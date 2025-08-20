La economía creció 6,4% en junio en comparación con el año anterior, pero cayó 0,7% en relación a mayo

La economía cayó 0,7% en junio según el Indec (EFE)

La actividad económica registró una caída de 0,7% en junio en comparación con mayo, informó este miércoles el Indec. En relación con el año anterior, la economía tuvo una mejora de 6,4% y en forma acumulada, en el primer semestre del año, un avance de 6,2 por ciento.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) que difundió el organismo estadístico, “con relación a igual mes de 2024, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en junio, entre los que se destacan Intermediación financiera (28,7% interanual) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5% interanual)”.

La actividad de comercio fue la de mayor incidencia positiva en la variación interanual, seguida por la industria manufacturera, que creció 7,8%, y la intermediación financiera, con una suba del 28,7%. Según el organismo estadístico, “estas tres actividades explicaron buena parte del crecimiento observado en el nivel general”.

En contraste, tres sectores mostraron caídas en la comparación interanual. El caso más marcado fue el de la pesca, que se desplomó 74,6% frente a un año atrás. También retrocedieron la administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%), y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, que igualmente bajaron 0,7%. En conjunto, estos sectores restaron 0,46 puntos porcentuales al avance general del EMAE.

Noticia en desarrollo