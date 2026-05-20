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El reconocimiento de Guardiola al argentino Marcos Senesi tras el empate del City ante el Bournemouth

El defensor, que integra la prelista de 55 jugadores de La Scaloneta para el Mundial, jugó su último partido como local en su club. Los gigantes de la Premier que se lo disputan

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El futbolista argentino vivió un momento emotivo con la afición en el Vitality Stadium

Marcos Senesi se despidió del Bournemouth a lo grande. El defensor central argentino disputó los 90 minutos del empate 1-1 ante el Manchester City, un resultado que selló el título de la Premier League para el Arsenal y que, al mismo tiempo, marcó el último partido del zaguero como local con la camiseta de los Cherries.

Al final del encuentro en el Vitality Stadium, el entrenador Andoni Iraola fue a buscarlo para que recibiera el reconocimiento de la hinchada, que lo ovacionó desde las cuatro tribunas. Sus compañeros también se acercaron a despedirlo, y hasta Pep Guardiola, entrenador de los Ciudadanos, cruzó el campo para estrecharle la mano.

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La actuación de Senesi ante el City fue de las más sólidas de su temporada: fue el jugador con más despejes del equipo (8), el que más pases precisos completó (54) y no cometió infracciones. A sus 28 años, el ex San Lorenzo cerró así cuatro temporadas en el sur de Inglaterra con una de sus mejores presentaciones individuales.

El punto obtenido ante el City tuvo, además, un valor histórico para el club. Bournemouth aseguró su clasificación a una competición continental por primera vez en sus 127 años de historia, con un lugar garantizado en la fase de liga de la UEFA Europa League para la temporada 2026-27. Iraola calificó el logro de “increíble” en declaraciones recogidas por ESPN. Existe incluso un escenario, aunque remoto por diferencia de goles, en el que los Cherries podrían terminar en zona de Champions League.

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El futuro de Senesi, libre a partir del 30 de junio tras la no renovación de su contrato —confirmada oficialmente el 15 de mayo—, apunta a seguir en la Premier League. El Manchester United, el Tottenham Hotspur y el Chelsea mantienen contacto con sus representantes, aunque con matices.

  • Las principales acciones del duelo por la Premier

La chance de los Spurs, el club donde brilla el Cuti Romero, está vinculada a su futuro en la máxima categoría de Inglaterra. Tiene 38 puntos, dos más que el West Ham United, cuando queda una fecha por disputarse.

El Liverpool también mostró interés, aunque sin concretar avances. Chelsea, por su parte, habría enfriado su postura según el periodista Ben Jacobs, citado por Chelsea News, al priorizar perfiles con mayor presencia aérea.

Senesi también aguarda una definición en el plano selección. El defensor integra la prelista de 55 jugadores que Lionel Scaloni presentó el 11 de mayo para el Mundial 2026, y compite por uno de los cupos en la nómina final de 26, cuya publicación está prevista para los próximos días.

La decisión del entrenador atraviesa horas decisivas. La defensa es un sector que genera dudas por las lesiones, especialmente las de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Romero (ya está en Argentina recuperándose de su esguince de rodilla y hoy se entrenó en el predio de Belgrano de Córdoba) y Lisandro Martínez parecen ser los zagueros con plaza asegurada.

Mientras matiza la espera ante la oportunidad de jugar la Copa del Mundo, Senesi disfrutó de una jornada especial, que incluyó el reconocimiento de una leyenda como Guardiola, que todo indica que también está viviendo sus últimos días en el City.

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