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Honduras: Anuncian segunda Feria de Empleo con más de 1,800 vacantes

Se ofertarán más de 1,800 plazas laborales en distintos sectores en la zona norte, esto busca fortalecer la conexión entre empresas y buscadores de empleo en Honduras.

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Los asistentes podrán postularse a vacantes en áreas administrativas, técnicas, comerciales, industriales y profesionales. EFE/Gustavo Amador/Archivo
Los asistentes podrán postularse a vacantes en áreas administrativas, técnicas, comerciales, industriales y profesionales. EFE/Gustavo Amador/Archivo

La Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) confirmó la realización de una nueva feria de empleo en Honduras, una iniciativa que busca generar oportunidades laborales en un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y la migración de miles de hondureños en busca de mejores condiciones económicas.

La actividad tendrá lugar el próximo 15 de mayo en Expocentro, en San Pedro Sula, con la participación de más de 130 empresas nacionales e internacionales que hasta el momento han reportado 1.880 plazas vacantes en distintas áreas productivas y niveles de formación.

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La jornada es organizada en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), la institución estatal encargada de impulsar programas de capacitación técnica y formación para el trabajo en Honduras.

Según la CCIC, las oportunidades disponibles incluyen perfiles administrativos, operativos, técnicos, comerciales, industriales y profesionales. De esta manera, pueden participar personas con distintos niveles académicos y experiencia laboral.

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El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Karim Qubain, afirmó: “Como Cámara de Comercio seguimos comprometidos con ser un puente entre las empresas y las personas que buscan una oportunidad de trabajo. Esperamos que esta jornada permita que muchos hondureños encuentren el empleo que están buscando”.

Qubain también invitó a las compañías que aún conservan plazas vacantes a sumarse a la feria antes del cierre oficial de inscripciones, previsto para esta semana. De esta forma, se busca ampliar el número de oportunidades disponibles para los asistentes.

Oportunidades para todos

La feria se realizará entre las 7:30 de la mañana y las 16:00, periodo en el que los participantes podrán entregar sus hojas de vida, postularse directamente a las vacantes y establecer contactos preliminares con representantes de recursos humanos de las empresas participantes.

Honduras ajusta salario mínimo para 2026 y 2027, pero miles de trabajadores siguen fuera de la ley laboral. (FOTO: Asociación de Maquilladores.)
Honduras ajusta salario mínimo para 2026 y 2027, pero miles de trabajadores siguen fuera de la ley laboral. (FOTO: Asociación de Maquilladores.)

Las autoridades organizadoras recomendaron a los aspirantes acudir con varios ejemplares de su currículum y efectuar previamente el proceso de inscripción digital habilitado por la CCIC a través de sus plataformas oficiales.

La feria se organiza en un momento en que Honduras enfrenta desafíos significativos en materia de empleo formal. De acuerdo con organismos empresariales y centros de análisis económico, una porción considerable de la población hondureña desempeña su labor en condiciones de informalidad o subempleo, especialmente jóvenes

Además, el desempleo y la falta de oportunidades económicas continúan situándose entre las principales causas de migración de hondureños hacia Estados Unidos y otros países de la región.

En este contexto, sectores empresariales han subrayado la importancia de fortalecer iniciativas de vinculación laboral, capacitación técnica y atracción de inversiones que permitan aumentar la generación de empleo sostenible.

Ciudadanos hondureños descansan en una calle en Tegucigalpa(Honduras). EFE/ Gustavo Amador
Ciudadanos hondureños descansan en una calle en Tegucigalpa(Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Zona productiva

La ciudad de San Pedro Sula, donde se desarrollará la actividad, es considerada el principal motor industrial y comercial de Honduras, concentrando gran parte de la producción maquiladora, manufacturera y de servicios del país.

Por ello, las ferias laborales organizadas en la zona norte suelen atraer una elevada participación de empresas y buscadores de empleo de varios departamentos del territorio nacional.

La CCIC resaltó que tanto la participación de las empresas como el ingreso de los aspirantes será completamente gratuito; el único requisito es completar el registro previo mediante los canales oficiales habilitados por la institución.

Con esta segunda feria de empleo del año, el sector empresarial procura impulsar mecanismos de intermediación laboral que faciliten la conexión entre el talento humano hondureño y las necesidades del mercado de trabajo.

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