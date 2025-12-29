La exportación de trigo será en diciembre la más alta en 20 años, pero Brasil no es más el principal destino: qué países lo bajaron del podio

Argentina se posiciona esta temporada como el país más competitivo del mundo en la comercialización de trigo (Reuters)

Cerrado el primer mes de la campaña 2025/26 de trigo, el comercio exterior del cereal muestra un desempeño que no tiene antecedentes recientes. De la mano de una producción que rompe todas las marcas históricas, con una estimación de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) de 27,7 millones de toneladas, el movimiento de camiones hacia los puertos del Gran Rosario se intensificó de manera visible desde el inicio de la cosecha.

De acuerdo con el flujo de buques del nodo “Up River Paraná” informado por la agencia marítima NABSA, se estiman embarques de trigo para diciembre por 2,48 millones de toneladas, un volumen que marca un récord histórico para ese mes. El registro no sólo prácticamente duplica el del mismo período del año pasado, sino que además supera el máximo previo, que había sido de 2,3 millones de toneladas en diciembre de 2021.

El dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que diciembre inaugura el ciclo comercial del trigo nuevo. En ese contexto, el informe de la BCR señala que el ritmo de embarques refleja la magnitud de la oferta disponible y la rápida colocación del cereal en el mercado externo, impulsada por condiciones de precios favorables frente a los principales competidores internacionales.

En materia de valores, Argentina exhibe actualmente el precio FOB de trigo más competitivo del mundo, un factor que dinamiza los despachos del cereal. Esta situación permitió que las exportaciones no se concentren únicamente en el mercado tradicional de Brasil, sino que se extiendan hacia destinos más lejanos, en particular del sudeste asiático.

El peso del mercado asiático

Un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que, en este ciclo, Brasil dejó de ocupar el primer lugar como destino del trigo argentino. En su lugar se posicionaron Indonesia y Vietnam, que encabezan el ranking de compradores para el mes de diciembre. Según los datos relevados, Indonesia registra compras por 0,46 millones de toneladas, mientras que Vietnam suma 0,41 millones de toneladas. Brasil quedó relegado al tercer puesto, con adquisiciones estimadas en 0,40 millones de toneladas.

Si se incorpora a Bangladesh, que se ubica en el cuarto lugar con 0,34 millones de toneladas, los tres destinos asiáticos explican alrededor de la mitad de los embarques de trigo previstos para diciembre. De este modo, el podio de compradores del cereal argentino queda conformado íntegramente por países de Asia, desplazando al socio histórico del Mercosur.

El reporte subraya además que, de concretarse únicamente ese volumen de envíos a Brasil durante diciembre, se trataría del registro más bajo para ese mes desde 2020, cuando los embarques habían alcanzado 0,31 millones de toneladas. No obstante, aclara que esta tendencia quedará confirmada una vez que se publiquen los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aun así, el comportamiento observado anticipa un cambio en la composición de destinos del trigo argentino al inicio de la campaña.

En paralelo, se registró un hecho relevante en el vínculo comercial con Asia. China completó sus primeras compras de trigo argentino en tres décadas, un acontecimiento poco habitual si se considera que el gigante asiático suele abastecerse principalmente con trigo australiano. Según el informe, esa preferencia histórica responde, en gran medida, a la cercanía geográfica entre ambos países, que reduce costos logísticos. En esta campaña, sin embargo, la competitividad del trigo argentino permitió abrir nuevamente ese mercado.

Desde la BCR señalan que “la alta diversificación de destinos y los importantes volúmenes embarcados hacia compradores no tan habituales para esta época del año” están directamente vinculados con el nivel de precios y con la abundante oferta local. En ese sentido, el documento remarca que la competitividad actual “permite colocar la abundante oferta fruto de la campaña histórica que está atravesando Argentina”.

El desempeño exportador local se da, además, en un contexto internacional marcado por una oferta global elevada. Si bien la campaña 2025/26 de trigo en Argentina se perfila como excepcional en términos productivos, los principales países exportadores también registraron cosechas significativas. De acuerdo con estimaciones de la agencia privada Sovecon, Rusia habría alcanzado una producción de 88,8 millones de toneladas, mientras que Australia se encuentra finalizando una campaña en torno a 37 millones de toneladas. En la Unión Europea, el volumen cosechado ascendió a 144 millones de toneladas, luego de un ciclo 2024/25 desfavorable.

Este escenario llevó a un nivel de producción global elevado y presionó las cotizaciones internacionales del cereal. En ese marco, el trigo argentino logró posicionarse como el más competitivo en términos de precios de exportación. El informe precisa que el FOB argentino oscila entre los USD 198 y los USD 205 por tonelada, según el nivel de proteína negociado.