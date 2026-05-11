Economía

Privatización de Transener: el Gobierno cedió su participación y un nuevo consorcio asumió el control

El Estado argentino transfirió la totalidad de las acciones estatales al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, que ahora comparte la conducción de la principal operadora de transmisión eléctrica del país junto a Pampa Energía

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Transener es el único operador de alta tensión del país y mantiene una disponibilidad superior al 99,7 por ciento

El Estado argentino dejó de participar de forma definitiva en la estructura accionaria de Transener, el mayor operador de transmisión eléctrica en alta tensión. La privatización se formalizó mediante una resolución del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, y se concretó este lunes con la transferencia de la totalidad de las acciones estatales al consorcio liderado por Genneia y Edison Energía.

Según el documento oficial, el Estado transfirió la mitad del capital de Citelec, el holding que controla Transener, al nuevo consorcio. De esta manera, el adquirente se conviertió en accionista co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, la compañía dirigida por el empresario argentino Marcelo Mindlin.

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La resolución ministerial a la que accedió Infobae establece que los compradores deberán formalizar el contrato de compraventa de acciones en un plazo de 15 días hábiles desde la adjudicación. La transacción se encuadra en el procedimiento de privatización total de Enarsa.

La privatización se concretó a fines de abril, cuando el Gobierno recibió ofertas por un monto total que superó las expectativas iniciales: el consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión —presentado como Unión Transitoria de Empresas, aunque con administración independiente— adquirió el porcentaje estatal de Citelec por USD 356.174.811,78.

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Este valor superó ampliamente el precio base fijado para la licitación, que era de USD 206 millones, y colocó el traspaso entre los más relevantes de la agenda de privatizaciones. Las otras dos ofertas habilitadas, de Central Puerto S.A. y Edenor S.A., quedaron por detrás: propusieron USD 301 millones y USD 230 millones, respectivamente. La suma total de todas las propuestas recibidas por el Ministerio de Economía ascendió a USD 887 millones.

El proceso se llevó a cabo mediante un concurso público nacional e internacional. Todas las etapas clave —incluida la precalificación y el orden de mérito establecido por la Comisión Evaluadora— fueron detalladas en el acta y los dictámenes oficiales.

La red de Transener se extiende 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz y constituye la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión
La red de Transener se extiende 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz y constituye la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión

Transener controla más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión (500 kV) que atraviesan toda la Argentina y constituye la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Junto a su subsidiaria Transba, abarca el 85% de la transmisión eléctrica nacional, con una red de aproximadamente 20.000 kilómetros de líneas de alta y media tensión, 160 estaciones transformadoras y una disponibilidad superior al 99,7%, según los datos oficiales incluidos en la resolución.

El consorcio ganador y la nueva estructura de control

La adquisición implica un cambio relevante en la composición societaria del transporte eléctrico en el país. Genneia, principal generadora de energías renovables en Argentina, cuenta con una capacidad instalada de más de 1.580 MW repartidos entre ocho parques eólicos y seis solares. Desde enero de 2026, la compañía es conducida por Jorge Brito, empresario vinculado al sector financiero y ex presidente del Club Atlético River Plate entre 2021 y 2025. Según Forbes, la familia Brito ocupa el puesto 13 entre las 50 mayores fortunas de Argentina, con un patrimonio estimado en 1.450 millones de dólares.

Edison Transmisión, por su parte, es el brazo especializado en transporte eléctrico de Edison Energía, empresa encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, que aporta la experiencia de más de 120 años del grupo familiar en el sector empresario argentino. Entre los socios inversores figuran el fondo Inverlat, con empresarios como Federico Salvai —ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires—, además de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli de Newsan, el mayor fabricante de electrónica del país.

El grupo Edison participó en la licitación con un historial de adquisiciones recientes en el sector energético regulado. Antes de esta operación, ya controlaba la distribuidora Edersa, en Río Negro y la generadora Harz Energy, en Córdoba. En 2024, sumó las distribuidoras EDET, en Tucumán y Ejesa, en Jujuy, así como la transportista Litsa y la hidroeléctrica Cempsa, responsable de la represa Potrerillos en Mendoza. A finales del año pasado, Edison superó a la estadounidense AES y a Aconcagua Energía y obtuvo la operación de Cerros Colorados y Alicurá por USD 226 millones.

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