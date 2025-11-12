Economía

El agro liquidará USD 2.600 millones en el último bimestre, según la Bolsa de Comercio de Rosario

En 10 meses el sector ingresó USD 34.500 millones, solo por detrás de 2021 y 2022, años de precios récord por la guerra Rusia-Ucrania

Guardar
En 10 meses el sector
En 10 meses el sector ingresó USD 34.500 millones (Archivo DEF)

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que el campo proyecta una liquidación de USD 2.600 millones en el bimestre de noviembre-diciembre, según el último análisis del sector. Este resultado se suma a los USD 34.500 millones girados entre enero y octubre de 2025, y sitúa al año como el tercer registro anual más elevado, únicamente superado por 2021 y 2022, cuando el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania alteró los precios internacionales.

Según la BCR, los incentivos fiscales y cambiarios, como el “dólar blend” y la reducción o eliminación temporaria de retenciones, impulsaron el volumen liquidado en los primeros diez meses por parte de la agroindustria. De ese total, casi USD 33.000 millones ingresaron a través del Mercado Libre de Cambios, mientras que USD 1.550 millones correspondieron a operaciones mediante el dólar Contado con Liquidación (CCL).

La Bolsa de Comercio de Rosario
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que el campo proyecta una liquidación de USD 2.600 millones en el bimestre de noviembre-diciembre

La entidad bursátil explicó que, si bien 2025 se ubicó en un nivel elevado de ingresos hasta octubre, el flujo esperado para el último bimestre bajará respecto del promedio de los últimos cinco años. Esa desaceleración alcanza valores cercanos a los mínimos recientes para el período, una situación que refleja el adelantamiento de liquidaciones bajo el paraguas de los distintos programas de incentivos.

El reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario detalla que, sumando el bimestre final, el campo alcanzará una liquidación estimada de USD 37.150 millones. Este monto, según el organismo, consolida a 2025 como el tercer mejor año histórico en el aporte de dólares por parte del complejo agroexportador argentino, una marca que solo quedó detrás de 2021 y 2022, años con condiciones excepcionales tanto en el universo de los mercados internacionales como en la administración local de incentivos para exportadores.

El documento de la BCR precisa que el comportamiento de este flujo de divisas responde a las políticas sectoriales de incentivo y a la dinámica de precios internacionales, muy marcada en esos dos años anteriores por la guerra en Europa del Este. El ingreso extraordinario observado durante ese conflicto generó antecedentes que solo fueron superados por aquellos años específicos.

La Bolsa de Comercio de
La Bolsa de Comercio de Rosario prevé una pausa en el flujo de dólares hasta el arranque de la próxima cosecha

La Bolsa de Comercio de Rosario señaló también las proyecciones para el primer trimestre del siguiente año. Entre enero y marzo, la liquidación estimada alcanzará USD 5.250 millones, una cifra que se coloca por debajo del promedio del mismo periodo en los últimos cinco años, que fue de USD 5.900 millones. Ese descenso en el ritmo de ingreso de divisas responde, según el informe, al efecto de adelantamiento de operaciones y la espera de nueva cosecha.

El informe de la BCR remarca que el comportamiento de la liquidación durante el tramo final de 2025 y el primer trimestre de 2026 estará marcado por la finalización de los programas de incentivo y el empalme con la próxima campaña agrícola.

Las perspectivas de acumulación de dólares dependen, fundamentalmente, del ingreso por exportaciones agrícolas y la emisión de deuda por parte de empresas.Eco Go destacó la colocación de YPF (USD 500 millones) y otras operaciones previstas, que podrían permitir al BCRA recomponer reservas y recuperar parte de la liquidez perdida durante la campaña.

Los incentivos como el “dólar
Los incentivos como el “dólar blend” y la reducción de retenciones impulsaron las liquidaciones en el agro en 2025

Mientras tanto, el Banco Central ya notificó a los inversores que espera reanudar la compra de reservas a partir del próximo año, sujeto a una recuperación de la demanda de dinero en el mercado local. El objetivo consiste en mantener al dólar dentro de las bandas y favorecer la apreciación del peso, a la espera de la vuelta a los mercados internacionales de deuda.

El riesgo país perforó ya la barrera de los 600 puntos básicos, valores que no se veían desde mediados de enero pasado. La reacción se dio luego de que el fin de semana trascendiera que el Gobierno recomprará bonos a lo largo de toda la curva de vencimientos, una noticia que le dio un impulso adicional a la deuda soberana, aún cuando fue negada por fuentes oficiales.

Temas Relacionados

AgroLiquidaciónCampoDólarPreciosBolsa de Comercio de RosarioCommoditiesCosechaSojaMaízÚltimas noticias

Últimas Noticias

Patentes en CABA y provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar en 2026

Nueva estructura de valores, tramos y beneficios modifica el cobro del tributo para titulares de vehículos

Patentes en CABA y provincia

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el presupuesto 2026

Se trata de unos 18.928 millones de dólares, un 12% más que el actual. El proyecto será enviado ahora al Senado

La Cámara de Diputados de

Vista Energy anunció que invertirá más de USD 4.500 millones en Vaca Muerta para aumentar su producción un 60% hasta 2028

La compañía energética presentó un plan estratégico que prevé alcanzar los 180.000 barriles diarios de petróleo equivalente y consolidar su liderazgo como principal productor independiente de crudo en el país. Así, la inversión total 2018-2028 superará los USD 10.000 millones

Vista Energy anunció que invertirá

Cuánto cobran los empleados de comercio en noviembre 2025: los sueldos, según cada categoría

La última actualización del acuerdo paritario introduce nuevos valores mensuales y refuerza los ingresos con un monto fijo establecido para millones de trabajadores del sector

Cuánto cobran los empleados de

Cavallo puso en duda el régimen cambiario: “¿Quién le va a creer a Caputo que van a asegurar el techo de la banda sin divisas?"

El ex ministro de Economía volvió a apuntar contra el régimen de bandas. La expectativa de devaluación futura por el cepo a empresas y las reformas pendientes

Cavallo puso en duda el
DEPORTES
Leandro Paredes se refirió a

Leandro Paredes se refirió a la frase de su padre sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors y avisó: “Hablamos varias veces”

Una luchadora mostró cómo le quedó el brazo tras sufrir múltiples mordeduras de su rival durante el combate: “Dejaré que las marcas hablen”

Habló el productor rural de un pueblo uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo: dónde la halló y qué hará con ella

Toto Wolff podría vender parte de su paquete accionario en Mercedes y fijar un récord en la Fórmula 1

Una figura del Real Madrid está a un paso de abandonar el club: el consejo de Ancelotti y su posible destino

TELESHOW
Cuánto cuestan las prendas que

Cuánto cuestan las prendas que Antonela Roccuzzo puso en venta de su propio guardarropas con fines solidarios

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres: “Así nos reciben”

Nico Occhiato habló sobre la nota frustrada a la China Suárez: “Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no”

Evangelina Anderson logró la foto más buscada: el abrazo con Johnny Depp que recorre las redes

La noche de furia de la China Suárez: de la polémica por la suspensión de una nota a la denuncia a Benjamín Vicuña

INFOBAE AMÉRICA

La ONU denunció que al

La ONU denunció que al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití

El Salvador reafirmó que ayudará a Bolivia a mejorar su sistema carcelario en crisis

Evo Morales busca ser juzgado por la justicia indígena pese a no tener sustento legal

“Las víctimas siguen en nuestros corazones”: la resiliencia de los franceses a 10 años de los ataques terroristas de 2015

Boualem Sansal recibe el indulto de Argelia y podrá viajar a Alemania para tratar su salud