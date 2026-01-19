Economía

El dólar volvió a subir y cortó la racha de cuatro días a la baja

La divisa subió 0,3% en el mercado mayorista, a $1.434,50, con escasos negocios por el feriado en EEUU. La cotización al público quedó a $1.460 en el Banco Nación

Guardar
El precio del dólar rebotó
El precio del dólar rebotó desde sus mínimos en dos meses.

Mientras que el Banco Central lleva adelante en enero una destacada campaña compradora de divisas en la plaza de contado, el dólar se mantiene muy estabilizado, todo un logro en una etapa que no se caracteriza por importantes ingresos de dólares comerciales.

Las liquidaciones de colocaciones de Obligaciones Negociables que efectúan las empresas, con un financiamiento corporativo en el exterior que revivió pasadas las elecciones legislativas, se suman al desarme de coberturas cambiarias por renovadas estrategias de carry trade para facilitar un proceso virtuoso de recuperación de reservas netas.

Este lunes, el mercado mayorista operó un muy bajo volumen de USD 190,7 millones en el segmento de contado, donde el dólar subió 4,50 pesos o 0,3%, a $1.434,50 para la venta, con lo que cortó una serie de cuatro ruedas operativas en descenso.

“El feriado de hoy en los EEUU impactó en el nivel de actividad local, que registró la rueda con menor volumen de operaciones del mes”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar comercial conserva en enero una baja de 20,50 pesos o 1,4 por ciento. El régimen de bandas cambiarias vigente fijó para este lunes una banda superior en los $1.549,88, por cuanto el tipo de cambio oficial quedó a 115,38 pesos o un 8% de ese techo.

En sintonía, el dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también subió cinco pesos a 1.505 pesos. Con el feriado en EEUU hubo escasas operaciones y poco movimiento de precios en el mercado de dólar futuro, donde las posturas para fin de enero se pactaban a 1.450 pesos.

“Llevamos emitidos Obligaciones Negociables por USD 5.600 millones desde el 26 de octubre a la fecha, esos son los dólares que esta comprando el BCRA, sumado a que se están liquidando dólares de la cosecha, exportación de petróleo y gas, más la falta de demanda de dólares del público, porque hubo compras anticipadas antes de las elecciones”, comentó el economista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

“En resumen, el dólar ofertado, a la baja y suben reservas. El riesgo país debería bajar, y las acciones, si cambia el clima internacional, están para subir. Ah, pero ahora, se viene la cantinela del dólar atrasado, siempre hay una excusa para criticar, lo mejor es tomar decisiones en este contexto y ‘a llorar al campito’”, graficó Di Stefano.

Vale señalar que en base a la inflación de noviembre (2,5%), el techo de las bandas se ubicará en los $1.563,78, mientras que en febrero trepará a $1.607,56 en función del IPC de diciembre (2,8%).

En este contexto, sobresalió que en la licitación de deuda en pesos de muy corto plazo con un rollover de 9,4 billones de pesos, las tasas se ubicaron en todos los casos por encima de la dinámica prevista para las bandas cambiarias y de las proyecciones de inflación del último REM (Relevamieto de Expectativas de Mercado del BCRA), pues la demanda se concentró en un 60% en las Lecaps más cortas, con tasas efectivas mensuales de 3,39% para febrero de 2026, de un 2,86% para mayo y 2,51% para noviembre.

Es por esta relación de tasas altas y previsiblemente superiores a la inflación (que actualiza las bandas) que la demanda de dólares se ve desalentada incluso con la intensa presencia compradora del BCRA, pues los bonos en pesos estarían garantizando la cobertura cambiaria.

“En cuanto a las variaciones semanales del dólar mayorista y tasa, notamos el habitual movimiento inverso, indicando que los niveles de incertidumbre no están en aumento. Bajo las condiciones actuales no proyectamos una suba marcada en el dólar”, aportaron los expertos de IEB.

