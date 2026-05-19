Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street y el riesgo país se acercó a los 550 puntos

Wall Street cerró en baja mientras siguieron al alza las tasas de los bonos del Tesoro.

Las bolsas internacionales negociaron con cierto clima de pesimismo y una renovada incertidumbre, tanto en el aspecto geopolítico como por el desafiante entorno de tasas de interés al alza, debido a los temores inflacionarios.

Las acciones tecnológicas arrastraron a pérdidas a los mercados estadounidenses -en un rango de 0,7% a 0,8% en sus principales índices-, mientras los inversores sopesaron la falta de señales de progreso hacia el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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“Las tensiones geopolíticas repuntaron luego de que el presidente Donald Trump pausara un ataque militar contra Irán por dos a tres días tras la mediación de aliados del Golfo, mientras la OTAN advirtió con intervenir en el Estrecho de Ormuz si no se reabre antes de julio”, comentó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

“Paralelamente, Vladimir Putin llegó a Pekín para reunirse con Xi Jinping, al tiempo que el Tesoro de Estados Unidos endureció las sanciones contra las redes financieras iraníes”, agregó Torres.

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Ante ese escenario negativo en el exterior, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,5%, a 2.774.731 puntos.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street registraron mayoría de bajas, encabezadas por los títulos financieros: Banco Supervielle (-6,3%), Grupo Galicia (-5,6%), Banco Francés (-5,4%) y Banco Macro (-4,6%).

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El precio del petróleo terminó mixto. El crudo intermedio de Texas subió 0,1%, a USD 104,40 el barril para entregar en julio. La variedad Brent del Mar del Norte cedió 0,6% a USD 111,40 el barril. El elevado precio del crudo ayudó a un mejor desempeño de las acciones petroleras, como YPF (+1%, a USD 47,96) y Vista Energy (+0,9%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- experimentaron una baja de 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, subió seis unidades para Argentina, en los 547 puntos básicos.

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El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano continuó presionando a las bolsas, ya que la tasa de referencia a 10 años superó nuevamente el 4,6% a primera hora del martes. La preocupación por una mayor inflación impulsó los rendimientos de los bonos, mientras que los bloqueos en el estrecho de Ormuz provocaron un repunte en los precios del petróleo.

En el plano local se conoció un preocupante dato de inflación mayorista, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del Indec, que registró un incremento del 5,2% en abril y acumuló una suba del 11,6% en el primer cuatrimestre de 2026. A nivel interanual, el indicador alcanzó el 30,8 por ciento.

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Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, expresó que “la fuerte aceleración de los precios mayoristas se explica casi exclusivamente por el conflicto en Medio Oriente, que impulsó al alza el precio del petróleo y sus derivados. Al desagregar el índice, se observa con claridad que la suba de los productos nacionales estuvo impulsada por los productos primarios (+9,8% mensual) y los manufacturados (+4,1% mensual), con aumentos particularmente marcados en petróleo crudo y gas (+22,9%) y en productos refinados del petróleo (+13,6%)”.

Dólar estable y compras oficiales

El volumen de operaciones en el mercado mayorista se mantuvo elevado este martes, en USD 571,1 millones en el segmento de contado, con un dólar que se mantuvo estabilizado debajo de los 1.400 pesos.

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El dólar mayorista avanzó un peso en el día, a $1.398, para anotar una acotada suba de siete pesos o 0,5% en mayo, y mantener una caída de 57 pesos o 3,9% en lo que va de 2026.

“La divisa continúa operando estable y equilibrada dentro de un rango acotado, aunque esta vez ese rango se ubicó algunos puntos por encima de los niveles que venían observándose en las ruedas previas”, dijo Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El BCRA fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.738,49, que dejó al tipo de cambio oficial a $340,49 o 24,4% de ese límite oficial.

El dólar al público terminó sin variantes a $1.420 para la venta en el Banco Nación por tercer día. En cambio sí experimentó movimientos en el mercado informal, donde el dólar blue subió 15 pesos o 1,1%, a $1.435, su precio más alto desde el 18 de marzo.

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La suba del blue se asocia al evolución del dólar minorista. Al pactarse en un nivel similar -el lunes ambas cotizaciones se negociaron a $1.420 para la venta-, se reduce el margen o spread que incentiva la operatoria en el reducido mercado paralelo.

Con el ajuste alcista de hoy, los agentes informales tomaron el dólar para la compra a $1.415, unos 45 pesos o 3,3% más que los $1.370 que pagaron los bancos a sus clientes, una tasa que incentiva la venta de dólares de particulares al precio blue e incrementa la liquidez en este mercado poco profundo.

El BCRA aspiró USD 144 millones con su intervención cambiaria del día, el 25,2% de la oferta privada, para alcanzar un saldo a favor de USD 1.223 millones en lo que va de mayo. Las reservas internacionales brutas sumaron USD 54 millones, a 46.190 millones de dólares.