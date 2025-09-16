Presupuesto 2026: analistas locales expresaron dudas sobre las previsiones de inflación

En el frente fiscal, el proyecto asume un aumento interanual de 21,7% en los ingresos y un incremento nominal de 20,9% en el gasto primario

Tras la presentación del Presupuesto 2026 por el presidente Javier Milei este lunes, las distintas consultoras hicieron sus análisis y plantearon sus dudas sobre el proyecto. Consideran que hay un exceso de optimismo en los números que espera el Gobierno para variables tales como inflación, dólar y crecimiento.

En líneas generales, además de la continuidad de la disciplina fiscal, el documento plantea aumentos en el gasto en jubilaciones, salud, discapacidad y educación; luego de vetar leyes aprobadas en el Congreso que buscaban una mejora en esas áreas.

Al respecto, los analistas advierten que esas iniciativas están sujetas al cumplimiento de los supuestos macroeconómicos, que a juzgar por los datos actuales, lucen difíciles de alcanzar.

Por otra parte, en el frente fiscal, el proyecto asume un aumento interanual de 21,7% en los ingresos y un incremento nominal de 20,9% en el gasto primario, lo que dejaría un superávit primario de 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y un resultado financiero equilibrado (0,3%) en 2026. Las estimaciones quedarían por debajo de la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de 2,2% del PBI.

El presupuesto deberá ser aprobado en el Congreso. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

En tanto, según detalló el informe de Adcap Finanzas, el presupuesto “establece restricciones al financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA)” y determina “una regla de estabilidad fiscal que exige un ajuste adicional para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas”.

En ese marco, el ajuste continuará sobre infraestructura y gastos operativos del Estado, aunque se prevén “aumentos de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales, un incremento real de 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en las pensiones por discapacidad, sujeto a las auditorías correspondientes”.

Adcap puntualizó que todos los incrementos “dependen de los supuestos macroeconómicos incluidos en el mensaje” y destacó que el Gobierno promueve una simplificación impositiva, el principio de “presunción de inocencia fiscal” y una reforma en el impuesto a las ganancias.

Los analistas advirtieron que “es razonable asumir que el presupuesto mantiene un sesgo optimista, en línea con los supuestos planteados en otras instancias clave”.

Resultado primario y financiero estimado en el Presupuesto 2026

El análisis de Max Capital remarcó que, tras los recientes vetos a proyectos vinculados a jubilaciones, salud y educación, Milei “destacó que el presupuesto contempla aumentos reales en estas áreas: jubilaciones +5% interanual, salud +17% interanual y educación +8% interanual”.

La consultora remarcó que “el aumento en jubilaciones no implica un cambio en la fórmula de ajuste”, sino que se explica en parte por la trayectoria de desinflación estipulada en el presupuesto, ya que las jubilaciones se actualizan con la inflación de dos meses de rezago.

El reporte subrayó: “La inflación asumida parece demasiado baja, lo que pone en duda la credibilidad de los aumentos reales proyectados”.

Max Capital consideró que “las proyecciones del presupuesto ya lucen desactualizadas”. Para 2025, se incorpora “una inflación de 24,5% interanual, lo que implicaría una inflación mensual promedio del 1% para lo que resta del año”, y un tipo de cambio oficial de $1.325 en diciembre de 2025. Para 2026, la proyección es de una inflación de 10,1% interanual y un tipo de cambio de $1.423 en diciembre”.

En materia de crecimiento, el presupuesto estima avances del 5,4% en 2025 y 5% en 2026, proyecciones que consideran de “realización poco realista”.

Respecto al financiamiento, Max Capital señaló que el presupuesto excluye transferencias del BCRA e incorpora una emisión de deuda por $288 mil millones, de la cual hasta un 18% podría realizarse en moneda extranjera.

El presupuesto estima que la economía avanzará 5,4% en 2025 y 5% en 2026. Foto: Enciclopedia Humanidades

Además, resaltó que el Artículo 55 elimina la referencia en la Ley 11.672 al Artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, requisito para canjes de deuda con condiciones mejoradas, una modificación que, según los analistas, podría estar preparando operaciones sobre los vencimientos de los bonos 2030.

