Javier Timerman: “Tenemos mucho trabajo por delante, pero lo que se hizo era impensado antes de este Gobierno”

"La confianza de los inversores extranjeros es difícil de recuperar dados los defaults y crisis que tuvimos en el pasado”

La inflación no es exclusivamente un fenómeno monetario, pero sin dudas que la emisión para financiar recurrentes déficits fiscales es la principal explicación de la inflación en Argentina a lo largo de su historia”, afirmó Javier Timerman, economista, managing partner de Adcap Banco de Inversión y socio de Adcap Grupo Financiero.

En diálogo con Infobae desde Nueva York el referente del sector financiero analizó el clima de volatilidad cambiaria y de suba de las tasas de interés, los riesgos de contracción económica y los desafíos que enfrenta el país en un año electoral.

— ¿Comparte la visión del Fondo Monetario Internacional y de parte de los analistas de mercado respecto a que la política monetaria y cambiaria actual carece de claridad?

— El control de agregados monetarios como lo lleva adelante el equipo económico, a diferencia de los regímenes de target de inflación que es la regla en el mundo, tiende a generar más volatilidad de corto plazo -Uruguay implementó algo similar entre 2013 y 2019, y la volatilidad de la tasa de interés fue notable-.

Por otro lado, la salida de las LEFI fue un poco desordenada, en el sentido que le llevó al Gobierno varias iteraciones/medidas de encajes y licitaciones para terminar de calibrar la cantidad de pesos. Esa transición sigue en proceso y se puede ver en la volatilidad de las tasas de interés en pesos a 1 día, por ejemplo.

"La transición por el fin de las LEFI sigue en proceso y se puede ver en la volatilidad de las tasas de interés en pesos a 1 día, por ejemplo"

Sin embargo, el ministro Luis Caputo dejó en claro que este esquema monetario y cambiario tiene el principal objetivo de no perjudicar el desempeño electoral del Gobierno. Por lo tanto, deberíamos esperar que en algún momento el mercado de pesos se acomode y que el Gobierno persista en su intención de sacarle volatilidad al tipo de cambio para evitar una disparada del dólar y de la inflación previo a la elección.

— Desde su perspectiva, ¿la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario, como sostiene el presidente Javier Milei y su equipo económico?

— Me parece que el proceso de la inflación “en el corto plazo” es complejo, y no se puede simplificar a esa única expresión. Es una muestra de esto las inflaciones elevadas en los países desarrollados en los últimos años. En este sentido, creo que también el Presidente exagera su opinión sobre este tema para que la gente comprenda las consecuencias de la emisión desenfrenada y sin respaldo.

“Deberíamos esperar que en algún momento el mercado de pesos se acomode y que el Gobierno persista en su intención de sacarle volatilidad al tipo de cambio”

La inflación no es exclusivamente un fenómeno monetario, pero sin dudas que la emisión para financiar recurrentes déficits fiscales es la principal explicación de la inflación en Argentina a lo largo de su historia. Thomas Sargent, premio nobel de economía, alguna vez dijo que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno fiscal, en el que el Banco Central es su cómplice monetario”. Argentina es un gran ejemplo de esto.

— ¿Considera que la baja en la inflación representa el único logro del Gobierno hasta el momento?

— Creo que la reducción del déficit fiscal, y la reducción de los subsidios, es otro logro a destacar. Piense que durante el gobierno de Alberto Fernández los distintos equipos económicos estuvieron trabajando en diferentes variantes de reducción de subsidios sin éxito. Creo que no se puede hablar del plan económico del Gobierno sin reconocer el éxito que han tenido al realizar un necesario ajuste fiscal.

"Thomas Sargent, premio nobel de economía, alguna vez dijo que 'la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno fiscal, en el que el Banco Central es su cómplice monetario'”

Lo que en el pasado parecía imposible y tantas veces han pedido los economistas argentinos, este gobierno lo pudo hacer sin incurrir en grandes costos políticos hasta ahora y evitando una crisis al inicio de su administración.

