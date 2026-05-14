Economía

El Banco Central ya compró más de USD 8.000 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria sumó otros USD 140 millones este jueves y, en las últimas jornadas, volvió a acelerar el ritmo de compra de divisas

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El BCRA encadenó 87 jornadas consecutivas con compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Agustin Marcarian
El BCRA encadenó 87 jornadas consecutivas con compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 87 jornadas con resultado favorable en el mercado cambiario, impulsado por acuerdos con entidades privadas y organismos públicos. Este miércoles, la autoridad monetaria adquirió USD 140 millones y el total de compras en 2026 rebasó los 8.000 millones de dólares.

Desde el inicio del nuevo esquema monetario, en enero, el BCRA sumó 8.016 millones de dólares. Abril se destacó como el mes de mayor volumen, con compras que llegaron a 2.769 millones de dólares. Desde el lanzamiento del programa, solo un día —el 2 de enero— no se registraron adquisiciones. Recientemente, la cantidad de divisas compradas aumentó después de una primera semana de mayo con montos diarios por debajo de los 100 millones de dólares.

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Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que todavía no se concretó el ingreso principal de dólares de la cosecha agrícola, lo que, según sus perspectivas, incrementará la oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y fortalecerá la capacidad de compra del BCRA en el corto plazo.

El porcentaje de avance sobre la meta anual de compras se sitúa en 80,16 por ciento. Sin embargo, la demanda de divisas del Tesoro para afrontar pagos de deuda limitó el crecimiento neto de reservas durante el primer trimestre.

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Para mantener el ritmo de compras, el Central optó por emitir pesos sin aplicar esterilización, mientras el Tesoro absorbió liquidez a través de colocaciones de deuda en moneda local, buscando aliviar la presión sobre la cotización y moderar la inflación.

Las previsiones oficiales para 2026 proyectan un saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, sujeto al flujo de divisas y a la demanda interna de pesos. Santiago Bausili, presidente del BCRA, remarcó que ambos factores serán claves para el resultado final del año.

La liquidación de la cosecha gruesa aportará una suma relevante de dólares, lo que permitirá robustecer las reservas. Además, se estima que la emisión de deuda corporativa en mercados internacionales podría añadir más de USD 3.200 millones, reforzando la capacidad de intervención y la estabilidad cambiaria.

Al cierre de la última rueda, las reservas internacionales se ubicaron en USD 46.194 millones tras una baja diaria de USD 337 millones explicada por baja de cotizaciones de los activos que integran el stock y pagos a organismos internacionales, según fuentes del Central.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, fijó una meta de compra de divisas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para 2026. EFE/Lenin Nolly
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, fijó una meta de compra de divisas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para 2026. EFE/Lenin Nolly

El máximo de reservas durante la gestión actual se alcanzó en febrero, con USD 46.905 millones, nivel que no se veía desde 2018. La caída posterior respondió a pagos de deuda externa y a la volatilidad internacional, que afectó la cotización de activos como el oro y los bonos soberanos.

El último Informe de Política Monetaria (IPOM) subrayó que en el contexto del desarrollo del conflicto en Medio Oriente, se espera que la economía argentina consolide su superávit comercial en 2026, “configurando un escenario propicio para que continúe el proceso de compra de reservas internacionales”.

Las exportaciones continuarían con su tendencia positiva. Éstas serían impulsadas por una cosecha que, con una evolución climática favorable y tras la reducción de los derechos de exportación implementada el año previo, se encamina a ser la más alta de la historia", reza el reporte oficial.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria consideró que “se suma un contexto internacional de mejora en los precios internacionales de los principales productos exportados por el país —granos, aceites, metales y petróleo—, así como el dinamismo creciente de sectores estratégicos. En efecto, la energía y la minería contribuirían a incrementar los envíos externos a medida que maduren los proyectos en curso y se incorporen nuevas iniciativas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI".

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