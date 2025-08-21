Política

Tras la sesión en Diputados, Milei apuntó contra el kirchnerismo: “Si ganamos en septiembre, le ponemos el último clavo al cajón”

El Presidente aseguró que las leyes votadas en el Congreso buscan “romper la economía” para perjudicarlo electoralmente y habló de las votaciones: “En septiembre vamos a mostrar nuestro piso y en octubre nos va a ir mucho mejor”

Guardar
Tras la sesión en Diputados, Milei apuntó contra el kirchnerismo: “Si ganamos en septiembre, le ponemos el último clavo al cajón”

El presidente Javier Milei apuntó contra el kirchnerismo luego de la votación de ayer en Diputados que revirtió el veto del Poder Ejecutivo a la ley de Emergencia en Discapacidad. Ahora el tema debe ser discutido por el Senado.

De acuerdo a la visión del mandatario, el “Congreso se encuentra secuestrado por el kirchnerismo”, que busca “romper la economía” para perjudicarlo electoralmente. “Ellos ven en la destrucción económica una oportunidad”, aseveró frente a empresarios en la reunión del Council of The Américas que se realiza este jueves en Buenos Aires.

El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para hablar de las elecciones.

“Si ustedes miran los números de las encuestas, van a entender lo que está pasando, van a entender cada una de las cosas que está pasando. Porque es muy simple: estamos en un momento bisagra”, introdujo el mandatario.

Y desarrolló: “Estamos frente a la posibilidad de terminar definitivamente con el kirchnerismo. Concretamente, desdoblan las elecciones porque no pueden enfrentar al Gobierno Nacional de manera plena y genuina. Por eso es tan importante la elección del 7 de septiembre, porque básicamente el kirchnerismo va a tirar todo ahí”.

Javier Milei, este mediodía en
Javier Milei, este mediodía en el Council of The Américas (Fotografía: Adrián Escandar)

El 7 de septiembre al que aludió Milei se realizarán las elecciones locales para la legislatura en la provincia de Buenos Aires. En cambio, en octubre se harán las elecciones nacionales y en la provincia de Buenos Aires se elegirán diputados.

De acuerdo al jefe de Estado, en septiembre el kirchnerismo “va a intentar todo tipo de fraude” y enumeró: el voto cadena, la urna “embarazada” y punteros en los colegios. “No solo eso, sino además el fraude moral que son las candidaturas testimoniales y todos los intendentes tirando el aparato”, completó.

Por eso, el mandatario estimó que en septiembre se observará el techo electoral del kirchnerismo y en octubre, cuando se realicen las elecciones nacionales con la Boleta Única Papel, el oficialismo tendrá un mejor desempeño electoral.

“¿Cuál es el problema que enfrenta hoy el kirchnerismo? Que dada su mejor elección, que va a ser la de septiembre, estamos en una pelea pareja y que si la gente va a votar, digamos, esa pelea se puede llegar a inclinar en favor nuestro, porque cuanto más gente vote, menos pesa el aparato", dijo Milei.

Y la realidad es que si además le llegamos a ganar en septiembre, porque en octubre les vamos a ganar, pero si le ganamos en septiembre estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo y terminar con el populismo decadente y operador que tanto nos ha agobiado”, completó, lo que provocó aplausos.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasJavier Milei

Últimas Noticias

La justicia indaga a los 11 detenidos por el caso del fentanilo mortal del laboratorio HLB Pharma

Fueron apresados ayer por la noche. Entre ellos figuran los responsables y directivos de las compañías farmacéuticas; entre ellos, Ariel García Furfaro, su madre, su abuela y dos hermanos. Se vinculan dos partidas contaminadas del medicamento que provocó el agravamiento del cuadro y la posterior muerte de 96 pacientes

La justicia indaga a los

Un sindicalista agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio

Marcelo Peretta, secretario general del personal Farmacéutico, esperó junto a su hijo al periodista en Radio Mitre, lo insultó y le arrojó al menos una patada

Un sindicalista agredió a Eduardo

Patricia Bullrich culpó a Kicillof por la violencia en el partido de Independiente: “No puede garantizar la seguridad”

La ministra de Seguridad calificó de “inútil” al gobernador y vinculó a su gestión porque “convive con los barras y sus negocios”. El gobierno bonaerense apuntó contra la Conmebol y el club porque se había solicitado la suspensión del encuentro

Patricia Bullrich culpó a Kicillof

Guillermo Francos reveló una frase que le dijo Milei: “Debo ser el presidente menos cruel de la historia argentina”

El jefe de Gabinete habló el día después de la durísima sesión en el Congreso y destacó la labor del jefe de Estado y del ministro Luis Caputo. Además consideró que el Gobierno logró “sacar un empate” en el parlamento, al sostener el veto al aumento de las jubilaciones

Guillermo Francos reveló una frase

Senado, en vivo: debaten los DNU que disuelven Vialidad y reforman el INTI, el INTA y el Banco de Datos Genéticos

Se espera también que sancionen las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año y que refuerza los presupuestos de universidades públicas

Senado, en vivo: debaten los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atentado contra CFK: liberaron antes

Atentado contra CFK: liberaron antes del veredicto a Nicolás Carrizo, jefe de la banda de los “Copitos”

El pintor Santiago Caruso opinó sobre las acusaciones de plagio que expone a un artista en el MALBA e involucró a Ciruelo

Pettovello anunció un nuevo programa de beneficios Anses con descuentos para jubilados en supermercados y otros comercios

Un sindicalista agredió a Eduardo Feinmann a la salida de la radio

El fútbol se viste a la moda: así será el vestuario formal que Giorgio Armani diseñó para La Juventus

INFOBAE AMÉRICA
La Marina de Irán realizó

La Marina de Irán realizó las primeras maniobras militares tras la guerra de los 12 días contra Israel

Prohibí los celulares en mi clase: a mis alumnos les encantó

Revelador estudio: solo el 16% de los estadounidenses leen por placer

Con el “giro a la derecha”, el riesgo país de Bolivia cayó en más de 300 puntos tras elecciones

Se calienta la campaña electoral en Bolivia: Edman Lara insultó a Jorge Quiroga y amenazó a su propio compañero de fórmula

TELESHOW
Wanda Nara lanzó una fuerte

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie

La palabra de Wanda Nara sobre los rumores de embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi: “Él me llamó para contarme”

El llamativo gesto de Mauro Icardi con la China Suárez luego del furibundo posteo de Wanda Nara: “Mi presente”

Los días de calma, caminatas y risas de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en las sierras de Córdoba