El filoso encuentro de Vero Lozano con Wanda Nara en los Martín Fierro: “¿Podés ser generosa una vez en tu vida?”

Luego de los roces que protagonizaron el último tiempo, las conductoras coincidieron en la ceremonia de Aptra (Video: DDM/ América TV)

Verónica Lozano y Wanda Nara durante la gala de los Premios Martín Fierro 2026 se sacaron chispas. En su encuentro se sacaron chispas: hubo tiempo para hablar de su reconciliación, luego de los roces que tuvieron el último tiempo y todo terminó con ambas riéndose en una divertida charla.

El intercambio se encendió cuando Guido Záffora para DDM (América TV) interpeló a ambas sobre los rumores de interna tras la polémica entrevista a Johnny Depp. Lozano zanjó el tema con un tono despreocupado: “Eso quedó en el pasado”. Sin embargo, Wanda Nara eligió no esquivar la polémica y deslizó con ironía: “Yo no tengo la culpa de que ella traiga un amigo que me quiere conocer”.

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La conversación derivó rápidamente hacia la conducción de los realities más codiciados del canal, luego de que Vero aseguró que el canal le había prometido ponerse al frente de Bake Off Argentina, desplazando a Wanda que se quedaría con la franquicia de MasterChef. “¿Quién conduce Bake Off?“, les lanzó el periodista, con ambas figuras abrazadas. “¡Yo! No te hagás la boluda acá porque yo hago Bake Off y vos MasterChef”. En ese momento Wanda prefirió hacer silencio y Verónica le lanzó otra frase punzante: “¿Podés ser generosa una vez en tu vida?”.

“¡Yo voy a conducir Bake Off! No te hagás la boluda acá porque yo hago Bake Off y vos MasterChef. ¿Podés ser generosa una vez en tu vida?”, se despachó Vero frente a Wanda (DDM, América TV)

La respuesta de la empresaria, lejos de escalar la tensión, buscó cerrar el cruce: “Te lo dejo, te lo cedo”. Y redobló la apuesta con una promesa inesperada: “Es más, un día voy a ir a cocinar una torta a tu programa”.

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El reencuentro se dio justo después de que Wanda ganó el premio a Labor en conducción femenina, imponiéndose frente a la propia Vero, Mariana Fabbiani, Karina Mazzocco, Georgina Barbarossa, Pamela David y Moria Casán. El galardón fue uno de los más polémicos y no faltaron los detractores que cuestionaron el triunfo de la animadora del reality de cocina frente a sus experimentadas colegas.

El conflicto entre las animadoras tiene su raíz en la conducción de Bake Off. La información que circuló en el canal señalaba que Telefe ofreció en primer término la conducción a Verónica Lozano. Sin embargo, Wanda Nara se anticipó públicamente y expresó su intención de hacerse cargo no solo de MasterChef sino también de Bake Off.

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“Eso quedó en el pasado”, aseguró Vero Lozano sobre los conflictos que mantuvo con Wanda Nara

El distanciamiento entre ambas se agravó a partir de un episodio mediático con el actor Johnny Depp. Cuando el actor de Piratas del Caribe visitó Cortá por Lozano en su paso por Argentina, Wanda Nara, que se encontraba grabando en el canal el reality de cocina, interrumpió sus actividades para tomarse una fotografía con el actor. La publicación de la imagen en redes sociales, dentro del marco del conflicto que la mediática tiene con Mauro Icardi, sin ningún agradecimiento ni mención al ciclo de Lozano, fue tomada como una falta de cortesía y profesionalismo.

El canal intervino luego del incidente, según lo relatado por Verónica en entrevistas. La conductora afirmó que las autoridades de Telefe llamaron la atención a Wanda por actitudes consideradas fuera de los códigos internos y por la filtración de material que debía permanecer exclusivo. Lozano no ocultó su descontento: “Las autoridades le dieron un correctivo”, reveló en diálogo con Intrusos (América TV), señalando la gravedad de la situación puertas adentro.

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“¿Podés ser generosa una vez en tu vida?”, le disparó Vero a Wanda

En esa misma entrevista en abril de este año, Lozano expresó sus planes futuros: “Si se hace Bake Off, lo hago yo. La verdad que yo no creo que se haga este año por presupuesto porque sería Popstars y después ahí me parece a mí que van a volver a hacer otro MasterChef”.

Al abordar aspectos técnicos de los nuevos formatos, mencionó: “Bake Off es un formato que la BBC sí o sí pide que se haga en exteriores. Tengo entendido, es una infidencia, que están hablando con la BBC a ver si aprueban hacerlo adentro del estudio. En ese caso, sería otro presupuesto”.

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