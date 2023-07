Qué puede pasar con el dólar y la brecha cambiaria según los posibles resultados de las PASO

FOTO DE ARCHIVO: Un billete de un dólar estadounidense aparece delante de un gráfico bursátil. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Pronosticar el resultado electoral del mes próximo cuando se produzcan las PASO es, más allá de las encuestas, una misión tan arriesgada como intentar predecir el valor del dólar. Tal vez más difícil. Sin embargo, identificar tendencias para el mercado cambiario según sean los resultados de esos comicios, es un trabajo al que algunos analistas del mercado se animaron. Se trata, simplemente, de anticipar la eventual reacción de los inversores en los los distintos escenarios posibles de resultado electoral, que van de un improbable trinunfo arrasador del oficialismo como a uno igualmente poco probable del espacio libertario, pasando por los contextos intermedios.

De ese análisis, surge que paradójicamente el Gobierno llegaría en términos económicos mejor parado a la primera vuelta electoral si se produjera un contundente triunfo de la oposición encabezada por Juntos por el Cambio. En ese escenario, se prevé que la cotización del dólar contado con liquidación (CCL) bajaría, se achicaría la brecha cambiaria descomprimiendo la presión sobre el dólar oficial y, por ende, dejando espacio a un menor nivel de inflación. Es decir que un mal resultado en las PASO del ministro de Economía, Sergio Massa, lo ayudaría a llegar mejor posicionado en su gestión a las elecciones de octubre. El escenario opuesto es, otra vez paradójicamente, aquel en el que Massa logra una buena performance electoral en las primarias de agosto.

Esa es la principal conclusión a la que llegaron los analistas del equipo de research que lidera el economista Pedro Siaba Serrate en Portfolio Personal Inversiones (PPI), en un informe en el que evaluaron cuatro posibles resultados, a los que asignaron diferentes grados de probabilidad y proyectaron el posible impacto en el mercado. Así entonces, determinaron que:

Paradójicamente, si pierde en las PASO, contra Juntos por el Cambio la evolución de la economía podría ayudar a Massa a llegar mejor parado a la primera vuelta.

1) Un triunfo contundente de JxC, con chances de 30% de ocurrencia, que hiciera posible un triunfo en primera vuelta y una representación relevante en el Congreso reduciría significativamente la incertidumbre. En consecuencia, el CCL podría bajar desde el nivel actual de $515 y la brecha cedería cómodamente por debajo de 100%, lo que a su vez disminuiría la probabilidad de un salto discreto del dólar oficial, a la par que no se necesitarían nuevos torniquetes del cepo. “No obstante, si los economistas de JxC insinúan que eliminarán rápidamente el cepo -advierte PPI- la oferta del MULC retrocedería marcadamente, lo que podría precipitar la devaluación. En caso de no darse la devaluación antes de diciembre, el triunfo de JxC contendría la inflación, arribando a los dos dígitos mensuales recién en diciembre”.

2) Un triunfo del oficialismo “por amplio margen”, con una posibilidad de 25% de ocurrencia no sería bien recibido por el mercado. El rationale sería que si bien es el más promercado dentro de UxP, el kirchnerismo mantendrá una participación relevante en ambas cámaras, dificultando la imposición de una agenda de reformas. En este escenario, el CCL tomaría impulso, tal vez buscando el valor teórico actual en $607. Una visión más realista es que el CCL podría llegar a testear el pico de $631 de hoy de enero 2022, cuando se creía que Argentina no iba acordar con el FMI, o el de $688 de julio 2022 tras la renuncia de Guzmán en plena crisis de deuda en pesos. “Con un triunfo contundente de UxP, no habría un ancla clara para contener la brecha como ocurrió en aquel entonces”, sostuvo la consultora,

3) Un empate entre JxC y el oficialismo, el escenario con mayores probabilidades, del 40%, implicaría un mantenimiento del statu quo en el que las variables no diferirían mucho de las actuales, aunque por el endurecimiento del cepo, derivaría en mayor brecha y mayor inflación.

4) Un batacazo de Javier Milei, con chances de apenas 5% de ocurrencia. En este caso, habría mucha incertidumbre. La Libertad Avanza tendría una representación débil en el Congreso y, en principio, no contaría con el apoyo de los gobernadores, con lo que estaría obligado a negociar con la oposición para poder sancionar leyes, lo que dificultaría implementar reformas estructurales. “Dada la alta incertidumbre que conlleva este escenario, esperaríamos que el CCL se dispare a valores similares a los del pico de $762 de hoy de octubre 2020. Sería prácticamente inevitable un salto discreto del dólar oficial en este escenario. La inflación se aceleraría rápidamente a los dos dígitos y la espiralización sería inexorable. En pocas palabras, este escenario es el que mayor riesgo representa para la transición presidencial”, pronosticó el informe.

