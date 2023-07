Jornada financiera: el dólar libre rozó los $500 y subieron fuerte los bonos, con un riesgo país debajo de 2.000 puntos

Los bonos argentinos estiran las alzas a la espera de novedades con el FMI.

El dólar libre subió a un récord nominal este martes, para rozar los 500 pesos, mientras que los bonos de la deuda continuaron con el sendero de recuperación que ya habían profundizado en junio, con sus cotizaciones más altas del año.

Los bonos Globales avanzaron un 2,5% en Wall Street, mientras que los Bonares, con ley argentina, ganaron un 3,3% en promedio. El riesgo país argentino, medido por el banco JP Morgan, caía 48 unidades para Argentina, a 1.981 puntos básicos a las 17:40 horas.

El Tesoro argentino pagó unos 1.000 millones de dólares el viernes en concepto de cupones de deuda pública nominada en dólares y euros, con impacto en las reservas de acuerdo a la acreditación correspondiente.

Los bonos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) mejoraron un 1,3% en su promedio en pesos, luego de ganar el 0,9% en la víspera alentados por compras selectivas encabezadas por las emisiones dolarizadas e inyección de inversiones externas.

“Estamos atentos a la llegada de las condiciones de la licitación de (bonos en) pesos de la primera licitación de julio este viernes 14. Este mes, el Tesoro enfrenta pagos totales por 1,1 billones de pesos y en base a nuestras estimaciones, aproximadamente el 99% de interés y capital están en manos del sector privado”, indicó Portfolio Personal inversiones.

El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires ganó un 0,5%, a 422.765 puntos, luego de una sesión inestable por tomas de ganancias intradiarias. El Merval marcó el lunes de la semana anterior un nivel récord de 443.475 unidades.

Entre las acciones y ADR de compañías argentinas operadas en dólares en Wall Street predominaron las moderadas ganancias, encabezadas por Corporación América (+3,8%), IRSA (+3,2%) y Mercado Libre (+3,2%).

“Ante la cercanía de las PASO, no es llamativo observar una cierta toma de ganancias y contención a la espera del veredicto del evento”, estimó Portfolio Personal. “Aunque las encuestas solían ser un driver en el pasado, creemos que hoy en día no tendrán el mismo efecto a medida que se acerque la fecha, dado que la confianza sobre las mismas no es muy elevada, no solo por la disparidad observada entre ellas, sino también por su escaso poder de predicción en las últimas elecciones”, apuntó.

El índice Merval sube un 40% en dólares en lo que va de 2023, y los bonos en dólares avanzan un 25% en promedio

La plaza bursátil se mantuvo atenta a la trayectoria de los mercados globales que aguardan este miércoles el dato de inflación estadounidense, para analizar posibles próximas decisiones de la Reserva Federal en cuanto a su política de tasas de interés.

Aunque el tipo de cambio oficial se aferra a una devaluación controlada por el Banco Central, la entidad no deja de sacrificar reservas, ahora a través de la utilización de yuanes del “swap” con China, stock con el que busca nivelar la oferta en el mercado cambiario.

Los operadores coinciden en que esta política se incrementa a diario luego de la reciente ampliación de esta deuda contraída con China, cuando las reservas netas del BCRA promedian un preocupante rojo de unos 6.000 millones de dólares tras el reciente pago de intereses de los bonos reestructurados.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

“Aún cuando las reservas netas profundizan la sangría, más allá del ‘amortiguador’ que vienen ofreciendo los yuanes, la expectativa sigue siendo por un pronto acuerdo con el FMI a pesar de la demora posiblemente originada en los recursos adicionales que se buscan a fin de poder extender las intervenciones cambiarias”, comentó el economista Gustavo Ber.

Un equipo del Ministerio de Economía argentino arribará a los Estados Unidos para negociar una flexibilización del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo a Reuters una fuente de la cartera involucrada en la decisión.

La administración de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, buscan modificar los objetivos acordados con el FMI y adelantar desembolsos, en medio de una grave crisis financiera con alta inflación, devaluación y elevado déficit fiscal a un mes de comicios primarios (PASO), de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

“La utilización de yuanes se extiende no solo a la cancelación de deuda con el FMI sino también al pago de los cupones de los títulos ‘hard dollar’ y a importaciones de combustibles por parte de ENARSA, YPF o CAMMESA, que fue facilitada por una nueva normativa del banco central”, explicó en un reporte Delphos Investment.

El dólar mayorista cerró con una controlada alza de 70 centavos a $263,20, con lo que acumula una depreciación del 48,6% en lo que va del año, frente a una inflación estimada del 50% en el mismo período, según analistas.

El Banco Central finalizó su participación en el MULC con saldo neto vendedor de unos USD 98 millones en el mercado de cambios, básicamente por la venta de yuanes para equilibrar la oferta de diviss para comercio exterior.

“El Banco Central terminó la jornada con compras por 9 millones de dólares”, dijo el operador Gustavo Quintana, y señaló que en la rueda la entidad monetaria “tuvo ventas por 770 millones de yuanes”, equivalentes a unos 107 millones de dólares.

El dólar libre subió tres pesos en el día, a $498 para la venta. Durante la tarde la divisa informal estuvo operada a $499 un récord nominal. El anterior máximo había sido de $497 el pasado 25 de abril.

