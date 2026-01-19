Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 19 de enero

El dólar al público es ofrecido a $1.455 en el Banco Nación, un mínimo desde noviembre. El BCRA acumula en enero compras por USD 687 millones en el mercado

14:44 hsHoy

Crecieron los depósitos

El Banco Central informó que el 14 de enero, los depósitos privados en dólares en efctivo aumentaron USD 90 millones, a 37.768 millones de dólares.

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron la semana pasada en USD 44.607 millones, lo que representó una reducción de USD 39 millones respecto del jueves 15.

14:43 hsHoy

Positiva reacción a la compra de reservas, pero preocupan las elevadas tasas de interés

Las consultoras consideran que atentan contra las empresas y el consumo. Otra duda es cómo y a qué costo se puede mantener la estrategia de acumulación. Señales del after market en noche del domingo

La compra de reservas es
La compra de reservas es bien vista, pero tiene sus costos EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El tema central de los informes de las consultoras fue la acumulación de reservas del Banco Central tras la compra de la semana pasada de USD 469 millones, al tiempo que el dólar mayorista se derrumbaba a $1.430, el nivel que tenía el 5 de diciembre pasado.

14:42 hsHoy

Las cuatro claves financieras que definirán el mercado este año

Tras el “rally” electoral, las acciones y los bonos permanecen en pausa, a la espera de señales capaces de romper la inercia actual. ¿Cuáles son los hitos que pueden destrabar las inversiones y marcar el ritmo en 2026?

Tras el repunte post electoral,
Tras el repunte post electoral, acciones y bonos están atrapadas en un estadio de lateralización (Foto: Reuters)

El 2026 ya está en marcha y las expectativas de los agentes bursátiles permanecen positivas, aunque dependen de la aparición de fundamentos para dejar atrás la estabilidad actual de las cotizaciones de los activos líquidos.

14:38 hsHoy

Sube el dólar mayorista

Luego de cuatro sesiones operativas con precios a la baja, el dólar mayorista registra este lunes un incremento de 7,50 pesos o 0,5%, a 1.437,50 pesos. El régimen de bandas cambiarias vigente fijó para este lunes una banda superior en los 1.549,88 pesos.

14:00 hsHoy

Boom de endeudamiento corporativo: las empresas colocaron más de USD 7.000 millones desde las elecciones

La colocación de deuda en los mercados internacionales por parte de compañías argentinas contribuyó a la estabilidad cambiaria de los últimos meses. Una por una, todas las emisiones

Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las empresas argentinas colocaron deuda en los mercados internacionales por más de USD 7.000 millones y la liquidación de parte de esas divisas en el plano local contribuyó a mantener la estabilidad cambiaria en los últimos meses.

13:10 hsHoy

El dólar, a $1.455 en el Banco Nación

Este lunes el dólar al público es ofrecido, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, en mínimos de dos meses. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista quedó a un promedio de $1.453,45 para la venta y $1.409,53 para la compra.

13:10 hsHoy

Semana financiera: el BCRA realizó fuertes compras y el dólar bajó a un mínimo de dos meses

La entidad monetaria absorbió USD 469 millones en su intervención cambiaria. La divisa cedió 35 pesos, a $1.455 en el Banco Nación. El S&P Merval perdió 4,8% y los bonos lateralizaron, con un riesgo país en los 565 puntos

El Banco Central acumuló compras
El Banco Central acumuló compras por USD 469 millones en la semana. REUTERS/Rick Wilking/

Mientras que en el plano cambiario se sucedieron buenas noticias, con una caída del precio de la divisa y abundantes compras efectuadas por el Banco Central, las acciones y los bonos continuaron lateralizando, a la espera de un descenso más pronunciado del riesgo país en función de la acumulación de reservas.

13:10 hsHoy

El Banco Central compró dólares por décimo día consecutivo y suma casi USD 700 millones en enero

La autoridad monetaria adquirió USD 125 millones este viernes y las tenencias internacionales se ubicaron en USD 44.607 millones. Cuántas divisas planea acumular el Central en 2026

Desde comienzos de enero, el
Desde comienzos de enero, el Banco Central aceleró la compra de dólares para engrosar las reservas internacionales. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este viernes USD 127 millones y acumuló USD 469 millones en la semana. Para sostener ese ritmo comprador, la autoridad monetaria realiza operaciones tanto en el mercado mayorista como fuera de él, además de ofrecer cobertura cambiaria a inversores privados.

13:10 hsHoy

El dólar cayó por cuarto día seguido y marcó el precio más bajo en dos meses

La divisa al público descontó 15 pesos, a $1.455 en el Banco Nación, detrás de la caída del mayorista, que en $1.430 tocó un piso desde el 21 de noviembre

El dólar mayorista baja 25
El dólar mayorista baja 25 pesos o 1,7% en enero.

En el inicio del año se acentúa la tendencia bajista para el dólar, con la particularidad que la misma se está produciendo en simultáneo con una serie comprador del Banco Central, que absorbió cerca de USD 600 millones a partir del 5 de enero.

13:10 hsHoy

El dólar blue, a 1.500 pesos

La cotización blue del dólar restó el viernes diez pesos o 0,7% en el día, a $1.500 para la venta. El dólar informal anota un retroceso de 30 pesos o 2% en lo que va de enero.

