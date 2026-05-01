Economía

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 5% en Wall Street, pero el riesgo país profundizó la baja

Los índices S&P 500 y Nasdaq anotaron niveles récord, pero las acciones argentinas sufrieron bajas generalizadas. Los bonos avanzaron 1% y el riesgo país cedió a 539 puntos básicos

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Wall Street inició mayo con nuevos máximos, tras un abril excepcional.
Wall Street inició mayo con nuevos máximos, tras un abril excepcional.

Mientras que en el mercado argentino no hubo operatoria bursátil ni cambiaria por la celebración del Día del Trabajador, los principales índices de Wall Street prolongaron su repunte este viernes, y el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos tras haber cerrado abril con las mayores ganancias mensuales en seis años.

“El optimismo se veía impulsado tras un informe de medios estatales iraníes que indicó que Teherán había enviado el jueves su última propuesta para las negociaciones con Estados Unidos a los mediadores pakistaníes”, reportó Reuters.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Las subas en los indicadores de Wall Street estuvieron encabezadas por el panel tecnológico Nasdaq, que ganó un 0,9% y superó los 25.000 puntos por primera vez en la historia.

El precio del petróleo crudo cedió posiciones y el barril de Brent del Mar del Norte para entregar en junio cayó 1,6% a USD 108,70, mientras que el crudo intermedio de Texas, también para junio, cayó 2,7% a USD 102,30 en Nueva York.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares se extendieron las bajas, encabezadas por Edenor (-5,2%), Banco Francés (-4,8%), Supervielle (-4,6%) y Banco Macro (-4,4%). Destacó el salto positivo de 3% para Mercado Libre.

En contraste, los bonos soberanos en dólares de la Argentina avanzaron un 0,5%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó 16 unidades para la Argentina, en los 539 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 22 de abril.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Las acciones de Apple subieron un 3,2% después de que la sólida demanda de su aparato insignia, el iPhone 17, y del MacBook Neo llevó a la empresa a pronosticar un sólido crecimiento de las ventas para el tercer trimestre fiscal.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, afirmó que el presente “se consolidó como el período en el que la tecnología de semiconductores logró lo impensable: desacoplarse del riesgo geopolítico. Mientras el petróleo coqueteaba con los USD 110 por la escalada en el Golfo y la Fed enfrentaba una fractura interna histórica, Wall Street encontró en los balances de la ‘vieja guardia’ tecnológica el combustible para tocar nuevos récords. En el plano local, la energía de Vaca Muerta y los anuncios de inversión bajo el RIGI sostuvieron el humor del mercado ante una actividad económica que busca su piso”.

El S&P 500 cerró abril con su mayor subida porcentual mensual desde noviembre de 2020, mientras que el del Nasdaq Composite fue el mayor desde abril de 2020. La subida mensual del Dow fue la mayor desde noviembre de 2024.

“Las grandes tecnológicas sostienen el optimismo tras añadir cerca de 15 billones de dólares en valor de mercado desde los mínimos, configurando un escenario de euforia bursátil sostenida por la inteligencia artificial, pero vulnerable ante un repunte adicional en tasas o una escalada definitiva en el frente geopolítico”, consideró Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

En cuanto a la mirada del mercado local, los especialistas de IEB advirtieron: “Frente a la volatilidad producto de la incertidumbre internacional, mantenemos una postura mayormente defensiva. Atribuyendo nuestras mayores posiciones a Oil & Gas y Reguladas, con 34% y 25% respectivamente. Mientras que, ante la baja de encajes y con la expectativa de una recuperación del crédito al sector privado para 2026, le atribuimos al sector bancario un 25%. El restante lo mantenemos dividido entre Servicios Financieros y Real Estate, a la expectativa de una recuperación en el nivel de actividad”.

Adcap Grupo Financiero ponderó el desempeño de los bonos argentinos, respaldados por “la dinámica cambiaria de corto plazo” que “sigue siendo favorable: el ingreso de divisas por la cosecha debería mantener bien abastecido al mercado, mientras que el Banco Central aceleró sus compras a USD 2.900 millones mensuales”.

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