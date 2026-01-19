Economía

Jornada financiera: las reservas alcanzaron el mayor nivel en la era Milei por un nuevo récord del precio del oro

El BCRA compró USD 21 millones en el mercado y las reservas alcanzaron un máximo en tres años. Las acciones y los bonos cedieron en un contexto de pocos negocios por el feriado en Wall Street. El dólar subió a $1.460 en el Banco Nación tras cuatro ruedas en baja

Las reservas tocaron este lunes el nivel más alto en los últimos tres años. REUTERS/Matias Baglietto

Las persistentes compras de dólares del Banco Central para acumular reservas que se registran desde inicios de año, en un contexto de altas tasas de interés, siguieron centrando este lunes la actividad de los mercados argentinos. De hecho, las tenencias en moneda extranjera de la autoridad monetaria tocaron el mayor nivel en la era Milei.

Mientras que el dólar operó con leve tendencia alcista, para cortar la serie de bajas de la semana pasada, las acciones y los bonos finalizaron con pérdidas en una rueda poco representativa debido al escaso volumen operativo frente al feriado en Wall Street.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires operó con una caída de 0,7% en pesos, en los 2.912.976 puntos. El panel de acciones líderes mantiene en 2026 una baja de 4,5% en moneda local y de 4,2% en dólares, según la paridad del “contado con liquidación” implícito en los precios de los ADR argentinos negociados en dólares en Nueva York. El Merval en dólares retrocedió a su nivel más bajo desde el 24 de noviembre.

Los bonos soberanos en dólares promediaron una baja marginal de 0,1%, mientras que el riesgo país, en los 566 puntos básicos, no ofreció variantes por la ausencia de negocios en la plaza de EEUU.

“El Merval en dólares opera cerca del piso de su rango lateral reciente, pero sin catalizadores inmediatos que habiliten un cambio de régimen”, estimó Delphos Investment.

Añadió que “no obstante, la estabilidad macro financiera local limita los riesgos de una corrección profunda. Dentro de este marco, se observa una rotación sectorial hacia bancos y activos rezagados, en detrimento de sectores previamente ganadores”.

“La Bolsa transcurre ya por tres meses atrapada de la figura técnica cuadrangular de errática y extendida lateralización, con que oculta una consolidación positiva en esa franja superior de sus registros máximos, muy similar a los mercados del mundo y de Wall Street”, afirmó Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil. “Domina en la bolsa un movimiento errático que surge a continuación de a explosiva suba tras el rotundo triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre”, añadió.

La actual coyuntura financiera del país impacta en la plaza de activos con precios deprimidos y poco interés inversor para tomar nuevas posiciones, comentaron operadores a Reuters.

El oro impulsó la suba de las reservas

El Banco Central absorbió USD 21 millones por su participación en el mercado cambiario de este lunes. Tras once ruedas consecutivas con compras de contado, la entidad monetaria incorporó USD 708 millones a las reservas netas en enero.

En tanto, las reservas internacionales brutas crecieron en USD 201 millones, a USD 44.801 millones, un máximo desde el 5 de enero de 2023, por efecto principal del incremento de la cotización de activos como el oro, que avanzó 1,8%, a un récord nominal de USD 4.677 la onza.

“El BCRA ya compró en lo que va del 2026 unos 700 millones de dólares de reservas, con el dólar cerrando en mínimos del año a pesar de haber acelerado las compras la semana pasada”, dijo Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

“El BCRA absorbe vía bonos dollar linked los pesos emitidos para comprar reservas. Así, puede acumular reservas manteniendo el dólar calmo y bajar la inflación. La contracara es la volatilidad de tasa y un nivel de actividad que puede verse afectados por este esquema”, sumó Geretto.

El mercado mayorista operó un muy bajo volumen de USD 190,7 millones en el segmento de contado, donde el dólar subió 4,50 pesos o 0,3%, a $1.434,50 para la venta, con lo que cortó una serie de cuatro ruedas operativas en descenso.

“Con un mercado de menor profundidad producto del feriado en Estados Unidos, la divisa se recostó sobre la franja de $1.431/$1.431,50, nivel en el que se concentró buena parte del volumen del día”, indicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios y acotó que “el rango operativo fue acotado ($1.430,5 – $1.435) y el volumen negociado totalizó USD 191 millones", el más escaso en lo que va de enero.

El dólar comercial conserva en el primer mes del año una baja de 20,50 pesos o 1,4 por ciento. El régimen de bandas cambiarias vigente fijó para este lunes una banda superior en los $1.549,88, por cuanto el tipo de cambio oficial quedó a 115,38 pesos o un 8% de ese techo.

En sintonía, el dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también subió cinco pesos a 1.505 pesos. Con el feriado en EEUU hubo escasas operaciones y poco movimiento de precios en el mercado de dólar futuro, donde las posturas para fin de enero se pactaban a 1.450 pesos.

“Uno de los principales desafíos que plantea el BCRA para 2026 es avanzar en la remonetización de la economía. Se entiende por remonetizar a recuperar la demanda real de dinero que se encuentra muy atrasada con relación a los promedios históricos”, dijo un informe de MegaQM.

“Eso debería permitir que pesos que hoy están fuera de la transaccionalidad se vayan volcando hacia la base monetaria. Esto implica varios desafíos, que se inician seguramente con la generación de las condiciones para que aumente el interés por estar en pesos y culminan con las fuentes de creación de esos pesos”, estimó.

La tasa de caución (prestamos a corto plazo entre privados) promediaron niveles del 28% anual y las colocaciones a plazo fijo se pactaban en promedio al 27% por montos de importancia, lo que hace atractivos los negocios de carry trade.

