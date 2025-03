FMI: el Gobierno asegura que está en la recta final de las negociaciones y que ya acordó el monto y las primeras medidas

Caputo aseguró que los aspectos centrales del acuerdo ya tienen consenso con el staff del FMI

El Gobierno apunta a publicar esta semana el decreto que autorice la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de iniciar su trámite de validación en el Congreso, mientras el equipo económico asegura que dos aspectos vertebrales del nuevo programa, como son el monto y las primeras medidas, ya tienen consenso con el staff técnico del organismo.

“En breve”, fue la única respuesta que arriesgaron fuentes oficiales consultadas entre la Casa Rosada y el Ministerio de Economía para conocer cuándo hará público el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial el DNU que permita concretar el programa nuevo con el FMI. En una entrevista este viernes, el ministro de Economía Luis Caputo anticipó que el proceso de giro al Congreso comenzaría esta semana, antes de que fuese puesto a consideración de la comisión bicameral y más adelante, de las dos cámaras si hubiese dictamen.

En ese marco, el jefe del Palacio de Hacienda también dejó saber que el marco de políticas económicas y el monto ya tienen consenso entre el Gobierno nacional y el equipo técnico del Fondo Monetario. Aunque no dio detalles, anticipó que ya hubo acuerdo sobre cómo continuará el programa en lo sucesivo, aunque recalcó que no puede ser considerado un entendimiento definitivo sin que cuente con el aval del directorio. Aún así insistió en que la hoja de ruta implica una resolución en el primer cuatrimestre del año, es decir, hasta fines de abril.

Historial de acuerdos entre Argentina y el FMI (Fuente: GMA Capital)

El Gobierno anticipó que intentará utilizar los fondos que envíe el Fondo Monetario Internacional en el marco de un eventual acuerdo para implementar un mecanismo que permita cancelar las Letras Intransferibles en poder del Banco Central, con el objetivo de evitar que la deuda total del Estado aumente más allá de un cambio de acreedor intrasector público por otro externo.

Según estimaciones privadas, las letras intransferibles tienen un valor de recupero de unos USD 23.000 millones, de acuerdo a la revaluación que hizo el BCRA de ese activo en el comienzo del gobierno libertario. De todas formas, para el Tesoro esas letras siguen teniendo el valor nominal al que fueron emitidas, una cifra de USD 67.000 millones, según GMA Capital. Por esa diferencia de contabilidad -a manera de ejemplo- si el Gobierno obtuviera un préstamo para cancelar todas las Letras Intransferibles, utilizaría USD 23.000 millones para rescatar USD 70.000 millones. Con ese argumento el Poder Ejecutivo sostendrá que se trata de una baja en la cantidad de deuda consolidada. Habría, también, un cambio de acreedor, desde una deuda interna a una exposición mayor del FMI hacia la Argentina.

El mercado mide la temperatura sobre la cercanía o no de un acuerdo y especula que puede ser un empuje para los activos argentinos, golpeados en las últimas semanas. Para 1816, “los inversores hacen sus apuestas sobre cuán grande será el programa, en un contexto en el que el país debe pagarle al Fondo USD 12.700 millones entre capital e intereses del EFF en lo que queda de la era Milei, poco más de la mitad en 2027″. “El tamaño del programa, el cronograma de desembolsos, la secuencialidad y los condicionantes (tanto perfil de vencimientos anual con el FMI para el empleo de los fondos como en relación a la politica determinarán la respuesta de los mercados a un eventual entendimiento con nuestro principal acreedor institucional”, mencionó en un informe a clientes.

Por su parte, Invecq analizó uno de los puntos que podrían ser medulares en la discusión técnica. “El 20% de las exportaciones sigue liquidándose fuera del MULC: el año pasado se resignaron en torno a USD 15.000 millones por la vigencia del dólar blend, cifra que sería similar en 2025 de mantenerse en pie”. “Si bien el gobierno no ha dado señales en cuanto a su eliminación (es clave para ‘controlar’ la brecha), cobra particular relevancia en el marco de las negociaciones con el FMI. El organismo es crítico de este esquema, y ya en las primeras dos revisiones bajo el mandato de Milei, en enero y junio 2024, subrayó el compromiso de las autoridades de suprimirlo para mediados de 2024, algo que no terminó sucediendo. ¿Será una exigencia del Fondo para que haya financiamiento neto positivo en un nuevo acuerdo?”, se preguntó como conclusión.

GMA Capital, por su lado, consideró que así como el Gobierno cuenta con una carta a favor por su disciplina fiscal, hay un contraste en términos de reservas. “El FMI mide el nivel de reservas adecuadas de un país basado en sus exportaciones, deuda de corto plazo, nivel de agregados monetarios y otros pasivos”, planteó.

“Si bien la Argentina mejoró su situación respecto de 2023, el ratio continúa por debajo de los valores normales (entre 1 y 1,5) y del promedio de los otros 9 países con mayor deuda con el FMI (0,65). El nivel de reservas brutas actual en USD 28.180 millones y netas en USD -4.328 millones incluso empeoraría la relación cuyo último dato oficial es del año pasado”, completó un informe semanal.

Quantum Finanzas, que dirige el ex secretario de Finanzas y ex negociador ante el FMI Daniel Marx, consideró en tanto que un acuerdo con el FMI puede ser un driver claro para los activos argentinos en un contexto internacional incierto. “En el marco de reposicionamientos en activos argentinos desde principios de año, hay razones para pensar que Argentina presenta factores propios que pueden derivar en una mejor evolución de títulos públicos y acciones. La reversión de la corrección en precios de las últimas semanas es una de ellas. Sobre todo, si se concreta un acuerdo con el FMI. De ser así, cabe esperar que los rendimientos de los títulos de Argentina se acerquen más a los de países de la región”, explicó.