“Históricamente, los años sin elecciones representan una oportunidad clave para recomponer reservas. En un sistema político marcado por ciclos electorales cada dos años, estos períodos ofrecen una mayor previsibilidad macroeconómica y permiten avanzar con menos sobresaltos antes de nuevos episodios de volatilidad. En ese marco, el oficialismo intenta aprovechar esta ‘ventana’ para fortalecer el frente externo y llegar mejor posicionado a los próximos desafíos electorales”, expresó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“En paralelo, el sector corporativo mostró un renovado apetito por el financiamiento en dólares. Esto se reflejó en colocaciones primarias en moneda dura, impulsadas por la eliminación de las cuentas CERA y por un reordenamiento de carteras tras la fuerte dolarización observada durante el período electoral”, consideró Morales.

GMA Capital sintetizó: “El BCRA acelera el paso en el mercado de cambios con la mira puesta en un objetivo ambicioso: reducir la brecha de USD 16.000 millones respecto al target de reservas con el FMI. Tanto el mercado como el organismo internacional celebran este giro pragmático en la gestión. La gran apuesta hacia adelante es que el Gobierno logre sostener esta nueva prioridad como norte a lo largo de los meses".

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAbandas cambiariasúltimas noticias

Últimas Noticias

La inflación mayorista fue de 26,2% en 2025, el menor nivel en 8 años

A pesar de la aceleración de 2,4% en diciembre, los precios mayoristas exhibieron la menor suba desde 2017

La inflación mayorista fue de

Las bolsas europeas cerraron con fuertes bajas ante las nuevas tensiones con Estados Unidos por Groenlandia y los aranceles

La caída general se atribuye a la reciente imposición de gravámenes anunciada por Washington, que generó inestabilidad en sectores financieros y un aumento en la demanda por metales preciosos como refugio. Hoy no opera Wall Street

Las bolsas europeas cerraron con

Cambios en el Impuesto a las Ganancias 2026: quiénes recuperarán dinero en el próximo pago de sueldos

La publicación de nuevas tablas por parte de ARCA modifica el monto a descontar a miles de empleados en relación de dependencia y abre la posibilidad de reintegros en los haberes a cobrar

Cambios en el Impuesto a

Oro y plata en precios récord: hasta dónde pueden subir en medio de la tensión geopolítica global

Las cotizaciones de los metales considerados activos de refugio alcanzaron nuevos máximos en el contexto de cruces entre EEUU y la Unión Europea debido a la disputa por Groenlandia

Oro y plata en precios

El Gobierno tomó un nuevo préstamo por USD 400 millones para reforzar el sistema eléctrico

Fue otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). En diciembre se había aprobado otro crédito de USD 300 millones del Banco Mundial para generación y almacenamiento de energía

El Gobierno tomó un nuevo
DEPORTES
Inter Miami confirmó la compra

Inter Miami confirmó la compra de uno de los mejores socios de Lionel Messi

Faustino Oro mantuvo su invicto en Países Bajos: le igualó a la kazaja Assaubayeva, ganadora de tres mundiales de ajedrez blitz

Alerta en Boca Juniors: el fuerte competidor brasileño que le surgió por Hinestroza y la importante oferta que realizó

Alarma en la Fórmula 1 por el “desastre” que estaría atravesando Ferrari a días del inicio de la temporada 2026

Sebastián Báez y Jannik Sinner hacen su estreno en el Australian Open: orden de juego y cómo ver los partidos

TELESHOW
La reconciliación de Wanda Nara

La reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles luego de la polémica de la infidelidad fallida: las imágenes

Griselda Siciliani habló en medio de rumores de ruptura de Luciano Castro: “No es un tema que yo haya expuesto”

Sofía Pachano protagoniza un divertido video en la recta final de su embarazo

De la pesca al romance: Ángela Torres y Marcos Giles protagonizaron una salida inolvidable en la costa

Marcelo Tinelli se reinventa: el desembarco con un canal de streaming y el misterio de su próximo gran proyecto

INFOBAE AMÉRICA

Más de 160 fieles fueron

Más de 160 fieles fueron secuestrados en ataques coordinados a iglesias del norte de Nigeria

Las lluvias en el sur de África causaron más de 150 muertes y miles de desplazados

Egipto detiene a dos personas por robar 53 reliquias del Imperio Antiguo

Crisis política en Bulgaria: renunció el presidente Rumen Radev

El número de muertos por el incendio en un centro comercial de Karachi aumentó a 23: se teme que haya más víctimas