Por el otro lado, la apertura al mundo y el impulso a los proyectos de inversión en Vaca Muerta y la minería son también grandes logros.

— ¿Por qué cree que, cuando aumenta la liquidez por la inyección de pesos a través de la compra de dólares por parte del Tesoro, el mercado prefiere volcarse a activos dolarizados en vez de impulsar el crédito a tasas más bajas?

— Vale la pena separar estas dos cuestiones. La alta dolarización se da en un contexto en que:

luego de muchos años los individuos no enfrenan más CEPO y el tipo de cambio oficial hoy se ubica a niveles similares a los que cotizaba el paralelo hace un año.

"La demanda de pesos viene muy débil en los últimos meses. Particularmente, en un contexto en que la actividad se viene amesetando"

A esto se suma el tema electoral, que en Argentina genera consistentemente una mayor demanda por dólares en el corto plazo. Por otro lado, la demanda de pesos viene muy débil en los últimos meses. Particularmente, en un contexto en que la actividad se viene amesetando, cae la demanda de crédito, lo que implica que la liquidez excedente no sea absorbida por los bancos.

— Si bien la actividad económica muestra una recuperación a un ritmo cercano al 7% anual en los últimos meses y en el acumulado del semestre, muchos economistas advierten signos de enfriamiento. ¿Qué piensa al respecto?

— Al ver los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y otros datos preliminares que permiten ver en cierta forma el nivel de actividad de junio y julio la economía parece estar estancada en los niveles de principio de año.

"El EMAE desestacionalizado en junio estuvo al mismo nivel que en noviembre de 2024, y el panorama no es mucho más prometedor"

El EMAE desestacionalizado en junio estuvo al mismo nivel que en noviembre de 2024, y el panorama no es mucho más prometedor. A esto se suma el impacto que podría tener la tremenda suba de la tasa de interés sobre la actividad.

“Puede ser que mejore la actividad después de las elecciones, si es que el Gobierno permite una corrección cambiaria y relaja su política monetaria”

Puede ser que veamos una mejora en términos de actividad recién después de las elecciones, con menor incertidumbre por delante, si es que el Gobierno permite una corrección cambiaria y relaja su política monetaria. Lo importante es que la inversión apuntale ese crecimiento.

— El crédito bancario representa menos de la quinta parte del promedio regional, ubicándose en torno al 8% del Producto Bruto Interno. No obstante, existen preocupaciones por el impacto que la suba de tasas de interés podría tener sobre la actividad económica. ¿Cuál es su interpretación?

— Podemos poner la pregunta de otro modo. En la primera mitad del año, gran parte del crecimiento económico fue explicado por el crecimiento del crédito. ¿Cómo se ve esto? Bueno, los ingresos disponibles de la población estuvieron planchados en términos reales, por lo que el consumo no fue motorizado por ese lado. Quiero decir, por más que el stock de crédito sea bajo, la magnitud de las variaciones hace que el impacto sea significativo. Lo mismo con los niveles de volatilidad.

"Por más que el stock de crédito sea bajo, la magnitud de las variaciones hace que el impacto sea significativo. Lo mismo con los niveles de volatilidad" (Foto: Reuters)

— ¿Considera que la volatilidad de las tasas y del dólar es consecuencia del clima preelectoral o refleja una falta de confianza en el plan de estabilización impulsado por el Ministerio de Economía?

— No diría que hay falta de confianza. Más bien diría que al eliminar las LEFI el Gobierno introdujo volatilidad y cierto desconcierto en el mercado, algo natural para un cambio de esquema monetario de tal magnitud. Todavía estamos viendo cómo el mercado se acostumbra a la política monetaria introducida.

"El Gobierno introdujo una volatilidad extra a una etapa siempre difícil, la previa de una elección"

Al elegir que esta transición se realice al compás del escenario electoral, el Gobierno introdujo una volatilidad extra a una etapa siempre difícil, la previa de una elección.

