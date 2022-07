La alta demanda por dólar ahorro causa demoras en los portales de los bancos

Los bancos aseguran que los sistemas no se cayeron, pero que sí puede haber demoras dado que existen filas virtuales para evitar desperfectos

La incertidumbre desatada por la renuncia de Martín Guzmán y su reemplazo por Silvina Batakis durante un fin de semana de alta tensión política encontró un mercado agitado en las primeras horas de este lunes. Mientras el dólar libre saltaba, las acciones argentinas caían y los bonos soberanos tocaban nuevos mínimos, los ahorristas particulares afectaban el funcionamiento de las aplicaciones móviles y portales web de los bancos. Las entidades confirmaron a este medio que experimentan picos en la cantidad de visitantes, en particular aquellos que buscan comprar los USD 200 mensuales que autorizan las normas cambiarias.

Distintas entidades sufrían demoras y hasta filas virtuales en sus aplicaciones electrónicas debido al surgimiento de la demanda. Un relevamiento de Infobae pudo verificar demoras en las aplicaciones de Banco Santander, Banco Galicia, Banco Macro, Bapro, BBVA, ICBC, entre otras entidades.

Acostumbradas a los cimbronazos de la economía local, las entidades tienen desarrollados sus sistemas para resistir a picos de tráfico en momentos de inestabilidad económica. Así, por ejemplo, ninguna sufrió una caída generalizada de sus sistemas como en episodios anteriores.

Lo que hacen las apps financieras y bancarias para defenderse ante días de furia en el mercado local es crear “salas de espera” virtuales y colas entre usuarios, de manera de evitar saturar sus equipos y de permitir operar normalmente a los que tienen que usar las aplicaciones para algo distinto a compra de dólares.

Algunas, sufrieron demoras y complicaciones en canales específicos.

“Hay un inconveniente que afecta al 30% de los usuarios por la app de mobile. Pero no hay una caída general, en unos minutos se supone que está solucionado. Se puede ingresar al online banking, incluso desde el celular, desde el buscador. No desde la app. Desde una notebook o pc de escritorio, está funcionando al 100%”, señaló en off una fuente de un banco.

Desde otro, explicaron que el sistema nunca se detuvo más allá de demoras puntuales.

“El sistema esta funcionando correctamente, pero hay un alto volumen de operaciones y consultas”, admitieron.

Por último, otra de las entidades consultadas por Infobae dijo que mantienen como prioridad el uso de los canales digitales para las operaciones habituales de los clientes y empresas. Y que, aunque notaron el mayor tráfico, mientras los sistemas sigan en pie automáticamente irán regulando la entrada de compradores de manera de evitar un colapso. Pero que todo cliente que quiera operar dólar ahorro hoy va a poder hacerlo.

“Lo que puede pasar es que como hay mucha gente tratando de entrar algunos tengan esperas, porque hay cupos a las operaciones electrónicas. Pero son casos que con algunos intentos dentro de la mañana finalmente pueden operar normalmente”, explicaron.

Brecha en alza

La suba del dólar libre en la rueda del lunes vuelve cada vez más atractivo al cupo de USD 200 mensuales que permiten adquirir las normas cambiarias vigentes. La llegada del billete a los $270 en el mercado paralelo lleva a la brecha entre éste y el “dólar solidario” al 25%, más del doble del tamaño que tenía el viernes, en torno al 11%.

Con el dólar solidario a $215 por unidad, la divisa que se opera en los bancos vuelve a ser la más barata del mercado.

