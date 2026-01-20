Argentina cerró el 2025 con un saldo comercial positivo de USD 11.286 millones

El intercambio comercial argentino alcanzó en 2025 un total de USD 162.868 millones, producto del crecimiento de las exportaciones y las importaciones.

La Argentina cerró el año 2025 con un saldo comercial positivo de USD 11.286 millones, como resultado de exportaciones por USD 87.077 millones e importaciones por USD 75.791 millones, según las cifras estimadas del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado anual fue consecuencia de un incremento interanual de 9,3% en las ventas externas y de una suba de 24,7% en las compras al exterior.

De acuerdo con el organismo estadístico, el intercambio comercial total —suma de exportaciones e importaciones— alcanzó en 2025 un monto de USD 162.868 millones. El superávit acumulado del año se sostuvo en un escenario de mayores volúmenes exportados, con un desempeño diferenciado por rubros y socios comerciales.

Qué se vendió y qué se compró en 2025

Durante 2025, las exportaciones argentinas estuvieron lideradas por las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que totalizaron USD 30.467 millones y representaron el 35,0% del total exportado. Les siguieron los productos primarios (PP), con USD 22.144 millones y una participación de 25,4%, y las manufacturas de origen industrial (MOI), que alcanzaron USD 23.380 millones y explicaron el 26,8% de las ventas externas.

Los combustibles y energía (CyE) sumaron USD 11.086 millones, con una participación de 12,7% en el total exportado.

En el acumulado de 2025, las importaciones fueron encabezadas por los bienes intermedios, que concentraron USD 24.300 millones, mientras que los bienes de capital alcanzaron USD 15.073 millones. Las piezas y accesorios para bienes de capital sumaron USD 15.113 millones y los bienes de consumo, USD 11.401 millones.

Los vehículos automotores de pasajeros representaron importaciones por USD 5.678 millones, en tanto que los combustibles y lubricantes totalizaron USD 3.271 millones.

Cierre del año alentador

En diciembre, las exportaciones totalizaron USD 7.448 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 5,7%. Según el informe, esta suba fue impulsada por un incremento de 6,2% en las cantidades exportadas, mientras que los precios registraron una caída de 0,5%.

Las importaciones, en tanto, alcanzaron un valor USD 5.556 millones, con un aumento interanual de 3,5%. El crecimiento se explicó por una suba de 3% en las cantidades y de 0,4% en los precios. En la medición desestacionalizada, las compras externas registraron una caída de 2,4% frente a noviembre.

Como resultado, la balanza comercial de diciembre arrojó un superávit de USD 1.892 millones, lo que implicó un incremento de USD 211 millones respecto al mismo mes de 2024, precisó el Indec. El organismo agregó que el índice de términos del intercambio disminuyó 0,9%, reflejando un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.

El saldo comercial se explica por exportaciones por USD 87.077 millones e importaciones por USD 75.791 millones. REUTERS/Matias Baglietto

Los principales socios comerciales

En 2025, Brasil se mantuvo como el principal socio comercial de la Argentina. Las exportaciones hacia ese país totalizaron USD 12.771 millones, mientras que las importaciones desde Brasil alcanzaron USD 18.424 millones, de donde se desprende que la Argentina sufrió un déficit de USD 5.653 millones en ese mercado.

China ocupó el segundo lugar entre los principales socios comerciales, con exportaciones argentinas por USD 9.799 millones e importaciones por USD 17.954 millones (saldo de -USD 8.155 millones para Argentina).

Estados Unidos se ubicó en tercer lugar, con exportaciones por USD 5.472 millones e importaciones por USD 6.704 millones. Eso significa que en ese mercado Argentina logró un superávit comercial de USD 1.232 millones.

También se ubican entre los principales compradores de productos argentinos los países de Chile (se exportaron a ese destino USD 6.282 millones) e India (USD 5.472 millones). Por su parte, completan el top 5 de vendedores Alemania (le vendió USD 3.136 millones a la Argentina) y Paraguay (USD 2.958 millones).

Un año con superávit sostenido

Con el resultado de diciembre, la balanza comercial argentina cerró 2025 con superávit por vigésimo quinto mes consecutivo. El desempeño anual reflejó un aumento de las exportaciones, acompañado por una expansión más pronunciada de las importaciones, aunque sin revertir el signo positivo del intercambio.

“El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 4,7% en relación con igual mes del año anterior”, señaló el Indec al analizar el cierre de diciembre, una tendencia que se replicó en el acumulado del año.