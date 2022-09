Hernán Lacunza: “Al Gobierno le explota la granada en la mano después de dos años de hacer macanas”

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza.

El ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza efectuó un duro diagnóstico de la política económica de la administración de Alberto Fernández: aseguró que “el Gobierno está tratando de ganar tiempo” con las medidas vinculadas al “dólar soja” y advirtió que “la mitad de los chicos se quieren ir del país porque no ven futuro”.

“Llegaron hasta acá porque hicieron dos años de macanas”, aseguró el ex ministro de la gestión de Mauricio Macri, mientras que opinó que “para solucionar las cosas la magia no existe”.

“Hay un deterioro en la calidad del empleo, pero no se pueden buscar las raíces en el mes pasado”

“Después de dos años de hacer macanas entonces (al Gobierno) le explota la granada en la mano -que la inflación es 120% y el blue, 280 pesos, esa es la granada en la mano-, entonces el horizonte es el próximo lunes, tratemos de ganar tiempo. Qu en vez de ser una semana que sea en el próximo mes, entonces eso es el dólar soja”, definió el economista.

“Venimos en una decadencia no solo de este Gobierno sino desde hace varias décadas. Estamos fallando en las cosas más o menos básicas, no solo económicas, sino también culturales y educativas…”, explicó el exfuncionario en diálogo con CNN Radio.

Lacunza también se refirió a los datos de desempleo brindados el miércoles por el INDEC, que informó una baja de una décima a 6,9% en el segundo trimestre del año respecto del primero, y también una marcada contracción en comparación con el 9,6% del mismo lapso de 2021. El ex funcionario sostuvo que “hay un deterioro en la calidad del empleo y no se pueden buscar las raíces en el mes pasado”. En esa línea, aseguró que “hace varias décadas que venimos en decadencia con el empleo privado. Queremos gobernar para que haya empleo privado”.

“El dólar soja es tratar de conseguir dólares de corto plazo para no ahogarme”

Asimismo, Lacunza señaló que “el dólar soja es tratar de conseguir dólares de corto plazo para no ahogarme”. El ex ministro de Economía indicó que “peor es una devaluación descontrolada que lo pagan los pobres”. Finalmente, afirmó que “hay que bajar el gasto público, aunque no es gratis ni se puede hacer de un día para el otro. Es traumático. El gasto sube fácil y baja difícil”.

En este sentido, las cámaras exportadoras del agro comunicaron el miércoles que en septiembre ya liquidaron en el mercado de cambios unos USD 5.130 millones, básicamente por la aplicación del tipo de cambio diferenciado de $200 para el llamado “dólar soja”, con lo cual ya se cumplió la meta oficial de fortalecimiento de reservas previsto por este mecanismo, de unos 5.000 millones de dólares.

“La gente queda afuera cuando lo números no cierran, que genera inflación y devaluación”

“Cuando un Gobierno tiene que tomar decisiones y el horizonte es el próximo lunes te da como resultado el deterioro… El Gobierno está tratando de ganar tiempo y dólares en el corto plazo para no ahogarse”, opinó, en diálogo con La Mañana de CNN, conducido por María Laura Santillán.

Lacunza, quien también ejerció como ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires bajo la gestión de María Eugenia Vidal, consideró que “estamos fallando en las cosas básicas, no solo económicas, también culturales y educativas”, a la vez que afirmó que “la gente queda afuera cuando lo números no cierran, que genera inflación y devaluación”.

