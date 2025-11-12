El agro liquidará USD 2.600 millones en el último bimestre, según la Bolsa de Comercio de Rosario

En 10 meses el sector ingresó USD 34.500 millones (Archivo DEF)

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que el campo proyecta una liquidación de USD 2.600 millones en el bimestre de noviembre-diciembre, según el último análisis del sector. Este resultado se suma a los USD 34.500 millones girados entre enero y octubre de 2025, y sitúa al año como el tercer registro anual más elevado, únicamente superado por 2021 y 2022, cuando el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania alteró los precios internacionales.

Según la BCR, los incentivos fiscales y cambiarios, como el “dólar blend” y la reducción o eliminación temporaria de retenciones, impulsaron el volumen liquidado en los primeros diez meses por parte de la agroindustria. De ese total, casi USD 33.000 millones ingresaron a través del Mercado Libre de Cambios, mientras que USD 1.550 millones correspondieron a operaciones mediante el dólar Contado con Liquidación (CCL).

La entidad bursátil explicó que, si bien 2025 se ubicó en un nivel elevado de ingresos hasta octubre, el flujo esperado para el último bimestre bajará respecto del promedio de los últimos cinco años. Esa desaceleración alcanza valores cercanos a los mínimos recientes para el período, una situación que refleja el adelantamiento de liquidaciones bajo el paraguas de los distintos programas de incentivos.

El reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario detalla que, sumando el bimestre final, el campo alcanzará una liquidación estimada de USD 37.150 millones. Este monto, según el organismo, consolida a 2025 como el tercer mejor año histórico en el aporte de dólares por parte del complejo agroexportador argentino, una marca que solo quedó detrás de 2021 y 2022, años con condiciones excepcionales tanto en el universo de los mercados internacionales como en la administración local de incentivos para exportadores.

El documento de la BCR precisa que el comportamiento de este flujo de divisas responde a las políticas sectoriales de incentivo y a la dinámica de precios internacionales, muy marcada en esos dos años anteriores por la guerra en Europa del Este. El ingreso extraordinario observado durante ese conflicto generó antecedentes que solo fueron superados por aquellos años específicos.

La Bolsa de Comercio de Rosario señaló también las proyecciones para el primer trimestre del siguiente año. Entre enero y marzo, la liquidación estimada alcanzará USD 5.250 millones, una cifra que se coloca por debajo del promedio del mismo periodo en los últimos cinco años, que fue de USD 5.900 millones. Ese descenso en el ritmo de ingreso de divisas responde, según el informe, al efecto de adelantamiento de operaciones y la espera de nueva cosecha.

El informe de la BCR remarca que el comportamiento de la liquidación durante el tramo final de 2025 y el primer trimestre de 2026 estará marcado por la finalización de los programas de incentivo y el empalme con la próxima campaña agrícola.

Las perspectivas de acumulación de dólares dependen, fundamentalmente, del ingreso por exportaciones agrícolas y la emisión de deuda por parte de empresas.Eco Go destacó la colocación de YPF (USD 500 millones) y otras operaciones previstas, que podrían permitir al BCRA recomponer reservas y recuperar parte de la liquidez perdida durante la campaña.

Mientras tanto, el Banco Central ya notificó a los inversores que espera reanudar la compra de reservas a partir del próximo año, sujeto a una recuperación de la demanda de dinero en el mercado local. El objetivo consiste en mantener al dólar dentro de las bandas y favorecer la apreciación del peso, a la espera de la vuelta a los mercados internacionales de deuda.

El riesgo país perforó ya la barrera de los 600 puntos básicos, valores que no se veían desde mediados de enero pasado. La reacción se dio luego de que el fin de semana trascendiera que el Gobierno recomprará bonos a lo largo de toda la curva de vencimientos, una noticia que le dio un impulso adicional a la deuda soberana, aún cuando fue negada por fuentes oficiales.