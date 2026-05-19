Salarios, inflación y superávit fiscal: el debate entre economistas sobre cómo lograr el equilibrio

La pérdida de poder adquisitivo de la clase media argentina se profundiza por la caída de salarios reales y el aumento de gastos fijos

En una entrevista en Infobae a la Tarde, los economistas Lucía Cirmi Obón y Federico González Rouco analizaron cómo la pérdida de poder adquisitivo afecta a la clase media, en un contexto donde los salarios reales caen y los gastos fijos aumentan mes a mes.

Durante su paso por el estudio, los especialistas señalaron que la preocupación central de la clase media reside en la pérdida sostenida del poder de compra, efecto de una política oficial que mantiene pisados los sueldos para contener la inflación, mientras la oposición reclama mayor libertad en las negociaciones paritarias.

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El ingreso disponible cayó 5% desde noviembre

Federico González Rouco fue contundente al describir la situación de los hogares: “Nosotros tenemos una medición, que seguimos el ingreso disponible, que es esto, lo que le queda a un hogar después de hacer los gastos fijos, y nosotros lo tenemos en el, en, en general, 5% por debajo de cuando asume este gobierno”. El economista precisó que “para los hogares de menores ingresos, la caída todavía es mayor”, y que “en los últimos cinco meses hubo en los cinco meses caída”.

Lucía Cirmi Obón destaca el esfuerzo laboral de los trabajadores argentinos, donde la política pública insuficiente agrava la crisis social (Infobae en Vivo)

González Rouco detalló que los gastos fijos como “gas, transporte, electricidad, alquiler, expensas” subieron “muy por encima de cualquier índice de inflación”, lo que profundiza la pérdida de capacidad de consumo. Según sus datos, “los gastos fijos representaban el 15% de un ingreso en promedio en noviembre de 2023. Hoy es 24%”.

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Lucía Cirmi Obón puso el foco en el impacto social: “El esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina está igual que siempre. De hecho, en promedio, los trabajadores en Argentina trabajan 40 horas semanales y las personas pobres trabajadoras trabajan 42 horas, o sea, trabajan más que los no pobres. Pero lo que hoy falta es mucha política pública alrededor de ese esfuerzo”.

La economista sostuvo que el Gobierno de Milei “ajustó toda la economía para encontrar una variable positiva, la reducción de la inflación”, pero advirtió que “el ingreso disponible hoy es incluso, en algunos casos, 12% abajo”.

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Políticas públicas, informalidad y propuestas para la recuperación

En el análisis sobre posibles soluciones, Cirmi Obón propuso: “Podrías mejorar la situación de los trabajadores regulando la tasa a la que reconfigurás la deuda de la tarjeta de crédito, que es algo que Milei liberó. El salario mínimo vital y móvil, que está en 350 mil, debería estar en 550 mil. El bono de los jubilados, que está en 70 mil pesos, debería estar en 200 mil pesos para mantener poder adquisitivo”.

Expertos advierten que el ingreso disponible de los hogares bajó un 5% desde el inicio del actual gobierno, con un impacto mayor en sectores vulnerables (Infobae en Vivo)

González Rouco planteó que “gran parte de la caída viene por la corrección de subsidios o de tarifas”, y explicó que “gran parte de la caída del ingreso disponible no es solamente que caen los ingresos, es que también crecen los gastos fijos”.

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Sobre la comparación internacional, sostuvo: “Lo que estoy hablando es para el AMBA. Para otras regiones donde lo vimos, para la de Argentina es más o menos similar. El resto del mundo es mucho más diferente”.

Ambos especialistas coincidieron en que la estructura del mercado laboral argentino es un obstáculo: “El asalariado privado, el típico empleado en relación de dependencia de una empresa, es el que mejor gana, es el que más aporta. Y esos hay cada vez menos”, afirmó González Rouco.

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Cirmi Obón sumó: “Lo que no cambiás hace más de 40 años es una informalidad que no baja del 30%. Y cuando vos querés trabajar con esa informalidad, muy lejos de la reforma laboral, que yo por ahora no veo ningún, este, no veo una lluvia de inversiones”.

Perspectivas, reformas y desafíos estructurales del empleo

El debate se orientó también hacia el futuro y la necesidad de reformas continuas y adaptativas. González Rouco remarcó: “Creo que a Argentina no le sobra nada en términos fiscales. El Estado tiene cosas para hacer. Hoy Argentina tiene un problema de liquidez de largo plazo en cómo fondear proyectos largos de infraestructura, por un lado, o de vivienda o de construcción, lo que decía. Es un sector que tiene más o menos un 40% del empleo en blanco y un 60% del empleo no registrado”.

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El salario mínimo y las jubilaciones requieren ajustes significativos para recuperar el poder de compra, según economistas entrevistados por Infobae (Infobae en Vivo)

Cirmi Obón destacó la urgencia de políticas de inclusión previsional: “Ya hoy la mitad de las jubilaciones se financian con impuestos y para adelante vas a tener que pensar no solo una AFUAM, sino una inclusión previsional permanente, que probablemente sea un primer escalón”.

Consultada sobre la reforma laboral, opinó: “Cuando hay recesión no hay ningún beneficio que haga que un empresario quiera salir a contratar gente si no tiene a quién venderle. La informalidad la explican cuatro sectores, principalmente: trabajadoras de casas particulares, construcción, plataformas y empresas muy pequeñas”.

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En cuanto a la posibilidad de financiar políticas redistributivas, Cirmi Obón aseguró: “Si recuperás un tercio de los perdones impositivos que das a las empresas en Argentina, podrías subirle un 20% la jubilación a todos los jubilados de la mínima. Entonces, hay plata en la Argentina. El tema es pensar cómo se usa”.

El cierre del intercambio apuntó a la transformación del mercado de trabajo, el impacto de la revolución tecnológica y la necesidad de un enfoque integral: “Creo que con el tiempo van a aparecer nuevas formas y que lo que hace un par de años era obvio como mercado laboral, ya cambió. No sé a dónde va, pero sí cambió”, concluyó González Rouco.

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