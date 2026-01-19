Oro y plata en precios récord: hasta dónde pueden subir en medio de la tensión geopolítica global

El oro rozó este lunes los USD 4.700 la onza, una marca histórica.

El oro y la plata subieron a niveles récord este lunes a medida que el impulso cada vez más intenso del presidente de los EEUU, Donald Trump, para apoderarse de Groenlandia alimentó los temores de una guerra comercial dañina entre el país norteamericano y Europa.

El oro al contado subió hasta un 2,1%, hasta cerca de los 4.700 dólares la onza, mientras que la plata se disparó hasta un 4,4%, ya que la agresividad de Trump lastró el dólar e impulsó la demanda por activos de refugio. Estados Unidos impondrá aranceles a ocho países europeos, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido, que se opongan al plan de adquisición de Groenlandia.

“La preocupación por las consecuencias del intento de Trump de anexar Groenlandia ha dado un nuevo impulso a un repunte récord que elevó los precios del oro aproximadamente un 70% en los últimos doce meses. Los inversores se volcaron al mercado en las últimas semanas en medio de una intensificación de las tensiones geopolíticas y nuevos ataques a la independencia de la Reserva Federal”, reportó Bloomberg.

Evolución del oro en el último año (Bloomberg)

Los gravámenes estadounidenses del 10% entrarán en vigor el 1 de febrero y aumentarán al 25% en junio. Los líderes europeos están debatiendo diversas opciones para responder, incluyendo gravámenes de represalia sobre productos estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros (unos USD 108.000 millones), según informaron fuentes con conocimiento de las conversaciones.

“Estamos experimentando constantemente nuevas provocaciones, estamos experimentando constantemente nuevos antagonismos, que el presidente Trump está buscando, y aquí los europeos debemos dejar claro que se ha llegado al límite”, dijo a este lunes en Berlín el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil.

Las amenazas arancelarias de Estados Unidos sobre Groenlandia recuerdan a una red de extorsión mafiosa, afirmó Peter Mallin-Jones, analista de Peel Hunt LLP. “El impacto de los metales preciosos parece una reacción al abandono de los activos en dólares estadounidenses y al posible impacto inflacionario de una guerra comercial entre Estados Unidos y la UE, por no hablar de un efecto disuasorio sobre la actividad económica”, comentó a Bloomberg.

Por qué el oro alcanzó precios récord

El oro registró su mejor rendimiento anual desde 1979 el año pasado, impulsado por la caída de las tasas de interés en EEUU, las continuas compras de los bancos centrales y las perturbaciones geopolíticas generadas por Washington. El repunte de la plata ha sido aún mayor, triplicándose su precio durante el último año.

Una rotación más amplia hacia el complejo de metales, liderada por inversores en China, impulsó aún más las subas del oro y la plata. Las tenencias de oro de los fondos cotizados en Bolsa (ETF) aumentaron en más de 28 toneladas la semana pasada, el mayor incremento desde septiembre, y se han expandido en siete de las últimas ocho semanas.

Muchos analistas esperan que las impresionantes ganancias continúen; la semana pasada, Citigroup pronosticó que el oro alcanzaría los 5.000 dólares en tres meses y que la plata llegaría a los 100 dólares la onza.

El oro al contado subió un 1,7%, hasta los USD 4.672 la onza en Londres, y previamente alcanzó un máximo de 4.690,59 dólares. La plata subió un 3,5%, hasta los 93,30 dólares, y previamente alcanzó los 94,1213 dólares. El platino y el paladio subieron.

La administración Trump recientemente renovó sus ataques contra la Fed (Reserva Federal norteamericana), lo que provocó un aumento en los precios del oro y la plata a medida que crecían las preocupaciones sobre la capacidad continua de la institución para controlar la inflación, libre de presiones políticas.

Los inversores seguirán de cerca el argumento de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el esfuerzo de Trump por despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, que se presentará el miércoles y podría ser fundamental para la independencia continua del banco central norteamericano.