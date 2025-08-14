Economía

El BCRA dictó tres normas clave para endurecer el apretón monetario a los bancos, sacar pesos de la calle y contener al dólar

La autoridad monetaria oficializó modificaciones en su política de encajes. Busca allanarle el camino al Tesoro en la licitación de bonos del próximo lunes con el objetivo de que no quede liquidez suelta en la plaza

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Santiago Bausili, presidente del BCRA
Santiago Bausili, presidente del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó este jueves una serie de medidas claves para endurecer las condiciones en la que los bancos realizan el manejo de su liquidez, a través de modificaciones en la política de encajes bancarios. El objetivo de la autoridad monetaria es allanar el camino al Ministerio de Economía en la licitación del próximo lunes, después del bajo nivel de rollover de este miércoles, a pesar de que el Tesoro convalidó una nueva suba de tasas de interés, y evitar nuevas presiones sobre el dólar en el escenario preelectoral.

La Comunicación “A 8302” que publicó este jueves el BCRA hace varios retoques a las normas de liquidez para los bancos. Se destacan tres puntos clave según explicaron a Infobae fuentes oficiales: un aumento de los encajes y la posibilidad de integrarlos con títulos públicos que sean adjudicados a partir de la subasta del lunes; un cambio en la medición de los encajes desde un promedio mensual a un computo diario, mucho más duro, y una suba de la penalidad en caso de las entidades financieras incumplan con la regulación de la autoridad monetaria.

Hasta esta nueva medida los bancos debían tener encajados el 45% de sus depósitos y, de ese porcentaje, 5 puntos podían integrarse con deuda del Tesoro. El encaje ahora subió al 50% y los 5 puntos adicionales sólo podrán ser integrados con títulos que sean licitados a partir de la subasta del próximo lunes.

Por otro lado, los encajes se medían hasta ahora como un promedio mensual. Desde ahora el cómputo será diario. “Esto facilita el seguimiento de la liquidez de la economía”, explicaron desde el BCRA. Esto da mucho menos margen a los bancos para jugar con su liquidez e implica una rigidez importante para el mercado de pesos.

La tercera clave de los cambios es que, en caso de incumplimiento de estos parámetros habrá penalidades más altas para los bancos. El cargo por incumplir el nivel de encajes normativo o el máximo de tenencias en moneda extranjera se castigaba con una suerte de multa del 1,5 veces la tasa TAMAR mayorista (hoy en 49,75% TNA). A partir de ahora, esa penalidad será recargada con 3 veces la tasa TAMAR, es decir, el doble.

Las medidas del BCRA llegaron luego de que la licitación del Tesoro de este miércoles dejara como resultado una masa de pesos “liberado”, a pesar de la convalidación de tasas que más que duplican la inflación mensual, y que le exigió al equipo económico del Gobierno de Javier Milei apurar una nueva subasta para el lunes. La renovación de solo el 60% de los vencimientos de Lecaps y otros instrumentos en moneda local implicó que unos 5,7 billones de pesos queden fuera de la operación.

Era una consecuencia esperada entre los analistas: los bancos, que tiene buena parte de las tenencias de títulos del Ministerio de Economía, necesitaban hacerse de más pesos lo antes posible para cumplir con la anterior suba de encajes que había oficializado a finales de julio la autoridad monetaria.

Cerca de las 21 deL miércoles, el director del BCRA y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, Federico Furiase, informó en su cuenta de X que el lunes habrá otra licitación de letras y bonos en pesos, fuera de calendario. También dejó entrever, aunque no hubo confirmación desde el Poder Ejecutivo, de que habría alguna modificación al esquema de encajes, de forma tal que los bancos puedan computar parte de sus encajes con títulos del Tesoro. La Comunicación “A 8302” puso luz sobre esas incógnitas.

El Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció minutos después de que se conocieran las medidas del BCRA una licitación fuera de calendario para el próximo lunes 18 de agosto. El Tesoro ofrecerá títulos ajustados a Tamar con vencimiento al 28 de noviembre, exclusivamente para bancos y con cartera propia.

