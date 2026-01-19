Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 19 de enero

La cotización blue del dólar restó el viernes diez pesos o 0,7% en el día, a $1.500 para la venta. El dólar informal anota un retroceso de 30 pesos o 2% en lo que va de enero.

En el inicio del año se acentúa la tendencia bajista para el dólar , con la particularidad que la misma se está produciendo en simultáneo con una serie comprador del Banco Central, que absorbió cerca de USD 600 millones a partir del 5 de enero.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este viernes USD 127 millones y acumuló USD 469 millones en la semana. Para sostener ese ritmo comprador, la autoridad monetaria realiza operaciones tanto en el mercado mayorista como fuera de él, además de ofrecer cobertura cambiaria a inversores privados.

Mientras que en el plano cambiario se sucedieron buenas noticias, con una caída del precio de la divisa y abundantes compras efectuadas por el Banco Central , las acciones y los bonos continuaron lateralizando, a la espera de un descenso más pronunciado del riesgo país en función de la acumulación de reservas.

Este lunes el dólar al público es ofrecido, a $1.455 para la venta en el Banco Nación , en mínimos de dos meses. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista quedó a un promedio de $1.453,45 para la venta y $1.409,53 para la compra.

Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las empresas argentinas colocaron deuda en los mercados internacionales por más de USD 7.000 millones y la liquidación de parte de esas divisas en el plano local contribuyó a mantener la estabilidad cambiaria en los últimos meses.

Luego de cuatro sesiones operativas con precios a la baja, el dólar mayorista registra este lunes un incremento de 7,50 pesos o 0,5%, a 1.437,50 pesos. El régimen de bandas cambiarias vigente fijó para este lunes una banda superior en los 1.549,88 pesos.

El 2026 ya está en marcha y las expectativas de los agentes bursátiles permanecen positivas, aunque dependen de la aparición de fundamentos para dejar atrás la estabilidad actual de las cotizaciones de los activos líquidos.

El tema central de los informes de las consultoras fue la acumulación de reservas del Banco Central tras la compra de la semana pasada de USD 469 millones, al tiempo que el dólar mayorista se derrumbaba a $1.430, el nivel que tenía el 5 de diciembre pasado.

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron la semana pasada en USD 44.607 millones, lo que representó una reducción de USD 39 millones respecto del jueves 15.

El Banco Central informó que el 14 de enero, los depósitos privados en dólares en efctivo aumentaron USD 90 millones, a 37.768 millones de dólares.

