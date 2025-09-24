La actividad económica retrocedió 0,1% mensual en julio y creció 2,9% respecto al año anterior

La agricultura creció 0,7% en la comparación interanual de julio (Reuters)

En julio de 2025, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un retroceso de 0,1% en la medición desestacionalizada respecto de junio, mientras que en la comparación interanual mostró un incremento de 2,9%. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su estimación preliminar difundida el 24 de septiembre. El componente tendencia-ciclo, en tanto, permaneció prácticamente estable, con una variación de 0,0%.

Según el organismo, en los primeros siete meses del año la actividad acumuló un crecimiento de 5,6% frente al mismo período de 2024.

La dinámica por sector

De los 15 sectores relevados por el EMAE, once registraron subas interanuales en julio. La intermediación financiera se destacó con un avance de 23,2%, convirtiéndose en la actividad de mayor incidencia positiva sobre el resultado global. También sobresalió la explotación de minas y canteras, que creció 13,4% en relación con el mismo mes del año pasado.

Otros sectores que mostraron incrementos fueron comercio mayorista, minorista y reparaciones (2,1%), transporte y comunicaciones (1,5%), enseñanza (1,2%), servicios sociales y de salud (1,2%), construcción (3,0%), hoteles y restaurantes (2,1%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,7%).

El informe señala que la incidencia positiva más relevante provino de la intermediación financiera, seguida por la minería. Entre ambas ramas aportaron más de dos puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

En contraste, cuatro sectores experimentaron caídas frente a julio de 2024. El caso más notorio fue el de la pesca, con un desplome de 85,7%, lo que se convirtió en la principal incidencia negativa del mes. También se verificaron descensos en la industria manufacturera (-1,8%), en electricidad, gas y agua (-2,0%) y en la administración pública y defensa (-0,6%).

De acuerdo con el Indec, la combinación de la fuerte baja en pesca y la contracción industrial restó 0,80 puntos porcentuales al resultado interanual del EMAE.

