“Cuando se incendia la casa, es mejor llamar a los bomberos que a un piromaníaco”: el duro mensaje de un grupo de bonistas sobre Batakis

La primera reacción de los acreedores de la Argentina y de los bancos internacionales tras la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía fue fulminante, en sintonía con la fuerte suba de los dólares paralelos.

La respuesta más contundente y sin diplomacia alguna fue de uno de los tres grupos de bonistas que participó del canje del 2020.

Se trata del grupo Argentina Exchange Bondholders, que está constituido por una veintena de instituciones de inversión, que aceptó reestructurar en agosto de 2020 títulos soberanos en dólares emitidos por la Argentina, teniendo en cuenta las series de bonos emitidos en los canjes de 2005 (que llevaron a cabo el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, durante el gobierno de Néstor Kirchner) y de 2010 (organizado por el entonces ministro de Economía Amado Boudou, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner).

Uno de sus asesores legales es Dennis Hranitzky, quien fue uno de los defensores del fondo de Paul Singer en su litigio de 14 años con la Argentina. Hranitsky trabaja en la actualidad para la firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

“Cuando se te está incendiando la casa, en general es mejor llamar a los bomberos que a un piromaníaco, ¿no?”, indicó el grupo en un tweet publicado en las últimas horas.

El tuit de un grupo de bonistas

Cabe recordar que, mientras estos bonistas decidieron sumarse al canje que en 2020 realizó Martín Guzmán, pero han planteado varias críticas desde entonces por la caída del valor de esos bonos, que cotizan a un valor de default.

Días atrás, señalaron: “El BCRA nunca acumulará reservas tratando de comprar dólares a una tasa que nadie vendería libremente. La respuesta es permitir que los mercados funcionen. Con una tasa de cambio libre, los argentinos tendrán todos los incentivos para ganar dólares en el exterior y gastar en el país. Los mercados funcionan, los cepos no. Punto”.

También, se refirieron a la crisis energética en otro mensaje en las redes sociales: “Argenomics 101: Su país importa energía costosa que no puede pagar. Entonces, alienta al 90% de las personas a consumir tanto como sea posible con un subsidio pagado mediante la impresión de dinero. Resultado: inflación, más pobreza, agotamiento de las reservas de divisas. Calificación en Economía Real: Reprobado”.

A la vez, cuando el mercado de bonos comenzó a derrumbarse un mes atrás y el Gobierno apuntó sus dardos contra economistas de Juntos por el Cambio, afirmaron: “La desestabilización del mercado de deuda no es una “opereta” de la oposición. Es economía vudú. Gasto imprudente, energía mal valuada y peso sobrevaluado. Políticas irresponsables disuaden inversiones, desperdician el superávit, elevan el riesgo país e impiden la estabilización”.

Otras voces críticas

En medio del feriado del 4 de julio en Estados Unidos, que le permite al Gobierno tener un día de respiro en materia de acciones y bonos en Wall Street, algunos ejecutivos de fondos de inversión expresaron a Infobae sus críticas a los cambios en el Gobierno y al rumbo económico, presagiando en on y off the record que esperan una aceleración de la crisis en el corto plazo.

Su nombramiento se produce en medio de un aumento de las tensiones políticas, especialmente en el seno del Gobierno, que hizo insostenible la permanencia de Guzmán en el cargo.

El banco XP Investments expresó que “Batakis es cercana a actores kirchneristas como el ministro del Interior, Wado de Pedro, y su nombramiento está siendo etiquetado como una victoria para el ala de la administración de la vicepresidenta, que se oponía a la agenda de Guzman”.

En tanto, el socio del fondo M2M Capital, Diego Ferro dijo a Infobae desde Nueva York sin rodeos: “No es tan difícil de predecir más problemas. La ausencia de liderazgo es evidente y se torna mucho más dramática cuando hay una crisis”.

No es tan difícil de predecir más problemas. La ausencia de liderazgo es evidente y se torna mucho más dramática cuando hay una crisis (Diego Ferro)

Su par Guillermo Mondino de Mogador Capital señaló: “Es muy preocupante todo; creo que el riesgo de pérdida de control macro ha crecido exponencialmente”.

Otro ejecutivo argentino que optó por hablar en forma anónima desde Manhattan detalló: “Tuve una reunión hace años con ella. Nombrarla es como mandar a Cambaceres a jugar la Champions. Total lightweight”.

En este sentido, el banco Itaú indicó en un informe que “Batakis fue nombrada en medio de una creciente incertidumbre que se refleja en el aumento del diferencial en el mercado paralelo de dólares, la pérdida de las ya escasas reservas internacionales y una corrida contra los bonos denominados en pesos”.

“La nueva ministra será el responsable del acuerdo con el FMI que tiene como objetivo una reducción del déficit fiscal, una menor monetización y un aumento de las reservas”, concluyó el banco brasileño, con un tono medido pero que refleja los fuertes desafíos de corto plazo de la inesperada reemplazante de Martín Guzmán, el ministro al que el mercado no quería pero a quien tal vez empiece a extrañar.