— Una vez pasadas las elecciones, ¿cree que será necesario recalibrar el plan económico para alcanzar un tipo de cambio más equilibrado, financiamiento sostenible y una mayor entrada de dólares genuinos, tanto financieros como comerciales?

— Sí, y creo que el equipo económico es consciente de ello. Luego de las elecciones el Gobierno tiene como desafío principal la baja del índice de riesgo país para poder salir a los mercados internacionales de deuda y rollear los vencimientos del año que viene. Para eso, probablemente deba concentrarse en una mayor acumulación de reservas y que ello lleve a un nivel de tipo de cambio más razonable.

Esto podría venir acompañado de alguna recalibración del programa económico o la eliminación de las restricciones cambiarias restantes en algún momento.

“Creo que recién luego de una reelección de Milei en 2027 podemos esperar ver un ingreso considerable de inversiones al país”

En cuanto a la entrada de inversiones extranjeras, yo creo que para eso hace falta más tiempo teniendo en cuenta los antecedentes de Argentina. Creo que recién luego de una reelección de Milei en 2027 podemos esperar ver un ingreso considerable de inversiones al país.

— ¿De qué manera influye el frente externo, en especial la política comercial de Estados Unidos y las presiones provenientes de la política de tasas de la Reserva Federal?

— Para los países emergentes la política de tasas de la FED y los flujos monetarios internacionales siempre son preocupaciones de primera magnitud, como hemos observado en el pasado. Sin embargo, la política comercial de Trump no afecta demasiado a Argentina ya que ni Argentina exporta mucho a Estados Unidos, ni tampoco Argentina o sus socios comerciales han recibido grandes aranceles tras las excepciones aplicadas a países como Brasil o China.

Y, por otro lado, Trump está presionando fuertemente al presidente de la FED, Jerome Powell, para que baje la tasa. Esto nos podría beneficiar incentivando un mayor flujo hacia mercados emergentes y abaratando la tasa que Argentina debería pagar si sale a financiarse en los mercados internacionales.

"La política comercial de Trump no afecta demasiado a Argentina ya que ni Argentina exporta mucho a Estados Unidos, ni tampoco Argentina o sus socios comerciales han recibido grandes aranceles tras las excepciones aplicadas a países como Brasil o China"

— Considerando el actual escenario de incertidumbre, ¿cuáles son, a su criterio, las herramientas de política económica que podrían potenciar el crecimiento sostenible y la confianza de los inversores?

— Creo que tanto el crecimiento sostenible como la confianza de los inversores son cosas que se logran con mucho trabajo y mostrando constancia a lo largo del tiempo, no sucede de un día para el otro. Para eso probablemente sean necesarias reformas importantes para el desarrollo argentino.

“Como país debemos discutir nuestro esquema tributario, previsional y laboral y acordar programas que sean solventes fiscalmente, que incentiven la creación de empresas y puestos de trabajo”

Como país debemos discutir nuestro esquema tributario, previsional y laboral y acordar programas que sean solventes fiscalmente, que incentiven la creación de empresas y puestos de trabajo y que alienten la formalidad. La acumulación de reservas también será muy importante para generar confianza.

— Para finalizar, ¿qué reflexión general le gustaría compartir sobre la coyuntura actual y los desafíos económicos de la Argentina?

— Tenemos mucho trabajo por delante. Lo que se ha hecho hasta ahora es muy valorable y era impensado antes de que este gobierno asuma. Sin embargo, como dije antes, la confianza de los inversores extranjeros es difícil de recuperar dados los defaults y crisis que tuvimos en el pasado.

"La confianza de los inversores extranjeros es difícil de recuperar dados los defaults y crisis que tuvimos en el pasado"

Muchos inversores se llevaron una decepción con el gobierno de Macri y ahora están más reticentes a invertir en Argentina. Para eso, debemos demostrarle al mundo que somos un país viable en términos económicos y políticos.

Hay que convencer a los argentinos de que seguir este camino nos llevará a la prosperidad. Si no, el riesgo de que sea elegido un candidato con ideas que ya nos han llevado al fracaso permanecerá presente.