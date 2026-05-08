Economía

Mercados: los balances impactan en las acciones argentinas y Mercado Libre se desploma 10%

Los títulos tecnológicos impulsan a nuevos récords en Wall Street. Mercado Libre cae tras presentar resultados trimestrales. El S&P Merval cae 1%. Los bono suben 0,2% y el riesgo país cede a 516 puntos

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Los índices de Wal Street "testean" nuevos máximos.
Los índices de Wal Street "testean" nuevos máximos.

Un dato de empleo en los EEUU más positivo que lo esperado por los analistas y nuevos balances corporativos impulsan a nuevos niveles récord en los índices de Wall Street. También grandes compañías argentinas presentaron resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, con efecto inmediato sobre las cotizaciones.

A las 12:20 horas, el índice tecnológico Nasdaq de Wall Street encabeza la suba, con un 1,3%, que lo posiciona en un máximo histórico por encima de los 26.000 puntos. El Nasdaq avanza un 12,6% en lo que va del año.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires exhibe una baja de 1% en pesos, en los 2.800.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- suben un 0,2% en promedio. En este aspecto, el índice de riesgo país de JP Morgan cae cuatro unidades para la Argentina, en los 516 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en Wall Street destaca la baja de 10,4% de Mercado Libre tras presentar balance. También presentaron resultados trimestrales YPF (-0,2%) y Pampa Energía (-1,9%).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:20 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:20 horas)

En los primeros tres meses del año, Mercado Libre registró el crecimiento de ingresos más acelerado de los últimos cuatro años: la compañía de comercio electrónico más grande de América Latina reportó ingresos netos por USD 8.845 millones, un salto del 49% interanual. A pesar de este avance, hubo preocupación por la fuerte compresión de márgenes: el margen operativo retrocedió del 12,9% al 6,9% y la utilidad neta se desplomó cerca del 50% en el período.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, explicó que “el gigante regional reportó el crecimiento de ventas más rápido en cuatro años, pero el mercado reacciona negativamente ante la caída en la rentabilidad operativa y un flujo de caja presionado por la agresiva expansión del negocio crediticio”.

Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EEUU, el fondo WCM Investment Management redujo su participación en MercadoLibre en 487.291 acciones durante el primer trimestre.

“La venta de acciones de Mercado Libre por parte de WCM Investment Management durante el primer trimestre es un hecho destacable. El fondo de cobertura vendió una parte considerable de su cartera, quedándose con tan solo 270 acciones tras la transacción. Esto sugiere que WCM mantiene una postura bajista respecto a MercadoLibre, hasta el punto de estar a punto de deshacerse de la acción”, señaló Yahoo Finance.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, consideró que “el mercado sigue atento a las novedades en Medio Oriente, con el petróleo operando por debajo de los máximos desde iniciada la guerra, aunque en USD 100 el barril lo que, de mantenerse, implicaría a nivel local cierta presión dado que estamos por finalizar el período de congelamiento de combustibles anunciados por YPF. La pregunta es si ajustará y en qué medida el precio en surtidor, mirando los efectos sobre inflación”.

“La semana que viene tendremos el dato oficial de inflación minorista de abril, con los indicadores privados apuntando a una desaceleración desde el 3,4% mensual de marzo, aunque siempre lo mejor a la hora de analizar es mirar la ‘película’ y no la ‘foto’. En ese sentido, indicadores de actividad para marzo mostraron un rebote, aunque los pocos datos con que contamos para abril no son tan alentadores, aunque esperaremos a contar con mas información”, añadió Franco.

Un análisis de Balanz Research indicó que “la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos sorprendió al alza en abril al registrar un aumento de 115.000 puestos, por encima de los 65.000 esperados. Además, los datos de marzo se revisaron al alza hacia 185.000 desde 178.000. La creación de empleos privados jugó un rol relevante en la sorpresa ya que se crearon 123.000 empleos, superiores a los 75.000 que esperaba el mercado. Por su lado, tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.3%, tal como se esperaba, mientras que la participación laboral se redujo hacia 61.8% desde 61.9% en marzo (no se proyectaban cambios)”.

“El mercado ya eliminó los recortes esperados en la tasa de política monetaria de la Fed para 2026 y 2027 producto de la presión en el precio del petróleo y derivados. El dato de hoy revela un mercado laboral que no parece mostrar urgencia respecto a la necesidad de cortes en la tasa de política monetaria en el corto plazo”, completaron desde Balanz.

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