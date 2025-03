La Argentina recibió en los últimos setenta años USD 182.457 millones a través de 22 acuerdos con el FMI

Kristalina Georgieva y Javier Milei se reunieron en Washington

La Argentina recibió en casi setenta años desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 182.457 millones en el marco de los 22 programas que se firmaron con el organismo durante ese período y pagó en las últimas tres décadas USD 26.778 millones en concepto de intereses. A pesar de la magnitud de los montos el país convive con problemas en su balanza de pagos que presionan la estabilidad de la economía.

El Gobierno de Javier Milei publicó este martes un decreto para quedar habilitado a rubricar lo que será el programa número 23 con el FMI, cuya letra chica se conocerá en las próximas semanas. La versión oficial es que los fondos que lleguen -de los que aún no hubo precisiones- servirán para capitalizar al Banco Central, despejar la incertidumbre cambiaria del año electoral, acercar la vuelta a los mercados y acelerar una eventual eliminación del cepo antes de que termine el 2025.

Más allá de la historia, la Argentina es hoy el principal deudor del Fondo y concentra casi un tercio de la cartera de préstamos del organismo. Le siguen Ucrania (10,1%) y Egipto (7,7%) como los que concentran una mayor parte de la cartera de créditos vigente.

La Argentina selló 22 acuerdos de financiamiento con el FMI con montos acordados por USD 239.829 millones entre 1958 y 2022

La historia del caso argentino suma programas que tuvieron problemas de “diseño e implementación” -según las últimas evaluaciones del organismo-, que varias veces terminaron con crisis. Los ejemplos más recientes son los acuerdos que firmaron las gestiones de Mauricio Macri en 2018 y la de Alberto Fernández en 2022. Con Milei llegará el turno de una nueva experiencia con el Fondo.

La Argentina selló 22 acuerdos de financiamiento con el FMI con montos acordados por USD 239.829 millones entre 1958 y 2022. De ese total se desembolsaron USD 182.457 millones durante esos casi setenta años. Son números obtenidos de la página del organismo según un informe de la consultora GMA Capital y actualizados a precios de hoy.

En los últimos treinta años el país abonó USD 26.778 millones en concepto de cargos e intereses según los datos disponibles en la página del organismo que analizó Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go. Allí figuran las transacciones con el Fondo desde el 1 de mayo de 1984 hasta el 28 de febrero de 2025.

“Desde nuestro país hasta Angola, el FMI ha concretado numerosos acuerdos con países a lo largo de todos los continentes. Al cierre de 2024, el stock de préstamos ascendía a USD 144.900 millones. Ahora bien, las exigencias suelen diferir acorde a cada país. Sin embargo, las líneas de financiamiento casi siempre descansan sobre medidas conocidas: ajuste fiscal, un tipo de cambio más flexible y mayor autonomía de los Bancos Centrales”, mencionó GMA Capital.

La Argentina tiene un mal historial en esos puntos con persistentes déficit fiscales, inflación, controles cambiarios estrictos y escasez de reservas. Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, prometen que la historia con el Fondo esta vez será diferente gracias al principal ancla del programa libertario: el equilibrio fiscal.

El Gobierno dice que el equilibrio fiscal permitirá un buen resultado del programa con el FMI

El Gobierno anticipó que intentará utilizar las divisas que envíe el Fondo Monetario Internacional en el marco de un eventual acuerdo para implementar un mecanismo que permita cancelar las Letras Intransferibles en poder del Banco Central, con el objetivo de evitar que la deuda total del Estado aumente más allá de un cambio de acreedor intrasector público por otro externo.

Según estimaciones privadas, las Letras Intransferibles tienen un valor de recupero de unos USD 23.000 millones. Las reservas brutas de la autoridad monetaria se encuentran por debajo de los USD 28.000 millones y las netas son negativas por unos USD 10.000 millones si no se contemplan los depósitos del Tesoro.

El BCRA aceleró en los últimos meses las intervenciones sobre los dólares financieros y destinó directamente unos USD 3.000 millones en el último trimestre para sostener la brecha. Se suman a las divisas que resignó desde enero de 2024 por mantener un esquema de tipo de cambio diferencial para exportadores, práctica que suele ser rechazada por el staff del Fondo.

El mercado mide la temperatura sobre la cercanía o no de un acuerdo y especula que puede ser un empuje para los activos argentinos, golpeados en las últimas semanas. Para 1816, “los inversores hacen sus apuestas sobre cuán grande será el programa, en un contexto en el que el país debe pagarle al Fondo USD 12.700 millones entre capital e intereses del EFF en lo que queda de la era Milei, poco más de la mitad en 2027″.

El Gobierno de Mauricio Macri tomó el préstamo más grande de la historia en 2018

“El tamaño del programa, el cronograma de desembolsos, la secuencialidad y los condicionantes determinarán la respuesta de los mercados a un eventual entendimiento con nuestro principal acreedor institucional”, mencionó en un informe a clientes.

Por su parte, Invecq analizó uno de los puntos que podrían ser medulares en la discusión técnica. “El 20% de las exportaciones sigue liquidándose fuera del MULC: el año pasado se resignaron en torno a USD 15.000 millones por la vigencia del dólar blend, cifra que sería similar en 2025 de mantenerse en pie”. “Si bien el gobierno no ha dado señales en cuanto a su eliminación (es clave para ‘controlar’ la brecha), cobra particular relevancia en el marco de las negociaciones con el FMI. El organismo es crítico de este esquema, y ya en las primeras dos revisiones bajo el mandato de Milei, en enero y junio 2024, subrayó el compromiso de las autoridades de suprimirlo para mediados de 2024, algo que no terminó sucediendo. ¿Será una exigencia del Fondo para que haya financiamiento neto positivo en un nuevo acuerdo?”, se preguntó como conclusión.

La Argentina tiene pendiente unos USD 41.000 millones correspondientes al programa de facilidades extendidas de 2022 con Alberto Fernández que se firmó para refinanciar los USD 45.000 millones que había tomado Macri. Los vencimientos más abultados comenzarán en 2027.