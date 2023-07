La AFIP detectó inconsistencias por más de $100.000 millones en cuentas en el exterior a nombre de argentinos

(Foto: AFIP)

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó inconsistencias por una suma total de $109.084.000.000 en cuentas de argentinos en el exterior, tras descubrir rentas obtenidas por esos contribuyentes que difieren de lo presentado en sus declaraciones juradas.

El organismo conducido por Carlos Castagneto incrementó en junio un 30% los cruces de información con administraciones tributarias del exterior, producto de los acuerdos de intercambio de información fiscal ya suscritos.

Por otra parte, se vienen realizando fuertes acciones tendientes a identificar a los verdaderos integrantes de las sociedades y fideicomisos con el fin de llegar a los reales beneficiarios de las ganancias provenientes de esas entidades y evitar maniobras de evasión mediante la declaración de datos falsos. Por tal motivo, el organismo tributario lleva adelante una campaña para detectar incumplimientos.

Asimismo, la AFIP “ha implementado controles para asegurar el adecuado cumplimiento de los diferentes regímenes informativos a los que se encuentran obligadas las empresas que operan grandes volúmenes en el exterior con paraísos fiscales y grandes grupos económicos vinculados”.

En tanto, a través del cruzamiento de las operaciones de comercio exterior con las declaraciones juradas y datos financieros, se pretende detectar inconsistencias y ajustes en el impuesto a las Ganancias con origen en precios de transferencia.

El objetivo del organismo, según explicaron en un comunicado, es “impedir y disolver las maniobras utilizadas por las grandes organizaciones empresarias y sujetos para evadir impuestos, como así también identificar operaciones que constituyen focos de riesgo que hagan competencia fiscal abusiva a nivel mundial”.

Más casos de evasión

En las últimas horas AFIP detectó otros casos de evasión impositiva millonarios, no por ganancias no declaradas, sino por pagos no realizados en concepto de Impuesto País. Según informaron desde el organismo, se recuperaron $49,7 millones que debieron ser tributados por agencias de turismo por los servicios vendidos a sus clientes. Las inconsistencias fueron detectadas en agencias de turismo de la provincia de Córdoba en su rol como agentes de percepción.

AFIP realiza controles diarios en empresas de todo el país y pasos fronterizos.

AFIP realizó acciones de control sobre contribuyentes dedicados a la contratación en el exterior de paquetes turísticos en la provincia cordobesa y descubrieron que no todas las empresas ingresaban el 100% de las percepciones correspondientes al impuesto por la venta de servicios. Algunas, por el contrario, pagaban sólo una parte y mantenían el resto como margen de ganancias.

De acuerdo al cálculo del organismo, la evasión fue por un monto total de $49.700.000. Si bien quienes contrataron los servicios turísticos pagaron el impuesto correspondiente, las firmas que actuaban como agentes de percepción no derivaron lo recaudado a la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Cabe recordar, que el 70% de lo recaudado por el impuesto PAIS, según la ley por la que se creó, debe destinarse a la financiación de financiar programas a cargo de Anses y PAMI, mientras que el 30% restante debe asignarse a la cobertura del costo de obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, prestaciones del Pami y fomento del turismo nacional.

Asimismo, AFIP viene realizando tareas de fiscalización junto con la Aduana en los pasos fronterizos de todo el país. Como resultado de los controles, se han detectado numerosos casos de intento de contrabando y evasión impositiva.

Sin ir más lejos, la semana pasada ambos organismos descubrieron en forma conjunta que una mercadería informática declarada por un valor de USD 150 mil en realidad tenía un valor aproximado de USD 825 mil. De hecho, los insumos ingresados, que fueron secuestrados en su totalidad, no se correspondían con lo que había sido informado a las autoridades fiscalizadoras.

