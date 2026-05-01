Economía

Se eliminaron todas las barreras de las autopistas de CABA: cómo funciona el sistema de peajes inteligentes

CABA eliminó por completo los peajes manuales en sus autopistas y ahora toda la red utiliza un sistema sin barreras, que funciona mediante la identificación automática de patentes y el uso obligatorio de TelePASE

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La autopista Illia cobrará peaje sin cabinas, a través del dispositivo TelePASE
En el transcurso de un año y medio, todas las rutas nacionales tendrán que cobrar el peaje con el sistema de Free-Flow

Desde el 1° de mayo, la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el primer distrito del país con el 100% de sus autopistas urbanas gestionadas por un sistema integral de peajes inteligentes, según informó el gobierno porteño.

La medida implica que en toda la red vial concesionada de la Capital dejaron de existir las cabinas y el cobro manual, dados de baja todos los peajes tradicionales y reemplazados por pórticos digitales que permiten el paso sin barreras.

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“La Ciudad completa la migración digital de su red vial, eliminando definitivamente el cobro manual y las barreras en todas sus autopistas para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial”, señalaron desde la administración de Jorge Macri.

El nuevo modelo se apoya en pórticos equipados con cámaras láser y sensores de alta precisión capaces de leer las patentes y detectar los dispositivos TelePASE en los vehículos en circulación. La implementación de estas tecnologías automatizadas elimina la necesidad de detenerse para abonar el peaje, lo que, según el gobierno porteño, agiliza la circulación y reduce la congestión en los accesos a la ciudad.

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El peaje de autopista Perito Moreno será 100% con cobro automático
El sistema Free Flow no tiene cabinas de peaje. El cobro se hace leyendo el Telepase de cada auto. El principal beneficio es el flujo de tránsito porque no se generan detenciones.

“El funcionamiento se basa en cámaras de reconocimiento automático de matrículas que procesan las imágenes en tiempo real y cruzan la información con la base de datos de TelePASE para procesar el cobro”, detallaron.

De acuerdo con los datos oficiales, la digitalización completa representa una ventaja significativa en términos de tiempo para los conductores frecuentes. Un usuario que transita dos veces al día por las autopistas de la red puede recuperar hasta 36 horas al año que antes se perdían en las filas de los peajes. Además, señalaron fuentes oficiales, el nuevo esquema “genera beneficios ambientales al reducir las emisiones de CO2 y el consumo eléctrico en un 80% frente al modelo convencional”.

“Desde hoy el 100% de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires son inteligentes. Con la eliminación del último peaje manual ubicado en la autopista 25 de Mayo, nos convertimos en la primera ciudad de la Argentina con una red de autopistas 100% free flow. Se terminó el pago manual. Se terminaron las barreras. Se terminó frenar para pagar”, remarcó Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de CABA.

La migración a peajes sin barreras incluyó todas las arterias principales bajo concesión de la ciudad. La Autopista Illia fue la primera en operar íntegramente bajo el sistema inteligente desde 2023, tras eliminar todas sus cabinas. El Paseo del Bajo, un corredor exclusivo para tránsito pesado, incorporó la modalidad “Free Flow” desde su inauguración en 2019. En la Autopista 25 de Mayo, los accesos inteligentes quedaron instalados en Alberti y, desde mayo, un nuevo pórtico en la avenida Varela reemplazó las antiguas cabinas de la Dellepiane en su enlace con la 25 de Mayo. A este respecto, el comunicado aclara: “Aunque los usuarios encuentren dos pórticos en el trayecto de esta autopista, el peaje se abona una sola vez”.

Por su parte, la Autopista Perito Moreno completó la transformación del peaje Parque Avellaneda, desmantelando treinta cabinas manuales y operando exclusivamente mediante pórticos automáticos. Con estas modificaciones, todas las autopistas gestionadas por la administración porteña migraron a un esquema completamente digital.

El funcionamiento del sistema exige la utilización obligatoria de TelePASE para todos los vehículos que circulen por cualquiera de las autopistas inteligentes. Las autoridades capitalinas advirtieron que quienes no cuenten con el dispositivo y atraviesen los pórticos serán identificados por las cámaras y podrán recibir sanciones por evasión de peaje. Estas girarán en torno a los 140.000 pesos. La adhesión al sistema puede realizarse en forma digital a través de la página oficial del gobierno de CABA o mediante aplicaciones de pago electrónico.

Sistema de peaje electrónico sin barreras de la A-636 (Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras)
Las autopistas porteñas incorporaron el sistema automático de peaje sin cabinas y sin barreras para mejorar la seguridad vial y la contaminación ambiental

La eliminación de las cabinas y la automatización total del cobro de peajes responde a un plan de modernización que busca optimizar el tránsito y minimizar los riesgos de accidentes en las zonas de acceso a la ciudad. El gobierno porteño sostiene que “la Ciudad completa la migración digital de su red vial, eliminando definitivamente el cobro manual y las barreras en todas sus autopistas para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial”.

La gestión digitalizada también apunta a un impacto positivo sobre el medio ambiente. Según estimaciones oficiales, el nuevo esquema reduce el consumo eléctrico en un 80% en comparación con el sistema anterior y contribuye a la disminución de las emisiones de gases contaminantes.

El recambio tecnológico incluyó la adecuación de la infraestructura vial y la capacitación de los operadores encargados de supervisar el funcionamiento de los nuevos pórticos. Las autoridades informaron que los dispositivos TelePASE pueden solicitarse en línea, activarse en poco tiempo y asociarse a diferentes medios de pago electrónicos.

El sistema reconoce automáticamente el paso de los vehículos, procesa el cobro y deja constancia en la cuenta del usuario. Las multas por evasión se aplican a quienes circulan sin el dispositivo habilitado. El control se realiza mediante la lectura de patentes y el cruce de datos con las bases oficiales del sistema.

El gobierno porteño remarcó que la medida “permitirá a los usuarios recuperar tiempo valioso que antes se perdía en demoras y filas” y que la tecnología aplicada garantiza la trazabilidad y transparencia en la gestión de los cobros, fortaleciendo la seguridad y el control.

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