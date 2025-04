Qué son los esquemas ponzi y cuáles fueron los 10 más graves de la historia

Un gran número de personas fueron estafadas mediante las maniobras financieras conocidas como esquemas Ponzi - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un esquema Ponzi es una forma de fraude financiero que promete altos rendimientos a los inversores, pero, en realidad, opera utilizando los fondos de los nuevos participantes para pagar a los antiguos, sin generar ganancias reales a través de actividades económicas legítimas. Este tipo de fraude lleva el nombre de Charles Ponzi, quien, a principios del siglo XX, orquestó uno de los fraudes más notorios de la historia. Aunque el esquema de Ponzi en la década de 1920 no fue el de mayor magnitud en términos de pérdidas, la notoriedad de su creador hizo que su nombre se convirtiera en sinónimo de este tipo de estafa.

Desde entonces, esta modalidad ha evolucionado, adaptándose a diferentes contextos económicos, tecnológicos y sociales. Estos fraudes, aunque claramente insostenibles a mediano plazo, han logrado captar a miles de inversores en todo el mundo, causando pérdidas significativas y afectando a la economía global.

1. Bernie Madoff Investment Securities

El caso de Bernie Madoff representa el esquema Ponzi más grande jamás registrado, con pérdidas que oscilan entre USD 65.000 millones y 74.000 millones. Madoff, un respetado financiero y ex presidente del NASDAQ, defraudó a miles de inversores a nivel mundial desde los años 80 hasta su colapso en diciembre de 2008.

Bernie Madoff defraudó a miles de inversores por hasta USD 74 mil millones (abcnews)

En lugar de invertir el dinero de los clientes, utilizaba los fondos de los nuevos inversores para pagar a los más antiguos y financiar sus propios gastos personales. La magnitud de las pérdidas hizo a que el Departamento de Justicia de EEUU debiera recuperar más de 4.300 millones de dólares para las víctimas, lo que representó cerca del 94% de lo perdido.

Las consecuencias legales para Madoff fueron severas: fue condenado a 150 años de prisión y murió en 2021 mientras cumplía su sentencia.

2. Stanford International Bank

El Stanford International Bank, dirigido por Allen Stanford, operó entre 1989 y 2009, defraudando a los inversores por un monto estimado entre USD 7.000 millones y 8.000 millones. Stanford, utilizando certificados de depósito con tasas de interés artificialmente altas, desvió miles de millones hacia proyectos personales, incluyendo un torneo de cricket y propiedades en el Caribe.

Allen Stanford desvió fondos hacia proyectos personales, dejando a muchos sin poder recuperar su dinero (Reuters)

A pesar de la magnitud del fraude, la mayoría de los inversores aún no han recuperado su dinero, según la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. Stanford fue condenado a 110 años de prisión en 2012 por fraude, conspiración y lavado de dinero.

3. Tom Petters Company Inc.

El esquema Ponzi liderado por Tom Petters, a través de su empresa Tom Petters Company Inc. (PCI), resultó en pérdidas de aproximadamente USD 3.650 millones, según explicó The compliance and ethics. Operando desde 1995 hasta 2008, Petters prometía que los fondos invertidos se utilizarían para financiar la compra de productos electrónicos que se revenderían a grandes tiendas minoristas norteamericanas, como Costco.

Tom Petters

Pero estas transacciones eran ficticias. Petters utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores y financiar su estilo de vida lujoso. Fue condenado en 2009 y sentenciado a 50 años de prisión.

4. MMM

El esquema MMM, operado por Sergei Mavrodi en Rusia, afectó a millones de personas y resultó en pérdidas de entre USD 5 mil millones y 10 mil millones. Fundado en 1989, MMM prometía rendimientos de hasta 3000%, utilizando una agresiva campaña publicitaria en televisión.

Sergei Mavrodi estafó a millones mediante el esquema MMM, prometiendo rendimientos de hasta el 3000% (Wikipedia)

El fraude alcanzó su apogeo en 1994, cuando millones de personas en Rusia y otros países fueron atraídos. Mavrodi fue arrestado en 2003 y condenado a 4 años y medio de prisión. “MMM explotó la falta de regulación financiera en la Rusia post-soviética, colapsando rápidamente cuando no pudo seguir atrayendo nuevos fondos”, según Proshare.

