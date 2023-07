¿Alemanes comprando en pesos para ahorrar un 40%?: la verdad detrás del video viral sobre un “rulo” que llegó de Europa

Entre el 15 de diciembre de 2022 y el 28 de enero de 2023, una imprecisión en las restricciones cambiarias permitió a extranjeros aprovechar la brecha entre los tipos de cambio para compras online con pesos

El estricto control de cambios que aplica el Gobierno argentino da lugar muchas veces a interpretaciones y especulaciones fuera de toda lógica. En los últimos días circuló por las redes sociales la versión acerca de compras 40% más baratas efectuadas desde el exterior, particularmente desde Alemania, en provecho de la brecha de precios entre el dólar para turistas extranjeros, a valor MEP, y la cotización oficial, lo que se dice en la jerga financiera un “rulo”.

Esta interpretación astuta de la “letra chica” del cepo obligó a una rectificación de la normativa y a las aclaraciones de los expertos, para evitar malos entendidos. Todo comenzó con un video viral publicado hace una semana por “Half as Interesting”, con el título: “Cómo Argentina accidentalmente les dio a los alemanes un 40% de descuento en todo”.

El economista Ariel Setton, especialista en medios de pago, inclusión financiera y bancarización, explicó a través de su cuenta de Twitter que “esto que cuenta el video sí ocurrió, pero paso entre el 15 de diciembre de 2022 y el 28 de enero de 2023, y no va más”. Acotó que “la diferencia en cotización la terminaron poniendo los vendedores de tiendas online que pesificaban al oficial y le vendían a extranjeros. El Estado argentino no estaba metido, y por último, Visa emitió un comunicado en enero prohibiendo a las tarjetas no argentinas a pagar en pesos argentinos en comercios del extranjero”.

Es decir, que por un lapso de seis semanas,eel comercio les cobró en pesos al tipo de cambio oficial, sin impuestos ni retenciones (hoy esta cotización alcanza los $264), pero ellos pagaron al tipo de cambio MEP (el dólar “Bolsa”, ahora a $490). De ese modo, el negocio recibió un monto en euros considerablemente menor.

El resquicio normativo solo funcionó para tarjetas de extranjeros emitidas en otro país, no en la Argentina. De algún modo, les reconoció el “dólar turista receptivo” que está vigente desde diciembre de 2022, que en realidad corresponde para viajeros internacionales que estén de visita en Argentina. La intención de la iniciativa fue en un principio que esos dólares se vuelquen al MEP, un mercado formal y regulado, y no se canalicen en el mercado blue, que hace que las divisas queden fuera del sistema financiero.

Según fuentes oficiales, el dólar turista extranjero ya representa el 10% de todo el volumen de dólar MEP y crece mes tras mes. La facilidad para quienes visitan el país es que utilizan únicamente su tarjeta de crédito o débito y no tienen que recurrir a un mercado ilegal y físico para obtener un mejor tipo de cambio.

Algunas personas aprovecharon el “resquicio legal” que se generó a su favor. En enero un sitio web de España refirió que un español hacía una compra en las tiendas El Corte Inglés por 1.520 euros convertidos al tipo de cambio oficial minorista, pero como pagaba con la tarjeta al tipo de cambio MEP de Argentina, el monto final llegaba a 870 euros. De esa manera, europeos se compraron celulares, computadoras y ropa con el “rulo”. ¿Quién perdió? No fue el Banco Central argentino, sino el comercio, que tuvo que asumir un descuento del 40% por la transacción pactada.

