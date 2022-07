Abrió el mercado en medio de la incertidumbre por el cambio en el Ministerio de Economía

Hay expectativa por el movimiento del dólar libre tras el cambio en el Ministerio de Economía

El mercado financiero abrió tras la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y su reemplazo por la economista Silvina Batakis, en medio de la incertidumbre por cuál será el nuevo rumbo tras el cambio. El dólar libre no va a tener números relevantas hasta pasadas las 11,30, y las operaciones con deuda soberana y bonos se va a ver limitada porque Wall Street descansa hoy 4 de julio, día de la independencia en los Estados Unidos. Sin embargo, ya hay movimientos de los bonos en Europa y el mercado de dólar futuro arrancó con mucha actividad del Banco Central, según operadores.

El analista financiero Christian Buteler comentó que “ha sido todo un muy mal manejo lo que vimos la de esta nueva designación. Más allá de de a quién se designó, realmente la forma en la cual se hizo casi 30 horas sin saber quién, quién tomaba la conducción en el día de hoy, fue fue realmente un desastre, no sabíamos si íbamos a tener feriado cambiario y bancario en el día de hoy”.

Buteler agregó que “prácticamente tenemos algo similar (a un feriado cambiario), hay que recordar que tenemos un cepo en el nivel que lo tiene. Así, con (el mercados de) Estados Unidos cerrado al día de hoy, la verdad que no se necesitaba ningún feriado. Hoy va a ser virtualmente un feriado y la verdadera reacción la vamos a tener mañana. Lo que se espera, más allá de cualquier otra cosa, son algunas definiciones de esta de esta nueva ministra para saber para dónde va a enfilar estos 18 meses que le quedan, que es lo fundamental”.

“Hoy es todo muy chiquito por el feriado en EEUU. Con eso ganan tiempo. Solamente hoy el tipo de cambio oficial y la deuda en pesos tendrán algo de protagonismo” (Chialva)

“Más allá de la persona elegida, la clave de lo que viene es que vas a hacer de acá a los próximos 18 meses, para que esto no termine de explotar y que realmente puedan llegar a diciembre con con alguna mejora respecto de lo que es la la actualidad. Yo creo que va a pasar por ahí y para eso necesitamos saber qué es lo que quiere hacer, qué es lo que pretende hacer con la deuda, que es lo que pasará con las tarifas. O sea, Guzmán dejó más puertas abiertas de las que recibió y bueno, hay que empezar a ver cómo cómo las va a intentar cerrar esta mujer”, subrayó Buteler.

Los primeros movimientos de precios todavía no causaron cambios en las cotizaciones de los bonos soberanos, dado el feriado estadounidense y lo temprano de la hora. En Europa, los pocos movimientos muestran que las posturas de venta y compra de bonos soberanos argentinos en dólares rondan entre 20 y 22 centavos por cada dólar, para activos que cerraron el viernes en 23,5 centavos. No es propiamente una baja porque todavía no se concretaron operaciones, pero los operadores se pararon en principio con recortes de casi 10% para el precio de esos activos.

“Hoy es todo muy chiquito por el feriado en EEUU. Con eso ganan tiempo. Solamente hoy el tipo de cambio oficial y la deuda en pesos tendrán algo de protagonismo”, dijo Leonardo Chialva de Delphos Investment a Infobae.

“Creo que mañana los bonos van a seguir por el mismo camino. Con mas intervenciones oficiales para evitar un salto brusco del tipo de cambio”, agregó.

Otro mercado que muestra movimientos es el de futuros de dólar, en el que según operadores los contratos más cortos amanecieron muy demandados y en el que ventas que atribuyen al Banco Central por ahora evitan una disparada de los precios.

Gustavo Neffa, socio de Research for Traders, descuenta “una reacción de los mercados. La coyuntura tiene gravísimos problemas como para tener una economista que diría yo que es más heterodoxa que ortodoxa cuando el mercado le pide una solución más ortodoxa para corregir los desequilibrios que hay y enderezar el timón. Lo que podemos rescatar es que se logró reemplazar a Guzmán y tener un nombre durante este fin de semana para evitar tener un daño mayor o feriados cambiarios y bancarios”.

“La coyuntura tiene gravísimos problemas como para tener una economista que diría yo que es más heterodoxa que ortodoxa cuando el mercado le pide una solución más ortodoxa para corregir los desequilibrios que hay y enderezar el timón” (Neffa)

La situación amerita primero una solución desde la política donde estén alineados los intereses en la coalición de gobierno, cosa poco probable que suceda a la luz de las peleas que hemos visto en el último tiempo. Trae tranquilidad que haya una Ministra de Economía en donde haya consenso en su nombramiento. Pero no es una ministra que traerá tranquilidad a los mercados, no es lo que los mercados esperaban al menos. Pero tampoco los mercados estaban muy esperanzados que sea una persona que pueda reunir carteras bajo el paraguas de Economía y ser una ministra fuerte para llevar adelante reformas estructurales. La historia continúa.

Para el economista Marcos Buscaglia, “los mercados van a reaccionar mal, lo interpretan como una capitulación masque un acuerdo político, cede la política económica a Cristina Kirchner, porque no lo von como un giro ortodoxo sino como la llegada de una política económica kirchnerista, con más gasto público, más emisión monetaria. Vienen licitaciones de deuda y el mercado, probablemente no le tenga confianza y no pueda renovar todo lo que tiene que no renovar. Todo apunta más emisión y presiona sobre la brecha cambiaria y las reservas. Lejos de moderar expectativas, creo que las va a exacerbar”.

SEGUIR LEYENDO: