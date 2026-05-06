Las exportaciones de soja argentina quedaron bajo la lupa luego de que se detectaran en Europa embarques con transgénicos prohibidos

Granos de soja son cargados en camión en Pergamino, Buenos Aires, Argentina, el 15 de mayo de 2024. Foto de archivo. REUTERS/Matías Baglietto

Argentina se esfuerza por mantener el flujo de embarques de soja hacia Europa después de que se detectaran cargamentos con presencia de material genéticamente modificado no aprobado, lo que aumenta el riesgo de rechazos generalizados del producto de exportación más valioso del país.

Los agricultores y las plantas procesadoras están realizando esfuerzos adicionales para aislar la variedad de soja resistente a la sequía conocida como HB4 del resto de la cosecha, dijo en una entrevista Gustavo Idigoras, presidente de Ciara-Cec, la cámara de la industria aceitera y exportadora. Si bien está aprobada en lugares como Argentina y China, la variedad, desarrollada por Bioceres Crop Solutions, carece de autorización en la Unión Europea.

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La alarma surge tras recientes rechazos de cargamentos de harina de soja argentina por parte de Países Bajos, luego de que análisis detectaran la presencia de la variedad HB4. Si bien el país es hasta ahora el único miembro de la UE que ha rechazado embarques, constituye una puerta de entrada clave al bloque.

“Muchos de los importadores en Europa están paranoicos en este momento”, señaló Idigoras. Ciara-Cec representa a gigantes del comercio agrícola mundial en Argentina, incluidos Cargill, Bunge Global y Cofco International.

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HB4 fue diseñada por Bioceres

Bioceres declinó hacer comentarios.

Lo que está en juego para Argentino es significativo: se estima que las exportaciones de soja generaron más de USD 18.000 millones el año pasado. El presidente Javier Milei necesita desesperadamente ingresos similares de la cosecha de este año para reconstruir las reservas del banco central y demostrar a los acreedores internacionales que el país, con escasez de liquidez, puede cumplir con sus obligaciones de deuda.

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El episodio de HB4 ocurre mientras el Mercosur y la UE implementan provisionalmente un acuerdo de libre comercio a partir de este mes, mientras el máximo tribunal europeo lo revisa. El acuerdo tardó unos 25 años en concretarse y enfrentó una fuerte oposición de países europeos con grandes sectores agrícolas.

Para salvar la relación comercial de la soja, la industria argentina está colocando de hecho la cosecha de HB4 bajo una especie de cuarentena.

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“Estamos trabajando con nuestra autoridad de seguridad alimentaria para garantizar que haya un traslado directo desde todos los campos, todos los camiones, hacia un solo puerto sin instalaciones de molienda para evitar cualquier problema de contaminación”, dijo Idigoras, quien agregó que la industria ya geolocalizó todas las áreas sembradas con soja HB4.

“Tenemos que convencer a los importadores y a la Comisión Europea de que estamos haciendo un muy buen trabajo para lograr cero HB4”, señaló. “Hasta ahora, es un desafío”.

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En Argentina, solo unos pocos miles de hectáreas de campos están sembrados con HB4, que aún se encuentra en fase de desarrollo y no en plena comercialización. También existe un programa de desarrollo en Brasil. Pero la contaminación representa una amenaza para la totalidad de los 17 millones de hectáreas de soja del país, dado que la UE suele comprar cerca de una cuarta parte de su harina, y los agricultores están en plena cosecha.

El plan es enviar la cosecha aislada de HB4 sin procesar a China, donde la variedad está aprobada, indicó Idigoras.

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En paralelo a los esfuerzos por aislar el HB4, el gobierno argentino y los exportadores de soja están presionando a la UE para que permita cierto nivel de tolerancia en los controles, incluso si la solicitud de presencia de bajo nivel de Bioceres aún no ha sido aprobada por Bruselas.

Si Argentina no logra convencer a la UE de que sus cargamentos cumplen con las normas, buscaría redirigirlos a otros destinos, posiblemente en Asia, “pero a un buen precio”, concluyó Idigoras.

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Con información de Bloomberg