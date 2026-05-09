Punto por punto, qué se sabe del Súper RIGI anunciado por el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que el nuevo esquema busca competir con países desarrollados bajando la carga impositiva y eliminando trabas aduaneras.

El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un proyecto de ley para crear el Súper RIGI, un nuevo Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones que ofrecerá mayores ventajas que el programa vigente. El presidente Javier Milei lo anunció el miércoles desde California, donde participó de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, y al día siguiente el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó precisiones en conferencia de prensa. El texto del proyecto se encuentra en etapa de definición y el Ejecutivo prevé enviarlo al Congreso en los próximos días.

El origen del anuncio

Milei realizó el anuncio a través de su cuenta de la red social X mientras regresaba de su 17° viaje a Estados Unidos desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.

PUBLICIDAD

“Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, escribió el mandatario. Agregó que el esquema permitirá “crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”.

La agenda del presidente en suelo norteamericano incluyó, además de la exposición en el Instituto Milken, una reunión con el presidente de la institución, Michael Milken, y un encuentro con un grupo de empresarios. Entre ellos, representantes de Chevron, que anunciaron una inversión de USD 10.000 millones ligada al RIGI. El ministro Caputo, que acompañó a Milei en el viaje, escribió en X que los ejecutivos de Chevron “nos garantizaron que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de USD 10.000 millones”.

PUBLICIDAD

Qué es el RIGI original y por qué el Gobierno propone ampliarlo

El RIGI es el régimen creado a través de la Ley Bases para atraer proyectos de inversión de gran escala en sectores como energía, minería, infraestructura e industria.

Ofrece beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros: reduce el Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, exime de derechos de exportación, permite acreditar el IVA en la etapa pre-operativa y habilita el acceso a arbitraje internacional en caso de conflictos jurídicos. El monto total ingresado al RIGI —entre iniciativas aprobadas y en evaluación— alcanza los USD 94.965 millones. Los proyectos ya aprobados suman USD 27.210 millones, mientras que los 22 pendientes de aprobación totalizan USD 67.755 millones. La mayoría se concentra en energía y minería.

PUBLICIDAD

A diferencia del RIGI vigente, que hoy concentra desembolsos en energía y minería, el nuevo proyecto busca diversificar la matriz productiva hacia la industria tecnológica.

Caputo explicó en conferencia de prensa que la idea del Súper RIGI surgió de constatar que ciertos sectores industriales tienen márgenes muy bajos y que la Argentina compite con países “que nos llevan muchas décadas de ventaja en términos de instituciones y composición impositiva”. El objetivo, dijo, es generar condiciones para que industrias que hoy no existen en el país se instalen y desarrollen.

Qué sectores apunta a incluir

A diferencia del RIGI original, cuyas aprobaciones se concentran en hidrocarburos y minería, el Súper RIGI apunta a sectores que no tienen desarrollo local. Caputo mencionó la fabricación de baterías de litio, automóviles eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio. También incluyó la producción industrial a partir de la pesca y la elaboración de fertilizantes.

PUBLICIDAD

“Podría ser, por ejemplo, vamos a ser grandes productores de litio, baterías de litio, podría ser fábrica de autos eléctricos. Incluso las fábricas de autos eléctricos son consumidores, por ejemplo, tanto de baterías de litio como de laminado de cobre. Entonces, empieza a haber estas sinergias”, detalló el ministro. Y subrayó: “Vale recalcar que no refiere solo a minería o hidrocarburos, como dije, puede ser agro, pesca, forestación. Son todas esas industrias que hoy no están en Argentina”.

Beneficios impositivos específicos

El Súper RIGI tendrá diferencias concretas respecto al régimen vigente en materia tributaria. La tasa del Impuesto a las Ganancias para las empresas incluidas será del 15%, frente al 25% que contempla el RIGI actual. En cuanto a la amortización de inversiones, el esquema prevé deducir el 60% en el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero. El RIGI vigente también contempla amortización acelerada, pero en términos menos favorables.

PUBLICIDAD

El Súper RIGI busca eliminar las "zonas grises" en la nomenclatura aduanera para facilitar la entrada de bienes de capital sin impuestos.

Sobre los aranceles de importación, el nuevo régimen elimina los derechos sobre todo lo vinculado a la producción, sin las zonas grises que genera la diferente nomenclatura arancelaria de algunos bienes de capital en el esquema actual. “Hoy en el RIGI estas excepciones básicamente son para los bienes de capital, pero hay algunos bienes de capital que tienen diferente nomenclatura. Entonces, a veces hay alguna zona gris que tenemos que debatir”, explicó Caputo. El Súper RIGI apunta a eliminar esa ambigüedad. Adicionalmente, los productos generados bajo el régimen estarán exentos de aranceles de exportación.

Límites a provincias y municipios

El proyecto también contempla restricciones al cobro de impuestos subnacionales. Las provincias que adhieran al régimen no podrán aplicar Ingresos Brutos por encima del 0,5% sobre las actividades comprendidas. Y los municipios no podrán cobrar tasas calculadas sobre las ventas.

PUBLICIDAD

Caputo fue preciso al respecto: “También va a ser que no se puedan cobrar tasas municipales como se quiere hacer ahora en relación a las ventas, lo que termina siendo más bien un impuesto que una contraprestación”.

El monto mínimo de inversión, aún sin definir

Uno de los puntos pendientes de resolución es el monto mínimo de inversión que habilitará el acceso a los beneficios del Súper RIGI. Caputo reconoció que todavía no está definido, pero indicó que se fijará antes del envío del proyecto al Parlamento. “Todavía no lo hemos terminado de definir. Pero esto estaría yendo al Congreso la próxima semana, así que lo vamos a definir probablemente durante el fin de semana”, señaló el ministro.

PUBLICIDAD

Las inversiones que el Gobierno espera atraer

Caputo fue explícito sobre la magnitud de los flujos de capital que el Ejecutivo aspira a captar con el nuevo régimen. “Estamos hablando de una inversión que pueden ser veinte mil, treinta mil millones de dólares”, afirmó. En su visión, esas inversiones pueden colocar a la Argentina “al tope de la lista a la hora de decidir para estas empresas en dónde finalmente invertir”.

El Gobierno estima que el Súper RIGI podría atraer entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en inversiones de largo plazo. (Reuters)

El ministro también delineó el impacto fiscal y laboral que el Gobierno proyecta a partir del esquema. Sostuvo que “va a consolidar nuestro proceso de crecimiento en el mediano y largo plazo, va a generar muchas más exportaciones y una mayor recaudación, que nos va a permitir a nosotros continuar con el proceso de baja de impuestos para toda la economía, para todos los argentinos, para que podamos tener cada vez más una economía más competitiva y la gente se pueda beneficiar”.

PUBLICIDAD

El video de lanzamiento

Horas después del anuncio presidencial, Milei difundió en sus redes sociales un video de estética cinematográfica para acompañar la presentación del Súper RIGI. El material muestra un buque de guerra con la inscripción “RIGI” avanzando en un mar embravecido y culmina con una mano presionando un botón rojo en un panel tecnológico.

El video, que circuló en plataformas digitales, fue concebido como herramienta de comunicación tanto para la opinión pública local como para potenciales inversores externos.

El proyecto va al Congreso

El texto final del proyecto se encuentra en elaboración. El Gobierno prevé enviarlo al Parlamento en los próximos días. Para convertirse en ley, deberá contar con el aval de ambas cámaras del Congreso.