1% e la oferta. En abril las compras de la entidad suman 2.562 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas retrocedieron USD 667 millones, a USD 45.211 millones, debido a una caída de USD 100 millones en cotizaciones de activos como el oro, más movimientos técnicos de bancos propios de fin de mes, que retiran divisas depositadas en cuentas del BCRA. Esos dólares regresarán a las arcas del Central a partir del lunes 4 de mayo con el comienzo del nuevo mes.