Dólar hoy: la cotización libre cede a 159 pesos

El dólar blue cotiza en zona de mínimos de tres semanas. (EFE)

El dólar libre resta un peso este jueves, a $159 para la venta, con lo que vuelve a acomodarse en su valor más bajo en tres semanas.

En el mercado mayorista el billete verde gana once centavos, a $85,55, y la brecha cambiaria con la divisa en el mercado paralelo se acorta a 86,6 por ciento

“La tranquilidad cambiaria se mantiene en las dos primeras semanas del año, si bien no dejamos de ver nuevas medidas por parte del Banco Central que buscar resguardar los dólares que adquiere. El ente monetario mantiene sus constantes intervenciones y va marcando la cancha dentro de la plaza cambiaria que opera con una demanda muy regulada. La brecha por el momento se mantiene estable pero no se descarta mayores presiones en las próximas semanas”, precisó un informe de Portfolio Personal Inversiones.

Para el economista Gustavo Ber, “a nivel cambiario, se mantiene la tónica de validar únicamente un gradual deslizamiento en el dólar mayorista, mientras el BCRA continúa regulando su ritmo”.

En el promedio de bancos, el dólar al público es ofrecido a $150,44, con el recargo de 65% por la aplicación conjunta del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y la percepción como adelanto del pago de Ganancias.

En las ruedas transcurridas esta semana, el BCRA sumó compras por unos USD 300 millones en el mercado mayorista

A su vez, las paridades bursátiles del contado con liquidación y dólar MEP se asientan en la zona de los 145 pesos.

“Los dólares financieros buscan reanudar un gradual reacomodamiento, toda vez que su dinámica es regulada por intervenciones ante mayor demanda por cobertura, alentada por el abaratamiento y las perspectivas de mayor expansión monetaria a raíz de la pandemia”, agregó Gustavo Ber.

Las reservas del BCRA alcanzan su mayor nivel en más de dos meses y se acercan otra vez a los USD 40.000 millones. Los activos internacionales subieron el miércoles USD 56 millones y finalizaron en 39.765 millones de dólares.

“Cuando hay trabas cambiarias, no hay ingreso de divisas. Acá ya tenemos un primer problema: no va haber, con el actual valor del dólar, un proceso de acumulación de reservas, y si lo hubiera va ser muy ‘amarrete’, por lo cual la rentabilidad de las exportaciones va ser baja, mientras que importar, de no mediar subas en los aranceles, será un buen negocio”, consideró Walter Morales, presidente de la consultora Wise.

Después de haber adquirido en diciembre unos USD 608 millones en la plaza de contado, el BCRA suma compras por unos USD 380 millones en lo que va de enero. Las reservas crecen en en el transcurso del primer mes del año unos 356 millones de dólares.

En cuanto a los depósitos privados, éstos conservan la tendencia declinante en el primer mes del año. Las colocaciones privadas en efectivo retrocedieron el lunes 11 (último dato oficial) unos USD 17 millones, hasta los 15.767 millones de dólares. En enero ceden unos 189 millones de dólares.

Seguí leyendo:

Respira el Banco Central: la soja, la brecha y las compras de reservas disipan el temor a una devaluación inminente

La distorsión de los nuevos controles hizo subir el riesgo país y todas las cotizaciones del dólar fuera del mercado oficial

Jornada financiera: cayeron los bonos argentinos y el riesgo país llegó a 1.450 puntos, el valor más alto en el último mes