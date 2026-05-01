Crimen y Justicia

Una mujer mató a su novio a puñaladas, se dio a la fuga y sus hijos la entregaron

Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, fue asesinado por su pareja en Lomas de Zamora. Sufrió múltiples heridas de arma blanca en la espalda y el pecho

Guardar
Los hijos de la imputada llamaron a la policía para informar que su madre estaba en el domicilio y quería entregarse, fue detenida en el lugar
Los hijos de la imputada llamaron a la policía para informar que su madre estaba en el domicilio y quería entregarse, fue detenida en el lugar

Una pelea entre una pareja en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, terminó con un hombre muerto y una mujer detenida pocas horas después de darse a la fuga. La víctima fue Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, quien murió a causa de múltiples puñaladas que le propinó su novia minutos después de que él le cortara la cara con el filo de una botella de cerveza rota.

El episodio ocurrió frente a una vivienda ubicada en Espronceda al 100, casi en el cruce con Capitán Sarmiento. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la pareja estaba en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas cuando se desató la discusión. Los vecinos del lugar ya conocían ese tipo de enfrentamientos porque, de acuerdo a sus testimonios, las peleas entre ambos eran frecuentes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en un momento de la discusión, Ríos rompió una botella de cerveza y con el filo le provocó un corte en la mejilla a su novia, Verónica G., de 51 años. Fue entonces cuando la mujer le arrebató un cuchillo que él mismo tenía y lo atacó reiteradas veces.

En este contexto intervinieron los vecinos, que fueron quienes retiraron a la mujer de encima de la víctima. Fuentes del caso señalaron que la imputada padecería un cuadro de adicción. Tras ser tranquilizada por los presentes luego del episodio, Verónica G. se dio a la fuga.

PUBLICIDAD

La víctima ingresó con vida a la UPA del Camino Negro y falleció al momento de su ingreso, los peritos determinaron heridas de arma blanca en la espalda y el pecho
La víctima ingresó con vida a la UPA del Camino Negro y falleció al momento de su ingreso, los peritos determinaron heridas de arma blanca en la espalda y el pecho

Ríos, por su parte, fue trasladado con vida a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada en el cruce del Camino Presidente Juan Domingo Perón —conocido como Camino Negro— y la calle Recondo, pero murió minutos después.

Los peritos de la Policía Científica, convocados por la Justicia, determinaron que el cuerpo presentaba heridas de arma blanca tanto en la espalda como en la región torácica.

La causa quedó a cargo de la fiscal Carla Irene Furingo, de la Unidad Funcional N° 1 de la jurisdicción, con la carátula provisoria de “homicidio agravado por el vínculo”. Tras el crimen, efectivos de la comisaría 7ª, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y el área de Inteligencia Criminal llevaron adelante un allanamiento de urgencia en el domicilio de la pareja.

El procedimiento dio resultado negativo en cuanto a la presencia de la sospechosa, aunque en la puerta del inmueble se hallaron manchas hemáticas.

Pese a que la imputada se fugó del lugar del hecho, la búsqueda no se prolongó demasiado: en la tarde de este viernes, sus propios hijos llamaron a la policía para informar que su madre se encontraba en el domicilio y que tenía intenciones de entregarse. Personal policial se presentó en el lugar y procedió a su detención.

Temas Relacionados

Ingeniero BudgeLomas de ZamoraPeleasHomicidiosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Había sangre por todos lados”: un perro atacó brutalmente a un niño de 11 años en Misiones

Mónica, mamá de la víctima, habló con Infobae en Vivo y relató el dramático episodio. Dijo que ya realizó la denuncia y pidió a la Policía que actúen para que “no termine en Justicia por mano propia”. El menor está fuera de peligro

“Había sangre por todos lados”: un perro atacó brutalmente a un niño de 11 años en Misiones

Un ex legislador que estaba imputado por contrabando y asociación ilícita intentó sobornar a un auxiliar fiscal: “Hay mucha plata”

Se trata de Luis Gerónimo Cisnero, ex diputado provincial de Salta, a quien le agregaron los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego tras haberle ofrecido dinero a un funcionario judicial a través de un intermediario

Un ex legislador que estaba imputado por contrabando y asociación ilícita intentó sobornar a un auxiliar fiscal: “Hay mucha plata”

Crimen en un cotillón de La Plata: la familia de la víctima negó que haya deudas con el alquiler del local

El esposo de Paula Lastiris declaró ante la Justicia que la comerciante le había enviado una carta documento al dueño para avisarle que estaba listo el pago del mes.

Crimen en un cotillón de La Plata: la familia de la víctima negó que haya deudas con el alquiler del local

Secta de Montenegro en Bariloche: el líder ruso denunció un agravamiento ilegal de su detención

Fue a través de un hábeas corpus presentado por su defensa para reclamar por la demora de su traslado a la prisión domiciliaria. Esta semana la fiscalía de Bariloche cuestionó la decisión ante la Justicia al alegar que “persisten los riesgos procesales”

Secta de Montenegro en Bariloche: el líder ruso denunció un agravamiento ilegal de su detención

Cayó un ciudadano ruso acusado de operar una red internacional de “fake news”

El detenido fue identificado como Dmitrii Novikov. “Venía a desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones”, aseguró la ministra Alejandra Monteoliva. Será expulsado del país

Cayó un ciudadano ruso acusado de operar una red internacional de “fake news”
DEPORTES
Franco Colapinto afronta la clasificación para la carrera Sprint del GP de Miami de la Fórmula 1

Franco Colapinto afronta la clasificación para la carrera Sprint del GP de Miami de la Fórmula 1

El tremendo elogio de Briatore a Franco Colapinto y su reacción por la multitud que lo acompañó en Buenos Aires

Pochettino reveló por qué reemplazó a Messi en un partido del PSG: la frase de su esposa cuando llegó a su casa

Insólito: un equipo de la Premier League contrató a un luchador de MMA para utilizar sus “técnicas” en los córners

El cruce entre Luis Zubeldía y un periodista tras la derrota de Fluminense que lo dejó último en la Copa Libertadores

TELESHOW
La romántica escapada de Sabrina Rojas y José Chatruc a Brasil: mar, arena y amor

La romántica escapada de Sabrina Rojas y José Chatruc a Brasil: mar, arena y amor

Juli Poggio habló luego de quitarse las carillas de sus dientes: "Siempre duelen las críticas"

Oriana Sabatini reveló cómo transitó su embarazo: desde el dolor físico hasta el emocional

El bailarín de tango Luis Solanas recordó su experiencia con Madonna cuando vino a filmar Evita: "Venís de abajo como yo"

51 fotos de la avant premiere de Hasta que la verdad los separe, la película con Luly Drozdek y Pablo Yotich

INFOBAE AMÉRICA

La odisea del Oscar perdido tuvo final feliz: el director del documental que denuncia a Putin recuperó su premio

La odisea del Oscar perdido tuvo final feliz: el director del documental que denuncia a Putin recuperó su premio

Un estudio revela por qué el sistema inmune se fortalece después de comer

El innovador plan de Costa Rica que recompensa a quienes cuidan los tiburones martillo y los manglares

El calor extremo se intensifica en el norte y oriente de El Salvador, según el MARN

Nuevos diputados en Costa Rica arrancan funciones este 01 de mayo: directorio legislativo es 100% oficialista