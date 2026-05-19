Economía

El déficit comercial del sector autopartista cayó casi 20% en el primer trimestre, pero preocupa el nivel de actividad

La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) dio a conocer los datos de la balanza comercial del sector. Las importaciones cayeron 16,5%, mientras que las exportaciones, 7,7 por ciento

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La producción autopartista argentina cayó a la par de la fabricación de autos, un 18,5% en el primer trimestre del año

La caída de la actividad industrial del sector automotor argentino no sólo es el reflejo de una merma de ventas de autos 0 km en Argentina. También impacta directamente en una menor actividad de toda la cadena de valor del sector, es decir, de los proveedores de las fábricas de automóviles y sus propios proveedores de insumos.

Es lo que se denomina en el comercio como el famoso “derrame”, que puede ser positivo cuando hay mayor actividad económica como en los meses de cosecha del campo, porque dinamiza la economía general de una región, o negativa cuando se frena ese impulso, como está ocurriendo en la actualidad.

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Así, el sector autopartista volvió a mostrar números rojos en el primer trimestre del año al registrar un déficit comercial de USD 1.770 millones. De todas maneras, el rojo cayó 18,5% frente al mismo período de 2025, lo cual es una buena noticia, pero el dato negativo es que el menor dinamismo de las importaciones refleja la crisis productiva que tiene el sector.

Los datos fueron dados a conocer por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), en su informe trimestral publicado este martes. El resultado comercial se explica principalmente por una fuerte retracción de las importaciones ante un contexto de menor actividad industrial, que obedece a la ya conocida caída de la producción automotriz, que fue del 18,6% entre enero y marzo, ya que esta actividad es la principal importadora de autopartes del mercado.

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Los neumáticos es el rubro que más creció en importaciones desde China. 28 de abril de 2019. REUTERS/Stringer
Los neumáticos es el rubro que más creció en importaciones desde China. 28 de abril de 2019. REUTERS/Stringer

Importaciones

En efecto, las importaciones de autopartes totalizaron USD 2.047 millones, con una caída interanual del 16,5%, y las importaciones de las terminales representaron el 66% de las compras externas de autopartes, lo que contribuyó en un impacto del 57% sobre la caída de las importaciones de componentes.

Estos números confirman la inevitable relación estructural que existe entre las importaciones de autopartes y la producción automotriz nacional. El desempeño del trimestre confirma una fuerte correlación entre el nivel de producción automotriz y el comercio exterior autopartista, especialmente en las importaciones, dada la elevada dependencia de insumos y componentes provenientes del exterior para las fábricas argentinas del sector automotor.

“La caída en la producción automotriz tuvo su impacto en las importaciones de autopartes, generando una caída en proporción similar. No obstante, hay un contraste entre la caída del 16% en las importaciones totales y las de origen China, que cayeron menos, mostrando que continúa incrementándose su participación en el mercado”, dijo Juan Cantarella, presidente ejecutivo de la entidad.

Los autopartistas argentinos insisten con la necesidad de revisar las reglas de origen para contener la llegada de productos chinos
Los autopartistas argentinos insisten con la necesidad de revisar las reglas de origen para contener la llegada de productos chinos

Exportaciones

Por otro lado, las exportaciones de autopartes fueron equivalentes a USD 277 millones, lo que implica una disminución del 7,7% interanual (unos USD 24 millones menos que en 2025). Aun así, las ventas externas llegaron a más de 90 destinos, destacando la fuerte necesidad de mejorar la competitividad sistémica en uno de los sectores más abiertos de la economía argentina.

Entre los destinos con mayor dinamismo exportador se destacaron: Sudáfrica con una suba del 89,2% interanual, México con un 40,4% y Estados Unidos con un 23,1%. Por el contrario, las exportaciones a Brasil cayeron un 8% y a Uruguay un 15,8%.

Los productos con mayor exportación son transmisión un 35,2% (caída del 0,7%), Motores un 16% (caída del 39,5%), Carrocerías y partes de carrocería un 9,7% (suba del 14,9%), componentes de motor un 9,2% (suba del 4,%), y autopartes de plástico un 8,1% (suba del 55%).

venta autos
Brasil sigue siendo el principal comprador y vendedor de autos y autopartes para la industria argentina

Los principales mercados

Brasil volvió a ser el principal socio comercial del sector, ya que concentró el 28,2% de las importaciones y el 68,5% de las exportaciones de la industria autopartista argentina. Al respecto, el déficit bilateral con Brasil alcanzó los USD 388 millones, con una reducción del 33,2% interanual.

Las importaciones desde el principal socio comercial de Argentina cayeron un 26,7% en el primer trimestre de 2026, mientras que las exportaciones hacia ese destino retrocedieron 8%.

Por otro lado, China se consolidó como el tercer origen de las importaciones de autopartes, detrás de Brasil e Indonesia, al alcanzar el 15,3% del total de los productos que llegaron desde el exterior al mercado local.

Las compras a ese país llegaron a los USD 314 millones, lo que representó una leve baja del 2% interanual. Sin embargo, este número aumenta la participación en el mercado ya que la caída fue menor que las de las importaciones totales.

Los principales productos importados desde China fueron llantas y neumáticos, transmisiones, componentes de motor y productos eléctricos/electrónicos.

“Esta mayor presencia de China, que se observa muy marcadamente también en Brasil, hace necesario una urgente actualización del ACE 14 para todo lo relacionado con reglas de origen”, finalizó Cantarella.

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