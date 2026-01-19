Economía

Mercados: las acciones y los bonos operan con bajas marginales sin la referencia de Wall Street

El feriado en los EEUU acota los negocios domésticos. El S&P Merval resta 0,3% y los bonos en dólares ceden 0,1%

Las acciones argentinas regresaron a sus precios más bajos desde noviembre.

La actividad bursátil de este lunes transita con escaso movimiento de precios y volumen en el mercado doméstico, debido a la falta de referencia de Wall Street, donde no se registran negocios por el feriado en EEUU, donde se celebra el natalicio de Martin Luther King.

A las 11:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires opera con una leve caída de 0,3% en pesos, en los 2.920.000 puntos. El panel de acciones líderes mantiene en 2026 una baja de 4% en moneda local y de 3,6% en dólares, según la paridad del “contado con liquidación” implícito en los precios de los ADR argentinos negociados en dólares en Nueva York. El Merval retrocedió a su nivel en dólares más bajo desde el 24 de noviembre.

Los bonos soberanos en dólares promedian una baja marginal de 0,1%, mientras que el riesgo país, en los 566 puntos básicos, no ofrece variantes por la ausencia de negocios en la plaza de EEUU.

El Gobierno convoco a sesiones extraordinarias e el Congreso, que se realizarían entre el 2 y el 27 de febrero. La agenda incluye tres con importante impronta económica, como la reforma laboral, la modificaciones a la Ley de Glaciares y el acuerdo Unión Europea–Mercosur.

“Las dos primeras iniciativas ya formaban parte de la agenda de diciembre, y la reforma laboral obtuvo dictamen en comisión, lo que habilita su tratamiento temprano en febrero. La reforma laboral busca reducir los costos laborales y clarificar los marcos contractuales para limitar la litigiosidad, e incluye el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), junto con reducciones impositivas y la eliminación de ciertos impuestos internos”, comentaron los expertos de Balanz Capital.

“La modificación propuesta a la Ley de Glaciares, que no fue debatida en diciembre, apunta a clarificar la definición del ambiente periglacial, habilitando la actividad minera en áreas previamente restringidas. La agenda también contempla el acuerdo UE–MERCOSUR, que fue firmado durante el fin de semana y ahora requiere la ratificación de cada país miembro", añadió Max Capital.

“Con el comienzo de año, el escenario presenta perspectivas más equilibradas que en 2025. En Estados Unidos, tras la resiliencia mostrada por la economía el año pasado –pese a la implementación de la política arancelaria de Donald Trump y el elevado costo del financiamiento a lo largo del año– es esperable que la economía exhiba un crecimiento de +2,3% anualizado", refirió Puente en su informe de Perspectivas 2026.

“Las previsiones para el mercado de acciones muestran un desempeño potencial positivo para Estados Unidos en 2026, pero más modesto. En tal sentido, las compañías continuarían incrementando sus ganancias este año. Según la agencia FactSet, se prevé incrementos interanuales de ganancias por acción de +14,9% en 2026 y de +7,3% en términos de ingresos. El punto de partida es un entorno con valuaciones elevadas históricamente”, señaló Puente.

“En un contexto macroeconómico históricamente marcado por alta volatilidad, inflación y depreciación del tipo de cambio, la inversión a largo plazo se convierte en una herramienta fundamental para la preservación y crecimiento del capital de las familias. El abanico de opciones que el mercado ofrece es extenso, la decisión acertada siempre dependerá del perfil de riesgo y objetivos de cada persona”, afirmó Ignacio Regueira, analista comercial de SBS Asset Management.

“Los fondos comunes de inversión surgen como una de las alternativas mas utilizadas por los inversores. A lo largo de los últimos años el asset under management (AUM) de la industria no paro de crecer, para fines del 2025 el AUM superó los 80 billones de pesos, que si lo comparamos contra el mismo periodo pero de 2024 estuvo entorno a los 57 billones de pesos, mostrando un crecimiento en términos reales cercano al 10%“, apuntó Regueira.