5. Caritas

En Rumanía, el esquema Caritas, liderado por Ioan Stoica, operó entre 1992 y 1994, defraudando entre USD 1 mil millones y 5 mil millones. Stoica prometía rendimientos de 800% en seis meses y, aprovechando la transición al capitalismo, logró atraer a millones de depositantes.

Caritas colapsó en 1994, y Stoica fue condenado a un año y medio de prisión, aunque su sentencia fue reducida tras apelaciones, según explicó el European Public Prosecutor´s Office. Caritas se expandió rápidamente, alimentada por el apoyo de figuras políticas, pero al final su caída fue inevitable.

6. European Kings Club (EKC)

El European Kings Club (EKC) operó entre 1991 y 1994 en Suiza, Alemania y Austria, involucrando pérdidas de aproximadamente USD 1.100 millones. Dirigido por Damara Bertges y sus socios, EKC ofrecía rendimientos del 70%, atrayendo a miles de inversores. Cuando el esquema colapsó en 1994, se produjeron disturbios públicos en Suiza, y los líderes fueron arrestados. Bertges fue sentenciada a 8 años de prisión.

La educación financiera es clave para prevenir fraudes como el esquema Ponzi en el futuro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Mutual Benefits Corporation (MBC)

La Mutual Benefits Corporation (MBC), dirigida por Joel Steinger, operó entre 1994 y 2004, defraudando a los inversores por 835 millones de dólares. El esquema vendía participaciones en liquidaciones de viáticos, prometiendo rendimientos muy altos. Steinger fue condenado a 20 años de prisión en 2014. “Este fraude se basaba en mentiras sobre la esperanza de vida de los asegurados, creando una fachada de legitimidad que engañó a miles”, según el Department of Justice.

8. Bitconnect

Bitconnect, un esquema Ponzi en el mundo de las criptomonedas, operó entre 2016 y 2018, defraudando a los inversores por USD 2.600 millones. Ofrecía rendimientos increíblemente altos a través de su criptomoneda BCC, basada en un supuesto “robot de trading” que no existía. El colapso de la plataforma en 2018 provocó una caída del 92% en el valor de BCC. En 2021, la SEC demandó a Bitconnect por fraude.

Bitconnect, una estafa de criptomonedas, colapsó en 2018 dejando USD 2,6 mil millones en pérdidas

9. Yilishen Tianxi Group

En China, el Yilishen Tianxi Group estafó a más de un millón de personas entre 1999 y 2007, utilizando la cría de hormigas como base de su esquema. El fraude resultó en pérdidas superiores a los USD 2 mil millones. La empresa colapsó en 2007, cuando no pudo pagar las ganancias prometidas a los inversores.

10. Greater Ministries International

Greater Ministries International, dirigido por Gerald Payne, operó entre 1993 y 1999, defraudando a aproximadamente USD 18.000 personas por casi 500 millones de dólares. El esquema disfrazado de fraude de afinidad religiosa prometía duplicar el dinero de sus miembros en 17 meses. Payne fue condenado a 27 años de prisión, según ADL.

Al examinar los esquemas Ponzi más grandes de la historia, es evidente que comparten ciertas características. Todos ellos prometieron altos rendimientos a cortísimo plazo, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores. Los perpetradores, en su mayoría, tenían una reputación establecida, ya fuera en el sector financiero, en la industria del entretenimiento o en comunidades religiosas. Las consecuencias legales fueron severas, con la mayoría de los involucrados recibiendo largas condenas de prisión.

Los esquemas Ponzi continúan siendo un desafío para los inversores y las autoridades. La magnitud de las pérdidas en estos fraudes demuestra la vulnerabilidad de los individuos ante promesas de rendimientos poco realistas. La educación financiera y la vigilancia constante son esenciales para prevenir la recurrencia de este tipo de fraudes. Por otra parte, toda persona con los pies sobre la tierra debería desconfiar de este tipo de ganancias fáciles. “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, dice el refrán popular.

La regulación efectiva, junto con una mayor conciencia pública, es crucial para proteger a los inversores en el futuro.