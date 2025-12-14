Un mercado en plena transformación: cuáles son los 10 autos híbridos más vendidos en Argentina

El 79% de los autos electriificados en Argentina son del tipo híbridos convencionales

Por tener un precio de adquisición más accesible, pero también una autonomía mayor a la de los autos térmicos y un tiempo de recarga menor al de los eléctricos, los autos híbridos se convirtieron en los últimos dos años en los vehículos electrificados a los que más fabricantes decidieron apostar en la transformación de su portafolio de modelos de vehículos sustentables.

En Argentina, a raíz de una todavía pobre infraestructura eléctrica en la mayoría del territorio nacional, los híbridos han sido la tecnología elegida por mayor cantidad de usuarios que buscan entrar en la “era verde”. Según el último reporte de electromovilidad del Sistema de Información Online del Mercado Automotor (Siomaa), el 79% de los autos electrificados en Argentina son híbridos comunes o autorecargables, el 15% son microhíbridos, el 4% son eléctricos puros y el 2% son híbridos enchufables.

Sin embargo, gracias al programa de exención impositiva que el Gobierno aplicó desde este año, por el cual se pueden importar vehículos de extrazona que tengan propulsión híbrida o eléctrica, sin pagar arancel del 35%, el mercado cambió completamente, con nuevos jugadores en todas las tecnologías, que llegaron a las concesionarias con una oferta variada, tanto en segmentos como en precios.

El Toyota Corolla Cross es el auto referente del mercado híbrido. Se fabrica en Brasil.

Un mercado en pleno cambio

El histórico dominador del mercado híbrido es Toyota, precursor en la región con sus modelos Corolla y Corolla Cross, que en el primer semestre de este año tenía el 75% del mercado, compuesto por poco menos de 13.000 unidades.

Pero entre esa llegada masiva de autos chinos del cupo de 50.000 unidades con beneficios impositivos, y el inconveniente que padeció en septiembre la marca japonesa con la destrucción de la fábrica de motores en Porto Felíz, Brasil, por el cual no se fabricaron autos por 60 días, con la consiguiente baja parcial del flujo de unidades hacia Argentina, los números cambiaron en el ranking de ventas de noviembre.

Así fue como el Baic BJ30, tanto en versión 4x2 como 4x4, se quedó por segundo mes consecutivo con el primer lugar en patentamientos de autos híbridos del mercado, alcanzando las 564 unidades en total.

El Toyota Corolla Cross volvió a ser el mejor modelo de la marca y el segundo absoluto en ventas con 366 automóviles, todavía con distancia sobre su más inmediato seguidor, el Renault Arkana Mild-Hybrid, que alcanzó 201 unidades para ser el tercero absoluto y el mejor entre los que tienen ese tipo de propulsión en la que la intervención eléctrica es sólo un pequeño complemento de la acción del motor de combustión interna.

El Baic BJ30 fue el auto híbrido más vendido del mercado en los dos últimos años

En el cuarto lugar, sin embargo, entra otro de los híbridos que llegaron al mercado por el cupo del Gobierno. Se trata del Haval H6, importado por el Grupo Antelo dentro del paraguas de Great Wall Motors, un C-SUV del que se patentaron 186 unidades en noviembre.

El quinto puesto quedó para el Toyota Corolla Híbrido, el otro histórico protagonista de este particular ranking de autos electrificados parcialmente, con 172 autos patentados. Aunque haya quedado en el borde del Top 5 del mes, en el acumulado del año es el segundo modelo híbrido más vendido en Argentina y el mejor sedán, ya que los cinco modelos que lo preceden son SUV.

Sexto es otro auto del cupo y también de GWM, el Haval Jolion Pro, un B-SUV híbrido de reciente llegada al país, que en noviembre patentó 127 vehículos. Y otra de las novedades de los últimos meses es el auto que ocupa el séptimo lugar. Se trata del primer modelo de la marcha china BYD, el B-SUV Song Pro, un híbrido que alcanzó los 127 patentamientos en noviembre.

La Ford Maverick híbridas es el vehículo utilitario más vendido con esta tecnología

El octavo puesto quedó para la mejor pick-up híbrida del mercado, la Ford Maverick, precursora en el segmento desde hace más de un año y medio, que vendió 85 unidades en el penúltimo mes del año.

Noveno quedó el nuevo Fiat 600 Mild-Hybrid, que por haber sido lanzado apenas en octubre mostró una excelente performance al patentar 84 vehículos y ser el segundo modelo de esta tecnología en el ranking.

Finalmente, el décimo lugar quedó para la nueva Ford Territory Híbrida, que comenzó a venderse efectivamente en noviembre y con medio mes en el mercado alcanzó las 68 unidades.

Probablemente este ranking sea sustancialmente distinto en diciembre, quizás no tanto en el acumulado del año, porque la mayoría de los modelos nuevos entraron al país a partir de octubre, pero servirá también esa comparación entre una y otra planilla de ventas para entender el nuevo mapa de autos electrificados en Argentina.

Habrá más autos híbridos chinos, pero también entrarán al juego fuerte el Territory de reciente lanzamiento y el nuevo Toyota Yaris Cross que se empezará a vender en febrero y que será producido en Brasil.