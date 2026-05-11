Cómo algunas aves logran que otras especies críen a sus hijos sin sospechar nada

El parasitismo de cría representa una de las estrategias reproductivas más complejas y adaptativas del reino animal, según National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El parasitismo de cría es una táctica reproductiva singular en la que ciertas especies depositan sus huevos en nidos ajenos, confiando en que otro huésped incube y alimente a sus crías. Según la revista de divulgación científica National Geographic, esta conducta desafía la maternidad tradicional y ocurre en cerca del uno por ciento de las aves, dependiendo del esmero parental de los hospedadores.

Los parásitos evitan construir nidos y cuidar a sus propios hijos, eligiendo nidos adecuados y depositando huevos furtivamente con imitaciones precisas en color y tamaño para pasar desapercibidos. Tal adaptación ha consolidado una de las relaciones interespecíficas más complejas del mundo animal.

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Estrategias y tácticas de los cucos como parásitos de cría

El cuco común es el caso más citado de esta táctica y está presente en Europa y Asia, donde la hembra imita el plumaje de aves rapaces para intimidar a los hospedadores y poder acercarse a sus nidos sin levantar sospechas. Una vez que el nido está listo, la hembra espera el momento oportuno para retirar uno o varios huevos del hospedador y depositar el suyo propio, aprovechando el descuido del entorno.

El cuco común destaca como el ave más emblemática del parasitismo de cría, utilizando la imitación de huevos y el disfraz para infiltrarse en nidos ajenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo del cuco suele eclosionar antes que los de los anfitriones, lo que le otorga una ventaja inicial. Apenas nace, el joven cuco expulsa del nido al resto de los huevos o crías, asegurándose toda la atención y el alimento de los padres adoptivos. Esta especialización ha llevado a que más de 140 especies de cucos adopten esta estrategia, y que el 40 % de ellas la practiquen de manera obligada. Además, los cucos perfeccionan la imitación de los huevos según la especie hospedadora, aumentando sus probabilidades de éxito.

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Parasitismo de cría en otras especies

El parasitismo de cría no es exclusivo de los cucos, ya que otras aves han desarrollado tácticas propias. En el África subsahariana, la guía miel mayor deposita sus huevos en madrigueras ajenas y, antes de marcharse, perfora los huevos del hospedador con su pico. Si algún huevo sobrevive y eclosiona, el polluelo de guía miel, equipado con un pico afilado, elimina a los otros recién nacidos.

La guía miel adulta es conocida además por su cooperación con los humanos para localizar colmenas silvestres, recibiendo como recompensa la cera de abejas. Este contraste entre su comportamiento altruista y su táctica reproductiva ilustra la diversidad de las estrategias evolutivas. El parasitismo de cría en estas especies ha sido objeto de estudio para entender las adaptaciones y los desafíos que enfrentan tanto parásitos como hospedadores.

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La “carrera armamentista” evolutiva entre parásitos de cría y hospedadores impulsa mejoras constantes en la detección, imitación y defensa de los huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parasitismo de cría entre peces e insectos

El parasitismo de cría también ocurre en peces, como el bagre cuco, que deja sus huevos en nidos de cíclidos africanos. Este comportamiento permite que los alevines del bagre se alimenten de los huevos legítimos, aprovechando los cuidados parentales ajenos para su propio beneficio. La estrategia asegura la supervivencia de la descendencia del parásito en un ambiente competitivo.

Entre los insectos, las abejas cuco y los escarabajos aceiteros Meloe franciscanus utilizan tácticas igualmente sofisticadas. Las larvas de este escarabajo forman agrupaciones que emiten feromonas similares a las de ciertas abejas, atrayendo a los machos que luego las transportan hasta las hembras reales. De este modo, las larvas logran ingresar a los nidos de abejas hospedadoras, donde se alimentan tanto del polen almacenado como de las crías legítimas.

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Una “carrera armamentista” evolutiva

El parasitismo de cría conlleva riesgos, ya que los hospedadores han desarrollado mecanismos de defensa para detectar y eliminar huevos ajenos. En ocasiones, los anfitriones llegan a atacar a los adultos intrusos, aumentando la presión selectiva sobre los parásitos para perfeccionar sus imitaciones. Esta dinámica ha sido descrita como una “carrera armamentista” evolutiva, donde ambas partes evolucionan constantemente para superar las defensas del otro.

El aprendizaje instintivo en el cuco común evidencia cómo los polluelos parásitos perpetúan el ciclo del parasitismo de cría sin la guía de modelos parentales propios (Imagen Ilustrativa Infobae)

En África, el caso del pinzón cuco y la prinia flanqueada ilustra este fenómeno: ambos han desarrollado huevos con patrones y colores cada vez más complejos. A pesar de ello, los parásitos colocan grandes cantidades de huevos para aumentar sus probabilidades de éxito. Por ejemplo, en el caso del cuco africano, más del 90 % de los huevos son detectados y eliminados, lo que obliga a las hembras a ser persistentes y perfeccionar su estrategia reproductiva.

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Parasitismo de cría, desarrollo y comportamiento

El nacimiento de un polluelo parásito altera completamente la dinámica del nido, ya que los padres adoptivos deben alimentar sin descanso a una cría que suele crecer mucho más que ellos. Incluso cuando el joven cuco abandona el nido, otras aves pueden continuar alimentándolo, atraídas por señales visuales específicas, como la coloración interna de la boca. Este fenómeno pone de manifiesto la intensidad del engaño evolutivo.

Los polluelos parásitos, criados por especies ajenas, enfrentan el reto de desarrollar comportamientos propios sin modelos parentales directos. El cuco común aprende a migrar y a reproducirse de manera instintiva, perpetuando así el ciclo del parasitismo de cría. Este proceso, destacado en el artículo de National Geographic, subraya cómo la pérdida de habilidades parentales obliga a los parásitos a depender completamente de la astucia evolutiva para asegurar la supervivencia de su linaje.

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