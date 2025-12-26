Economía

Las marcas chinas de autos no superan el 5% de las ventas totales de vehículos nuevos en Argentina

Los importados fueron los grandes protagonistas del año, los híbridos y eléctricos también tuvieron un fuerte crecimiento, pero sólo una parte menor es auténticamente china

Aunque muchos señalen los autos chinos como el boom del año en Argentina, el verdadero protagonista de 2025 fueron los importados, especialmente de Brasil

La apertura de las importaciones sin restricción de cupos y permisos, la reducción de los plazos de pagos al exterior a tiempos normales y el cupo 50.000 autos híbridos y eléctricos que pueden entrar al país sin pagar el arancel de importación extrazona del 35%, impulsaron un tenue crecimiento de autos chinos en el mercado argentino, aunque la cuota real de ventas de las automotrices de ese origen no supera el 5%.

Según estimaciones privadas, la proporción terminará siendo cercana apenas al 10% del total de vehículos 0 km que se venderán este año en Argentina, lo que parece contrastar con la expectativa de una invasión de vehículos de esa procedencia. Si se considera que algunos modelos chinos son de marcas occidentales que producen determinadas versiones en ese país a partir de una asociación estratégica con una automotriz local, las firmas orientales presentan aún un menor volumen de comercializaciones en la plaza local.

De acuerdo a las cifras publicadas en un reciente informe del Grupo Belcastro, importador de varias marcas, entre el 1 de enero y el 19 de diciembre de este año se vendieron en Argentina 42.039 vehículos procedentes de China, lo que representa el 10,2% del total autos importados y el 7% del total de autos vendidos, calculado en 606.800 unidades, a una semana del cierre de 2025.

El Ford Territory es el auto de una marca occidental producido en China que altera el número real de ventas de ese país en Argentina

Autos chinos y marcas chinas

Entre esos poco más de 42.039 vehículos, se encuentran los Ford Territory que se importan desde China y que alcanzaron ya las 14.000 unidades, el Chevrolet Spark EUV eléctrico que lleva 196 patentamientos, el Volvo EX 30 con sus 135 unidades y el Renault Kwid E-Tech, también 100% eléctrico, del que se vendieron 87 autos.

De esta manera, la lista de marcas chinas se achica a unos 27.615 automóviles, que deja de ser el 7% del mercado y pasa a representar un porcentaje aproximado de 4,6%.

El escenario 2026

Habrá que esperar el resultado de 2026 para tomar mayor dimensión del impacto de las marcas chinas en el mercado argentino, teniendo en cuenta que al menos la mitad del cupo 2025 del Gobierno se computará en enero de 2026. A esa cantidad asignada se deberán sumar los autos chinos dentro del cupo 2026 de 50.000 unidades que, casi con total seguridad, entrarán dentro del año calendario (aunque pueden nacionalizarse hasta el 31 de enero de 2027), y la llegada de otros modelos que no están dentro de ese programa de incentivos fiscales por tener un precio superior a los USD 16.000 FOB, pero que igualmente provienen del mencionado país.

Una proyección del sector estima que en 2026 podrían alcanzarse unos 75.000 autos de marcas chinas en el mercado argentino, sin computar los modelos de Ford, Renault y General Motors, que sumará dos modelos de ese origen al agregar al portafolio de modelos el Chevrolet Captiva PHEV de lanzamiento en los primeros días del año que viene.

Entre el 1 de enero y el 19 de diciembre de este año se vendieron en Argentina poco más de 42.000 vehículos procedentes de China (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la base de un mercado que la propia industria automotriz estima cerca de los 700.000 vehículos, la proporción de marcas chinas superaría levemente el 10% del total de patentamientos, con un impacto del cupo del Gobierno de más del 50%, lo que permite calcular que sin ese beneficio que está programado hasta 2029 inclusive, el impacto inicial sería todavía más reducido.

Al solo efecto de comparar cifras y proporciones, el país que más autos vende a Argentina es Brasil, que al 19 de diciembre registró 307.692 autos, es decir el 50% del total de patentamientos de vehículos 0km del año. Mientras que el siguiente después de China es México con un 3,7 por ciento.

Estas cifras están conformadas por marcas generalistas occidentales y no por empresas del propio país, Brasil o México. En tal sentido, solo el 4,5% corresponde a compañías propiamente chinas.

