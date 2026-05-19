Economía

Disparidad regional: cuánto pagan de luz y gas los usuarios de cada provincia y por qué la brecha es tan grande

Las tarifas varían considerablemente entre las diferentes jurisdicciones, incluso dentro de un mismo segmento de hogares

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El gas barato anticipa que enero podría tener una de las facturas de luz más bajas desde 2020. (Canva)
Entre los usuarios con subsidio, las tarifas eléctricas más altas del país en mayo de 2026 se registraron en Neuquén (Canva)

La eliminación de subsidios y el ajuste de los precios relativos provocaron un aumento significativo en el costo de los servicios públicos para los hogares. Pero el efecto no fue uniforme: en ciertas provincias, el incremento en las tarifas eléctricas y gas fue más pronunciado. Sumado a las particularidades de cada región, esto produce diferencias significativas en los montos de las facturas en todo el país.

En cuanto a la energía eléctrica, un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet aclaró que actualmente rige en todo el país la Resolución 109/26, que fija los precios estacionales de la energía desde el 1° de mayo. Además, el ritmo de los aumentos tarifarios asociados al Valor Agregado de Distribución (VAD) varía según la provincia.

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En paralelo, algunas jurisdicciones continúan adaptando sus cuadros tarifarios, pasando del esquema de Segmentación anterior al nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Entre los usuarios con subsidio, las tarifas eléctricas más altas del país en mayo se registraron en Neuquén, con una factura promedio de $88.924; Río Negro, con $84.549; Puerto Madryn, con $76.823; y Salta, con $69.343.

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Dos gráficos de barras apiladas comparan facturas eléctricas con y sin subsidios en provincias argentinas. Muestran tarifa neta, otros cargos e impuestos, con totales
Comparativa de facturas eléctricas mensuales con y sin subsidios para un consumo de 265 kWh/mes (IIEP)

En contraste, las boletas más bajas para este segmento correspondieron a Formosa, con $25.321; La Rioja, con $27.191; el área de Edesur en el AMBA, con $28.281; y Edenor en el AMBA, con $28.569.

En tanto, entre los usuarios sin subsidio, Neuquén volvió a encabezar el ranking de mayores costos, con facturas promedio de $153.580, seguida por Río Negro, con $115.282; Puerto Madryn, con $109.618; y Santa Fe, con $101.213.

Del lado opuesto, las tarifas más bajas se observaron en Tierra del Fuego, con $49.727; Edenor en el AMBA, con $53.224; Edesur en el AMBA, con $54.705; y La Rioja, con $55.397.

En lo que respecta al gas por red, el IIEP destacó que en mayo se sancionaron nuevos cuadros tarifarios que identifican dos segmentos de usuarios: uno sin subsidios que paga el costo pleno de abastecimiento del gas y otro con subsidios que recibe una bonificación del 50% más un 25% adicional, hasta un umbral de consumo por región, sobre el costo de abastecimiento del gas.

A su vez, la asignación de la carga del precio PIST entre categorías, zonas y subzonas implica que existan usuarios que paguen por encima o por debajo del Precio Anual Uniforme (PAU).

Con la actualización de los valores, la factura mensual promedio para un usuario sin subsidios asciende a $71.732, considerando la estacionalidad. En el caso de los usuarios que mantienen subsidios, el monto promedio de la factura se ubica en $52.040.

Entre los usuarios sin subsidio, las facturas de gas más elevadas en mayo se registraron en Tierra del Fuego, con boletas promedio de $209.502; Santa Cruz, con $200.941; Chubut Sur, con $128.359; y Neuquén, con $104.503.

En el otro extremo, las tarifas más bajas correspondieron a Tucumán, con $36.979; el norte de la provincia de Buenos Aires, con $41.660; Salta, con $44.004; y La Puna, con $44.174.

Gráfico de barras que compara el consumo promedio mensual de gas en varias subzonas para usuarios con y sin subsidio, mostrando valores numéricos específicos
Facturas de gas por red según la región (IIEP)

Para los usuarios con subsidio, las mayores facturas también se concentraron en la Patagonia: Tierra del Fuego encabezó el ranking con $127.893, seguida por Santa Cruz, con $123.423; Chubut Sur, con $82.665; y Neuquén, con $82.564.

En contraste, los menores valores se observaron en Tucumán, con $30.148; Bahía Blanca, con $31.228; Salta, con $32.429; y el norte de la provincia de Buenos Aires, con $34.104.

El IIEP detalló también que “los datos indican que para los usuarios sin subsidio la composición promedio de la factura final es del 47% para el precio del gas, 31% para el VAD y 22% para los impuestos. Mientras que para los usuarios con subsidios estas proporciones son 27%, 51% y 22%, respectivamente”.

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