“El presupuesto sugiere que el Gobierno podría estar preparándose para emitir deuda en moneda extranjera y lanzar un canje de deuda”, indicaron.

Outlier también centró su análisis en la viabilidad de las cifras macroeconómicas proyectadas. Según la consultora, “la primera lectura del proyecto de presupuesto sugiere que este no está a la altura del discurso, con serias falencias de credibilidad”.

Remarcó que las metas exhiben un “exceso de optimismo, no ya para 2026, sino para el propio 2025, que es la base de cálculo de todo el proyecto”.

Outlier apuntó que el cálculo de crecimiento de 5,4% para 2025 requiere que en el último cuatrimestre la economía promedie un ritmo de crecimiento mensual de 1,9%, “algo difícil de lograr a la luz de los datos oficiales del primer semestre”.

El informe cuestionó también la previsión de inflación: “Para alcanzar una inflación anual de 24,5%, el último cuatrimestre debería mostrar una inflación promedio mensual de 0,9%, muy por debajo de todas las proyecciones hoy disponibles”.

Para 2026, la expectativa oficial es de un crecimiento de 5% y una inflación de 10,1%, escenarios que Outlier considera “matemáticamente más posibles que los sugeridos para 2025, aunque aún difíciles de alcanzar”.

Sobre el tipo de cambio, el presupuesto proyecta un nivel de $1.325 para el dólar oficial al cierre de 2025 y $1.423 en diciembre de 2026, lo que “implicaría una apreciación nominal cercana al 10% respecto de los valores actuales, sin reconocimiento de la dificultad para acumular reservas”.

Por su parte, Delphos puso énfasis en el contexto político que rodea a la discusión presupuestaria. Según la consultora, “la cadena nacional de ayer dejó como saldo un abrupto cambio en las formas, un refuerzo de los principios básicos, y nos preguntamos si también dejó como saldo un cambio de fondo”.

Para la consultora, la suba prevista en la recaudación por actividad no se traduciría en baja de impuestos sino en refuerzo de partidas presupuestarias que “causaron daños al gobierno desde lo político, efecto positivo de mediano plazo”. El informe advierte que el desafío inmediato es el clima de “desconfianza total” observado recientemente en los mercados.

Desde Delphos también apuntaron que, en el corto plazo, “las pistas que buscamos en lo inmediato pasan por la restauración de las relaciones perdidas con ex aliados que impliquen un logro concreto para el Ejecutivo en el Congreso con la insistencia de los vetos. Un paso a favor en este sentido permitiría ver cierta recomposición de acuerdos políticos básicos que sostendrían el rumbo económico. Las formas importan, y es relevante el paso dado en este sentido”.

“Pero también el fondo, que implica confirmar el rumbo económico pero sustentado con gestión política. Algo de esto vimos ayer, pero deberá ser validado en los próximos días. Ahora los ex aliados juegan, y deberán mostrar hasta qué punto están dispuestos a tensionar con el gobierno nacional”, añadieron.

En tanto, en la Unión Industrial Argentina (UIA) compartieron la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como condición de estabilidad macroeconómica, al igual que celebraron la reducción de la inflación y el compromiso con una baja gradual de impuestos.

Sin embargo, resaltaron tres aspectos que consideraron centrales “para que este esfuerzo se traduzca en desarrollo productivo”:

Competitividad sistémica: además de la estabilidad fiscal y monetaria, es imprescindible avanzar en reformas que reduzcan el “costo argentino”: modernización laboral, presión tributaria, infraestructura, financiamiento productivo y capacitación de calidad. Nivelar la cancha para producir e invertir: el propio mensaje presidencial remarca la necesidad de más empresas y más empleo. Para que esto ocurra debemos garantizar condiciones de igualdad frente a la competencia externa. Una apertura económica a mayor velocidad que las reformas internas pondría en riesgo al entramado productivo nacional. Mirada microeconómica: entendemos que el proceso de ordenamiento macro puede generar tensiones sobre la actividad en el corto plazo. Por eso es clave atender la situación de las empresas en su realidad cotidiana: niveles de demanda, acceso al crédito y, en particular, la evolución de la tasa de interés, que impacta directamente en la inversión, la producción y los resultados económicos de las compañías.