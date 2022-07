Mercados: los bonos argentinos se desploman 7% y la Bolsa cae 3%

Expectativa e incertidumbre imperan entre los agentes de mercado.

La plaza bursátil argentina inició la sesión de este lunes con una sostenida baja superior al 3% en medio de una marcada aversión al riesgo derivada por tensiones políticas que desembocaron en cambios en la conducción del Ministerio de Economía.

La renuncia de Martín Guzmán como titular del Palacio de Hacienda y la designación de la heterodoxa Silvina Batakis al frente de la cartera, crean un clima expectante en el mercado financiero, coinciden operadores.

El índice accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pierde un 3%, a 87.200 puntos, a las 11:15 horas, luego de acumular un alza del 9% durante la semana pasada.

En cuanto a los papeles de deuda, los bonos en dólares retroceden un 7%, con la referencia del Bonar 30 (AL30), uno de los bonos más representativos del canje de deuda con acreedores privados de septiembre de 2020.

La designación de Batakis “lo que marca es que efectivamente la debilidad del presidente (Alberto Fernández) hoy es muy grande, no pudo nombrar un ministro de Economía más alineado con su postura”, dijo María Castiglioni, analista de C&T Asesores Económicos. Este lunes “probablemente va a ser un día movido a la espera de definiciones, pero la verdad es que marca un grado de incertidumbre importante este escenario”, agregó.

Aunque la tendencia es claramente bajista, las operaciones del mercado local carecen de volumen, dada la inactividad de este lunes en Wall Street

“Sobre el cambio de ministro, la buena noticia es que no perdimos a Milton Friedman. Por eso, la mala noticia -bueno, malo entre comillas-, estoy viendo al periodismo, vivir este evento como algo dramático, como que Argentina va a explotar hoy mismo y no creo que sea así. Porque las decisiones en este país la toma una sola persona y eso no cambió hace dos años y medio que estamos en esta historia, eterna por momentos. Por lo tanto, sigue el status quo. En tanto y en cuanto eso no cambie, nada va a cambiar de forma dramática. No me parecería que tengamos ninguna reacción más dramática de la que ya tuvimos. ¿Dónde están los dramas? Bueno, los ADR argentinos están coqueteando con mínimos de año, en una tendencia que probablemente se exacerbó en el último mes”, aportó Germán Fermo, analista del Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

“¿Cambiaría esa tendencia? Mi sensación es que no y que esta tendencia va a seguir. Por lo tanto, probablemente los ADR sigan bajando de cotización ante un país que tiene muchos conflictos. Argentina tiene un tema monetario no resuelto, el tema fiscal no resuelto, un tema de deuda que ya realmente se está convirtiendo otra vez en una urgencia. Los bonos argentinos están entrando en la zona debajo 20 dólares, por lo tanto a esos niveles ya implica una altísima probabilidad implícita de incumplimiento. El mercado de alguna manera está está bajando el pulgar, por lo tanto Argentina tiene una multiplicidad de desafíos que los viene teniendo desde hace años y que se están exacerbando”, enfatizó Germán Fermo.

Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero, puntualizó que “los inversores están preocupados porque siempre vieron que el problema de la Argentina era político, y se dan cuenta que sin un gran acuerdo político al menos dentro del oficialismo va a ser muy difícil terminar con esta dinámica. La Argentina, tal como lo experimentó Martín Guzmán durante sus dos últimas semanas de mandato, se quedó sin financiamiento, tanto externo como interno, y tiene que hacer malabares para conseguir financiamiento, y esto se produce dentro de una inercia inflacionaria en la que la gente está a la expectativa de que puede pasar cualquier cosa. Para calmar esta situación, lo primero que se necesita es llegar a acuerdos, relanzar el Gobierno, tomar decisiones fuertes y buscar convencer a la gente para intentar cambiar esa dinámica que hace que la gente esté pensando minuto a minuto qué va a pasar con el dólar y con la inflación. Ese es el principal desafío y es lo que los inversores estaban mirando desde que asumió el Gobierno”.

